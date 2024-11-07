Партнерство бизнеса и таможни. Зачем экспортерам статус авторизованного оператора

Програма авторизованих економічних операторів (АЕО) – це міжнародно визнаний знак якості.

Він свідчить, що процедури, пов’язані з митним оформленням товарів у ланцюзі міжнародних постачань, прозорі та безпечні, а відносини підприємств з митними органами побудовані на взаємній справедливості та відповідальності.

Програма АЕО не є ноу-хау України. Її елементи існували в окремих країнах з 1990-х років. Остаточно сформована концепція з’явилася після трагічних подій 11 вересня 2001 року, терористичної атаки на вежі-близнюки, як необхідність протидії використанню міжнародної торгівлі в терористичних цілях.

Тоді виникла потреба в посиленому контролі за переміщенням товарів у міжнародному ланцюзі постачання, що уповільнило б торгівлю.

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Тому в листопаді 2001 року США запровадили програму "Митно-торгове партнерство проти тероризму" (Customs Trade Partnership Against Terrorism). У 2005 році Всесвітня митна організація схвалила рамкові стандарти ВМО з безпеки та надійності як основний керівний документ з АЕО.

Зараз програма АЕО працює в понад 90 країнах світу.

Чому Україна стала на цей шлях

Запровадження програми АЕО є одним з обов’язків України в рамках виконання угоди про асоціацію з ЄС, а також має відображення в угоді СОТ про спрощення процедур торгівлі, ратифікованій Україною у 2015 році.

Програма почала працювати у 2019 році після внесення суттєвих змін до законодавства з питань митної справи. Першу авторизацію АЕО українське підприємство отримало у 2021 році, а другу – через відсутність зацікавленості бізнесу – аж у червні 2023 року. З того часу процес зрушив з мертвої точки.

В останні роки одночасно з реалізацією положень законодавства із запровадження в Україні програми АЕО були внесені інші зміни в законодавство. Зокрема, Україна стала учасницею конвенції про процедуру спільного транзиту, з метою виконання угоди про асоціацію з ЄС був ухвалений закон №2510-IX.

Такі зміни розширили можливості застосування бізнесом передбачених конвенцією спрощень, зокрема транзитних. Це дозволило експортерам, імпортерам, митним брокерам та перевізникам підібрати власний оптимальний набір спрощень, зокрема поєднати їх з транзитними спрощеннями.

Наприклад, наявність в експортера авторизацій на застосування спрощень "процедура випуску за місцезнаходженням", "самостійне накладення пломб спеціального типу" і транзитних спрощень "статус авторизованого вантажовідправника", "використання загальної гарантії (або звільнення від гарантії)" дозволяє підприємству оформити вантаж без пред’явлення митному органу та здійснити переміщення до одержувача за принципом "один транспортний засіб – одна декларація – одна гарантія".

Такий підхід до отримання авторизацій на застосування спрощень також позитивно вплинув на розвиток програми АЕО, оскільки оцінка відповідності підприємств у рамках надання спрощень здійснюється в рамках тих же критеріїв, що і для АЕО. Тобто компанії можуть поступово підтверджувати свою відповідність, критерій за критерієм рухаючись до отримання статусу АЕО.

Кількість АЕО в Україні: багато чи мало

Попри велику війну український бізнес продовжує демонструвати високий темп залученості до програми. За чотири роки її застосування 65 підприємств отримали 68 авторизацій АЕО (із січня 2023 року їх кількість зросла з 1 до 65).

Така динаміка збігається з динамікою більшості країн Євросоюзу в перші чотири роки застосування програми. Так, 17 держав-членів з 28 мали схожий (Данія, Ірландія, Словенія, Чехія) або менший (Фінляндія, Румунія, Словаччина, Болгарія, Греція) темпи нарощення авторизацій АЕО.

З огляду на спрощення та переваги, передбачені українським законодавством, статус АЕО найбільш цікавий для підприємств, які виконують у міжнародному ланцюзі постачання роль виробників (експортерів). Утім, отримують переваги й імпортери, утримувачі складів, перевізники, митні представники, експедитори.

Наразі є всі підстави для розвитку позитивної динаміки отримання українським бізнесом авторизацій – у Держмитслужбі на розгляді перебувають ще 20 заяв.

Першочерговим завданням є пожвавлення інтересу перевізників та експедиторів до статусу АЕО "про підтвердження надійності та безпеки". Укладення угод про взаємне визнання з іншими країнами дасть їм найбільше переваг. Для початку процесу укладання угоди про взаємне визнання ЄС зазначив, що в Україні має бути не менше десяти підприємств з авторизацією АЕО-Б. Наразі їх три.

Практика країн ЄС підтверджує, що значну частину підприємств, які отримали авторизації АЕО щодо безпеки, становлять саме перевізники та експедитори.

Від примарних до реальних переваг

Статус АЕО доступний для компаній незалежно від виду та об’ємів діяльності. Ми спостерігаємо суттєве розширення географії програми в країні. Насправді це не дивно, що компанії з Харкова, Запоріжжя чи Дніпра прагнуть отримати статус.

Уявіть підприємство в 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення. Раніше крім загальних ризиків здійснення підприємницької діяльності бізнес ніс витрати на прибуття транспорту на митні пости для виконання митних формальностей. Із статусом АЕО підприємство може самостійно накладати спеціальні пломби без пред’явлення товарів митним органам. Це суттєва економія часу та грошей.

Такою ж логікою керуються виробники швидкопсувної продукції. Підприємств харчової промисловості із статусом АЕО в Україні багато. В умовах зростання міжнародних торговельних вимог та конкуренції переваги статусу майже однаково привабливі для різного бізнесу, бо суттєво підвищують ефективність логістики.

Досі багато компаній не подавалися на отримання статусу АЕО через невідповідність критерію стійкого фінансового стану. Після ухвалення закону №3665-ІХ, що наближає вітчизняне митне законодавство до законодавства ЄС, очікується розширення можливостей для АЕО підтверджувати достатність свого фінансового стану. Закономірно розраховуємо на приріст кількості авторизованих економічних операторів, які прагнуть розвивати вітчизняну економіку.

До кінця року плануємо спільно з Міністерством розвитку громад та територій запровадити опцію для авторизованих операторів у вигляді пріоритетної черги перетину кордону в рамках проєкту "Е-черга". Митна служба організувала в найбільших пунктах пропуску через кордон окремі смуги та робочі місця з маркуванням "АЕО/NCTS/МДП" для першочергового оформлення вантажів.

Для підприємств, які мають авторизації на застосування спрощень "процедура випуску за місцезнаходженням" та "самостійне накладення пломб спеціального типу" (а це всі підприємства із статусом АЕО), запроваджується можливість митного оформлення в автоматичному режимі без участі посадових осіб митниці.

Переваги від отримання статусу не такі примарні, як прийнято вважати, а цілком матеріальні. Авторизовані економічні оператори це підтверджують. До основних позитивних змін у роботі підприємств вони відносять значне прискорення митних процедур і зменшення часових та фінансових витрат, прямо чи опосередковано пов’язаних з виконанням митних формальностей. Як бачите, воно того варте.