Как государство переплачивает 1,7 млрд грн на строительстве
Будівництво водогону в Миколаєві – приклад того як держава переплачує тільки на одному обʼєкті понад 1 млрд грн через корупційну складову.
Тривалий час мешканці Миколаївщини без якісної питної води. Для вирішення цього питання потрібно збудувати водогін від Нової Одеси до Жовтневого водосховища.
Негайно розпочати роботи і завершити будівництво водогону до 1 червня 2025 року ще в серпні цього року дав доручення Президент Володимир Зеленський.
Замовником будівництва визначено Службу відновлення Миколаївської області, яка розділила обʼєкт на 3 ділянки. Через 2 місяці після вказівки Президента, в другій половині жовтня 2024 року, Служба розіслала запити на отримання комерційних пропозицій від підрядних організацій щодо будівництва водогону, очікувана вартість закупівлі якого визначена замовником 8,3 млрд грн.
Autostrada дала найнижчу ціну на 3 ділянки – початкову знижку 500 млн грн і потім на понад 20% понизившись в ціні на 1,7 млрд!
Слід зазначити, що в двадцятих числах жовтня замовник закупівлі — Служба відновлення в Миколаївській області вже надіслала листи, якими погодила підрядні організації на 3 ділянках водогону за ціною очікуваної вартості, тобто 8,3 млрд грн, чим підтвердила факт, що така ціна для замовника є прийнятною!
Після того як наша компанія зробила першу знижку в розмірі 500 млн і надіслала відповідного листа надіслала віцепремʼєру Олексію Кулебі, керівнику Агентства відновлення Сергію Сухомлину та начальнику служби відновлення Миколаївської області Олександру Антощуку, найдешевшевша пропозиція "Автостради" не була прийнята, а надіслано листи підрядникам, які пропонували ціну 8,3 млрд, щоб вони зробили таке ж пониження як у "Автостради".
Коли мені стало відомо, що інформація про нашу знижку була "злита" конкурентам і угоди планують укласти не з нами, я особисто вник у розцінки і дав вказівку надати знижку 1,7 млрд грн, що складає більше 20% від ціни закупівлі.
Про це відповідними листами був проінформований віцепрем’єр Олексій Кулеба, керівник Агенства відновлення Сергій Сухомлин та начальник служби відновлення Олександр Антощук.
Станом на сьогодні договір з нашою компанією не укладено. Ціни підганяються під нашу комерційну пропозицію, що є беззаперечним фактом лобіювання інтересів інших підрядних організацій. керівником та посадовими особами служби відновлення в Миколаївській області.
Мовчати не будемо. Чекаємо на укладення договору та кадрові рішення щодо посадових осіб Служби відновлення в Миколаївській області, в іншому випадку це буде свідченням того, що такі дії є акцептованими керівником Агентства відновлення Сергієм Сухомлином та віцепрем’єром Олексієм Кулебою.
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