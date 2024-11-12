Больше никаких конвертов: как Украина покупает за международные средства в специальном модуле

Закупівлі за міжнародні кошти відіграють критично важливу роль у відновленні та підтримці України, особливо в умовах воєнних дій. Через скорочення доходів державного бюджету міжнародні фінансові ресурси стають основним джерелом підтримки життєво важливих державних функцій.

Проте дуже часто міжнародні партнери допомагають Україні не безпосередньо фінансовими вливаннями, а готовністю придбати ті чи інші товари, або послуги. Наприклад, відремонтувати школу або закупити партію ліків тощо.

І тут вже постає питання, як чесно та ефективно використати кошти донорів, адже часто мова йде про мільйони доларів. В Україні, наприклад, є чітко виписане законодавство та електронна система закупівель, де усі витрати бюджетних коштів можна відстежити і проконтролювати. А от з міжнародними закупівлями все трохи складніше.

Відмінності між міжнародними та національними закупівлями?

По-перше, міжнародні закупівлі регулюються політиками і процедурами донорів, які можуть встановлювати свої критерії легітимності та оскарження. Національні закупівлі в Україні підпорядковуються профільному законодавству, яке передбачає єдину систему для всіх суб'єктів. Міжнародні закупівлі - навпаки - більш гнучкі, оскільки донори можуть змінювати процедури, залежно від умов проєкту.

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По-друге, критерії оцінки також різняться: в міжнародних закупівлях не завжди ціна є головним чинником, і часто використовуються нецінові критерії. Тоді як у національних закупівлях основним критерієм для вибору переможця зазвичай є найнижча ціна.

По-третє, прозорість і доступність інформації в міжнародних закупівлях визначається правилами донорів, і повідомлення публікуються як на міжнародних, так і на національних ресурсах. Національні закупівлі здійснюються через систему Prozorro, яка забезпечує високий рівень прозорості та доступу до інформації без додаткових реєстрацій.

Закупівлі у конвертах. Як Україна раніше купували за кошти донорів?

До недавнього часу закупівельні процедури за донорські кошти проходили в дуже архаїчний для України спосіб - у паперовому форматі. Окрім того, що це банально незручно, це створювало ще й низку суттєвих ризиків.

Зокрема, суттєво обмежувало швидкість і прозорість процедури. Ускладнювало доступ великої кількості постачальників до участі у процедурі, а конкурентність самих закупівель була досить сумнівною.

Документи, такі як тендерні запити, технічні завдання та умови контрактів, не були у вільному доступі. Потенційним учасникам часто потрібно було подавати письмові заявки замовнику та сплачувати комісію для отримання тендерних документів, що знижувало рівень конкуренції.

Після отримання документації учасники готували свої пропозиції у паперовому вигляді, що збільшувало часові та матеріальні витрати на підготовку тендерної пропозиції. Процедура розкриття пропозицій також вимагала додаткових ресурсів і відбувалася фізично, що ускладнювало процес.

Зміна підходів до міжнародних закупівель

Зі збільшенням масштабів донорської підтримки України, стало зрозуміло, що далі лишатися на етапі паперових конвертів вже неможливо. Був розроблений спеціальний інструмент - модуль міжнародних закупівель на базі системи Prozorro. Він адаптований під правила і процедури основних міжнародних організацій, таких як Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та ООН.

Завдяки цьому модулю закупівлі проходять у межах єдиної електронної платформи, що забезпечує ефективність, прозорість та підзвітність. Також це відкриває ринок міжнародних процедур для українського бізнесу, який добре знайомий з електронною системою закупівель.

Уже сьогодні через модуль міжнародних закупівель у Prozorro було проведено низку важливих тендерів, профінансованих Світовим банком. Наприклад, Міністерство освіти і науки України закупило комп'ютерне та мережеве обладнання, а також провело розробку і модернізацію програмного забезпечення. Міністерство охорони здоров'я України придбало автомобілі для центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Команда Професійних закупівель вже також здійснила першу закупівлю компʼютерного обладнання та програмного забезпечення за кошти Світового банку для модернізації та розширення спроможностей 25 територіальних органів Пенсійного фонду України.

Як працює модуль міжнародних закупівель?

Це спеціалізований інструмент для проведення тендерів за кошти міжнародних донорів, розроблений відповідно до їхніх вимог. Його функціональність дозволяє адаптувати тендерні процедури під правила конкретного донора, використовуючи принцип "конструктора".

Це дає змогу організаціям налаштовувати параметри тендерів, такі як проведення аукціону, мультивалютні пропозиції, критерії оцінки (ціна, якість, технічні характеристики) та інші важливі аспекти, відповідно до вимог міжнародної організації чи проєкту.

Усі етапи тендеру, від планування до вибору переможця, проходять через електронну систему закупівель, яка гарантує прозорість та підзвітність процесу. Всі документи й рішення доступні онлайн у режимі реального часу, що мінімізує ризики зловживань і підвищує довіру до процесу. Також модуль забезпечує можливість участі як міжнародних компаній, так і українського бізнесу, що збільшує конкурентність закупівель.

Висновки та трохи оптимізму

Цей модуль - це історія про наше вміння адаптуватися до нових викликів та розвиток процесів навіть в умовах війни.

Закупівлі за міжнародні кошти є критично важливими для відновлення України, тож ми зацікавлені максимально ефективно використовувати надану допомогу. Так народжується не тільки довіра та стратегічне партнерство, а й, що значно важливіше, оперативно і якісно закриваються потреби держави та громадян.

Адже, наш єдиний шлях до перемоги - щодня ставати сильнішими та робити усе, що від нас залежить, аби найкраще використовувати наявні у нас ресурси. Тож рухаємось далі цим шляхом.