Гонтарева передала президенту Порошенко заявление об отставке - источник
Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с должности Главы НБУ и передал ее президенту.
Об этом сообщает инвестиционный банкир Сергей Фурса в своем Facebook.
"Валерия Гонтарева передала президенту Порошенко заявление об отставке. Валерия Гонтарева уходит...", - пишет Фурса.
Кроме этого, пресс-служба Нацбанка анонсировала пресс-конференцию главы и членов правления Нацбанка, которая состоится в понедельник.
Начало пресс-конференции запланировано на 11:00, сообщает официальный Twitter НБУ.
Прес-конференція Голови та членів Правління #НБУ сьогодні об 11:00. Стрім за лінком:https://t.co/mcaCQF7x5F pic.twitter.com/VaD8hP5XsH— NationalBankUkraine (@NBUkraine) 10 апреля 2017 г.
Накануне в интервью Гонтарева заявила, что полностью выполнила свою задачу, а о новых должностях пока не думает, поскольку хочет отдохнуть. Поэтому, по ее словам, когда придет время покинуть пост, она возьмет отдых, который проведет с семьей.
Говоря о своем преемнике, Гонтарева выразила уверенность, что это будет "действительно достойный номинант ... - профессионал, банкир, технократ, не политик".
Она добавила, что уже предложила президенту несколько кандидатур, но не назвала, кого именно.
Экономическая правда
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