Новый регламент для древесины: зеленая революция или кризис для украинского бизнеса
30 грудня 2024 року – дата, яка змінить правила гри для українських експортерів. Саме тоді вступає в дію новий Регламент ЄС про знеліснення та деградацію лісів (EUDR). Це не просто черговий документ з Брюсселя, а фундаментальна зміна умов торгівлі з Європою.
EUDR – це регламент, спрямований на запобігання потраплянню на ринок ЄС продукції, пов'язаної зі знелісненням та деградацією лісів. Він стосується не лише лісокористувачів, але й аграріїв, які ще можуть бути не в курсі нових вимог.
Що змінюється для українських експортерів?
- Повна простежуваність продукції: від місця походження до кінцевого споживача в ЄС.
- Впровадження системи геолокації для точного визначення місця вирощування сировини.
- Нові форми декларацій про належну перевірку та регулярне звітування компетентним органам ЄС.
- Заборона використання сировини з територій, де відбулося знеліснення після 31 грудня 2020 року.
Виклики та можливості
Для багатьох українських підприємців ці зміни можуть здаватися складними. Однак, EUDR - це не лише виклик, але й можливість. Наші виробники можуть підвищити довіру європейських партнерів та зміцнити свої позиції на ринку ЄС, демонструючи прозорість та простежуваність ланцюга постачання.
Роль сертифікації у новій реальності
FSC (Forest Stewardship Council) вже 30 років працює над стандартами відповідального лісогосподарювання. Тепер ці стандарти стають не просто перевагою, а необхідністю для виходу на ринок ЄС. Сертифікація FSC, хоч і є добровільною, надає суттєві переваги.
FSC пропонує комплексні рішення, які допомагають бізнесу відповідати вимогам EUDR:
- Сертифікація ланцюга постачання, яка забезпечує простежуваність продукції.
- Розробка національної системи оцінки та мінімізації ризиків для України.
- Інтеграція геолокаційних даних у систему електронного обліку деревини.
- Впровадження блокчейн-рішення FSC Trace для сертифікованих клієнтів.
Державна підтримка та виклики
Важливо розуміти, що інтеграція України в європейський лісовий ринок - це не лише економічна доцільність, але й можливість для сталого розвитку усього лісового господарства. Держава не може стояти осторонь цього процесу. Мають створюватися сприятливі умови для роботи відповідального бізнесу, розбудовуватися механізми сприяння впровадженню Регламенту ЄС.
Погляд у майбутнє
EUDR - це не кінець шляху, а його початок. Європейський Союз планує розширювати сферу дії регламенту, включаючи нові види продукції та посилюючи вимоги. Це частина більшої стратегії, пов'язаної з Зеленим курсом Європейського Союзу.
Попереду важка робота із налагодження ланцюга простежування деревини, використання даних космічних знімків для моніторингу лісового покриву, залучення громадськості до контролю, посилення правозастосування в напрямі наближеного до природи лісівництва.
І хоч ЄС поки відклав імплементацію на рік, цей час ні в якому разі не можна втрачати нікому із учасників ринку.
Нова реальність для українського бізнесу
EUDR - це шанс для українського бізнесу стати повноцінним партнером у загальноєвропейському просторі. Це можливість підвищити ефективність та конкурентоспроможність нашої лісової галузі. Компанії, які адаптуються зараз, будуть на крок попереду в майбутньому.
Зрештою, українці, як і пересічні громадяни Європейського Союзу, мають отримати можливість своїм гаманцем голосувати за товар, який не тільки унеможливлює знеліснення, але й примножує ліси в усьому світі. А відтак своїм біорізноманіттям рятує світ. І це - наша спільна відповідальність та можливість зробити його кращим.