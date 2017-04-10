Гонтарева передала президенту Порошенко заявление об отставке - источник

Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с должности Главы НБУ и передал ее президенту.

Об этом сообщает инвестиционный банкир Сергей Фурса в своем Facebook.

"Валерия Гонтарева передала президенту Порошенко заявление об отставке. Валерия Гонтарева уходит...", - пишет Фурса.

Кроме этого, пресс-служба Нацбанка анонсировала пресс-конференцию главы и членов правления Нацбанка, которая состоится в понедельник.

Начало пресс-конференции запланировано на 11:00, сообщает официальный Twitter НБУ.

Накануне в интервью Гонтарева заявила, что полностью выполнила свою задачу, а о новых должностях пока не думает, поскольку хочет отдохнуть. Поэтому, по ее словам, когда придет время покинуть пост, она возьмет отдых, который проведет с семьей.

Говоря о своем преемнике, Гонтарева выразила уверенность, что это будет "действительно достойный номинант ... - профессионал, банкир, технократ, не политик".

Она добавила, что уже предложила президенту несколько кандидатур, но не назвала, кого именно.

Экономическая правда