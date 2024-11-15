Новый регламент для древесины: зеленая революция или кризис для украинского бизнеса

30 грудня 2024 року – дата, яка змінить правила гри для українських експортерів. Саме тоді вступає в дію новий Регламент ЄС про знеліснення та деградацію лісів (EUDR). Це не просто черговий документ з Брюсселя, а фундаментальна зміна умов торгівлі з Європою.

EUDR – це регламент, спрямований на запобігання потраплянню на ринок ЄС продукції, пов'язаної зі знелісненням та деградацією лісів. Він стосується не лише лісокористувачів, але й аграріїв, які ще можуть бути не в курсі нових вимог.

Що змінюється для українських експортерів?

Повна простежуваність продукції: від місця походження до кінцевого споживача в ЄС. Впровадження системи геолокації для точного визначення місця вирощування сировини. Нові форми декларацій про належну перевірку та регулярне звітування компетентним органам ЄС. Заборона використання сировини з територій, де відбулося знеліснення після 31 грудня 2020 року.

Виклики та можливості

Для багатьох українських підприємців ці зміни можуть здаватися складними. Однак, EUDR - це не лише виклик, але й можливість. Наші виробники можуть підвищити довіру європейських партнерів та зміцнити свої позиції на ринку ЄС, демонструючи прозорість та простежуваність ланцюга постачання.

Роль сертифікації у новій реальності

FSC (Forest Stewardship Council) вже 30 років працює над стандартами відповідального лісогосподарювання. Тепер ці стандарти стають не просто перевагою, а необхідністю для виходу на ринок ЄС. Сертифікація FSC, хоч і є добровільною, надає суттєві переваги.

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FSC пропонує комплексні рішення, які допомагають бізнесу відповідати вимогам EUDR:

Сертифікація ланцюга постачання, яка забезпечує простежуваність продукції. Розробка національної системи оцінки та мінімізації ризиків для України. Інтеграція геолокаційних даних у систему електронного обліку деревини. Впровадження блокчейн-рішення FSC Trace для сертифікованих клієнтів.

Державна підтримка та виклики

Важливо розуміти, що інтеграція України в європейський лісовий ринок - це не лише економічна доцільність, але й можливість для сталого розвитку усього лісового господарства. Держава не може стояти осторонь цього процесу. Мають створюватися сприятливі умови для роботи відповідального бізнесу, розбудовуватися механізми сприяння впровадженню Регламенту ЄС.

Погляд у майбутнє

EUDR - це не кінець шляху, а його початок. Європейський Союз планує розширювати сферу дії регламенту, включаючи нові види продукції та посилюючи вимоги. Це частина більшої стратегії, пов'язаної з Зеленим курсом Європейського Союзу.

Попереду важка робота із налагодження ланцюга простежування деревини, використання даних космічних знімків для моніторингу лісового покриву, залучення громадськості до контролю, посилення правозастосування в напрямі наближеного до природи лісівництва.

І хоч ЄС поки відклав імплементацію на рік, цей час ні в якому разі не можна втрачати нікому із учасників ринку.

Нова реальність для українського бізнесу

EUDR - це шанс для українського бізнесу стати повноцінним партнером у загальноєвропейському просторі. Це можливість підвищити ефективність та конкурентоспроможність нашої лісової галузі. Компанії, які адаптуються зараз, будуть на крок попереду в майбутньому.

Зрештою, українці, як і пересічні громадяни Європейського Союзу, мають отримати можливість своїм гаманцем голосувати за товар, який не тільки унеможливлює знеліснення, але й примножує ліси в усьому світі. А відтак своїм біорізноманіттям рятує світ. І це - наша спільна відповідальність та можливість зробити його кращим.