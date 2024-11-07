Госбюджет 2025: как Украина будет финансировать инфраструктуру в условиях войны

Війна, що триває вже понад рік, наклала важкий тягар на державний бюджет України, змусивши його орієнтуватися перш за все на оборонні видатки. Водночас уряд прагне забезпечити фінансування інфраструктурних проєктів, адже відновлення доріг, мостів і транспортних коридорів є критично важливим для життєдіяльності країни.

Варто зауважити, що у 2024 році Дорожній фонд України, з якого фінансується будівництво та ремонт доріг, зазнав значних змін, оскільки всі його кошти, що складають 94,7 млрд грн, були перенаправлені на потреби безпеки та оборони.

Дорожня галузь для невідкладних заходів, пов’язаних з утриманням доріг у зимовий період отримувала фінансування завдяки залишкам коштів, джерелом формування яких були доходи Дорожнього фонду станом на 1 січня 2024 року.

За рахунок Резервного Фонду фінансувались ремонти доріг, які є необхідними для військових потреб, а міжнародні фінансові організації та уряди країн-партнерів фінансували будівництво та ремонт інших доріг.

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Натомість, проєкт Держбюджету України на 2025 рік передбачає, що на Дорожній фонд буде виділено 43,2 млрд грн, проте найбільшу частину цих коштів – 24,35 млрд грн – буде витрачено на погашення боргових зобов'язань, які Україна брала для розвитку дорожньої мережі у мирні часи.

Це доволі значна сума, яка показує, наскільки важливо Україні шукати стабільні джерела фінансування, адже, навіть попри війну, держава зобов’язана виплачувати відсотки за позиками.

Водночас на розвиток і утримання доріг державного значення виділяється 11,3 млрд грн. Цей напрям є стратегічним, адже основні магістралі підтримують переміщення як військових вантажів, так і цивільного населення.

Державний кордон з Польщею залишається основними "воротами", через які Україна та українці мають контакти зі світом, тому розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури залишається пріоритетним пунктом у Державному бюджеті на 2025 рік. Так, у наступному році на це виділено 132,4 млн грн, що майже на 88 млн грн більше за аналогічні видатки у 2024 році.

4% надходжень державного дорожнього фонду, а це – 754,5 млн грн, планується витратити у 2025 році на фінансування безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм.

Також, передбачено виділення 6,6 млрд грн – для будівництва, реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Ці кошти допоможуть громадам, що постраждали від бойових дій, відновлювати транспортні коридори, які з’єднують місцеві громади з обласними центрами та великими логістичними вузлами.

Залишається актуальним забезпечення енергоефективності в умовах дефіциту електроенергії через перманентні удари російських загарбників по нашій енергосистемі. Тому у Держбюджеті на 2025 рік на енергоефективність громадських будівель планується витратити майже 63,2 млн грн. У 2024 році на ці цілі було передбачено 90,2 млн грн.

Проєкт бюджету на 2025 рік демонструє готовність уряду не тільки підтримувати наявну інфраструктуру, але й поступово впроваджувати нові програми, покликані посилити економічні та логістичні можливості країни.

Однак, основною умовою для реалізації цих проєктів залишається міжнародна допомога. У 2024 році велика частина інфраструктурних проєктів фінансувалася саме за рахунок грантів та кредитів від міжнародних партнерів. У наступному році ця тенденція зберігається, адже Україна активно залучає довгострокові пільгові кредити для відновлення інфраструктури, підтримки енергетичного сектора та відбудови постраждалих територій.

Відносно великий обсяг видатків залучають зокрема до спільних проєктів з міжнародними фінансовими організаціями, серед яких розвиток транспортних коридорів, реконструкція мостів та відбудова дорожньої інфраструктури на територіях, де це дозволяє безпекова ситуація.

Згідно з домовленостями з донорами, у 2025 році планується розпочати впровадження ряду нових проєктів з відновлення та відбудови. Крім того, планується продовжити реалізацію минулорічних проєктів – "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)", "Компенсація за знищене житло" (HOME), "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення" (RELINC).

Таким чином, проєкт бюджету на 2025 рік є своєрідним балансом між нагальною потребою підтримки оборонної спроможності країни та збереженням економічної стійкості, необхідної для відбудови і розвитку інфраструктури. Україна продовжує відновлення пошкоджених доріг та реалізацію нових програм попри обмежені фінансові можливості, а міжнародна допомога та інвестиції залишаються ключовими факторами для успішного втілення цих завдань.

Водночас ефективне управління внутрішніми ресурсами є визначальним для збереження стратегічної інфраструктури, що є основою для економічної стабільності та швидкого післявоєнного відновлення.