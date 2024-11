Трамповские соглашения в действии?

Гортаючи новини про перемогу 47-го президента США, натрапив на статтю з The New York Times Carlos Lozada Stop Pretending Trump Is Not Who We Are, що для себе переклав як "Гей, не прикидайся, що Трамп не є твоїм відображенням".

Трохи поміркувавши, розумієш: якщо відкинути сентименти про прекрасне і недосяжне, то реальність з Трампом є саме тією кризою, яка створює можливості.

Стаття варта уваги як досить цікава рефлексія на цю тему. Однак відкиньмо політику, а краще спробуймо зрозуміти, як себе буде поводити інвестиційний ринок з огляду на нового президента. Тут нас чекає багато цікавого.

На відміну від політичного минулого, яке для більшості українців виглядає в траурних синіх кольорах, економічне майбутнє може розраховувати на яскраві червоні святкові кольори. Звичайно, свято прогнозується не всюди і не для всіх. До того ж неможливо передбачити, як довго воно триватиме.

Свято наближається, Нью-Йорк знову на гребені

Ізоляціоністські нотки політики Дональда Трампа та його критика глобалізації можуть призвести до значних змін у світовій фінансовій архітектурі. З активним пересуванням політики "Америка передусім" варто очікувати перетікання капіталу до США, що посилить позиції Нью-Йорка як фінансового центру.

Можливе послабленням "хватки" на регуляторному рівні, очікування "потужного долара" та послаблення податкового тиску на рівні корпорацій будуть створювати передумови до значного підвищення ділової активності на фінансових ринках, ринках капіталів і на суміжних ринках. Аналітики провідних гравців заявляють про підвищення активності з боку інвесторів і прогнозують потужний "бичачий" тренд.

"Трампівські угоди" в дії

7 листопада, коли стало зрозуміло, хто є номер 47, долар підскочив на 1,6% (пік з вересня 2022 року). Трейдери заявили про настання епохи "трампівських угод" (інвестиційні стратегії, які передбачають, що акції американських компаній зростають, облігації падають, долар стоїть, американські компанії багатіють).

Акції США зросли до рекордного рівня. Індекс S&P 500 піднявся на 2,5%, це теж його найкращий день за два роки, а Nasdaq Composite зріс на 3%.

Компанії, що "топили" за Трампа, підскочили. Акції Tesla в плюсі майже на 15%. Видатний прихильник новообраного президента Ілон Маск збирає врожай. Ми ж пам’ятаємо, що його преміальні залежать від курсу акцій його компаній, буквально в червні рада директорів погодила пакет на 56 млрд дол. компенсації.

Банки теж зростають завдяки очікуванням меншого регулювання. Акції Goldman Sachs, наприклад, додали 13%. Своєю чергою індекс VIX (міра очікуваної волатильності цін на акції на Волл-стріт) знизився до 16 пунктів – найнижчий рівень за останні два місяці. Це круто. Скоріше за все, це реакція на впевнену перемогу, що дає надії на стабільність, як мінімум в осяжному майбутньому.

Індекс Russell 2000 (показник для акцій компаній з малими капіталізаціями в США) піднявся на 5,8%, оскільки інвестори очікують, що зростання економіки США принесе користь ширшому спектру секторів, а не тільки компаніям з високою капіталізацією в технологічному секторі й Ілону Маску.

Багатьох хвилює питання, чи є все це початком довготривалого тренду. Оптимізм інвесторів базується на очікуваннях податкових знижок та дерегуляції, обіцяних Дональдом Трампом. Якщо ці обіцянки будуть реалізовані, то американська економіка може отримати потужний імпульс до зростання. Проте ризики торговельних воєн і геополітичних конфліктів можуть швидко змінити цю картину.

Враховуючи креатуру Трампа, майже зі стовідсотковою вірогідністю можна стверджувати, що вони змінять, але ніхто не знає коли. Це буде сюрпризом. Нараз інвестори в акції насолоджуються зеленим кольором у своїх звітах про вартість портфеля, але десь на підкірці пам’ятають, що брендбук 47-го президента Америки все-таки містить червоні кольори.

Українські євробонди: що не так

На тлі новин про перемогу Трампа українські євробонди зросли на 2-4,5%, а за логікою "Трампівських угод" вони повинні падати. Можна пофантазувати, що це може бути пов’язано з очікуваннями інвесторів щодо стабілізації геополітичної ситуації та можливого послаблення напруженості в регіоні.

Також ця перемога може сигналізувати інвесторам про зміну зовнішньої політики США щодо України, що впливає на настрої інвесторів стосовно цього класу цінних паперів. А можна сказати, що українські євробонди – це не облігації в класичному розумінні, які за логікою повинні були б подешевшати, а їх треба відносити до класу акцій американських корпорацій, тому вони зростають.

Криптовалюта: нова ера чи тимчасовий хайп

Серед усього, що зростало в перші дні і навіть години після того, як переможець передвиборчих перегонів став очевидним, був і біткоїн. Він виріс на понад 10%, досягнувши рекордного рівня.

Однією з гучних заяв новообраного президента була обіцянка перетворити США на криптостолицю світу, видобути залишок невидобутих біткоїнів і сформувати національні резерви з "крипти" так, що через тридцять років зникнуть чи то державний борг, чи то резерви. Вірю, що резерви можуть зникнути швидше, ніж за тридцять років, і що державний борг не зникне ніколи.

З урахуванням того, що в Конгресі тепер рекордна кількість прокриптовалютних політиків, криптоадепти очікують значних змін у регулюванні криптовалют. Проте, скоріше за все, ми не побачимо створення прозорих та зрозумілих правил гри, бо це довго, складно і може виявитися непопулярним.

Замість цього відбудеться звільнення голови SEC Гері Генслера та мовчазна зміна політики регулятора стосовно регулювання ринку цифрових активів. Для світового ринку криптовалют це означатиме новий стимул і, можливо, деякі назвуть це криптовесною.

Долар проти євро: що чекати від валютних ринків

Очікується зміцнення долара на тлі економічної політики Трампа, що може призвести до знецінення євро. Що і сталося. Фунт упав на 1,2% відносно долара до 1,29 дол., тоді як євро знизився на 1,8% до 1,073 дол. Центробанки Європи та Англії виражають повний спокій і не турбують себе необхідністю звертати увагу на такі дрібниці як "червона хвиля" в Америці. Ще не таке бачили, що теж правда.

Проте економіка ЄС уже стикається з низкою викликів і посилення долара може ще більше ускладнити ситуацію для європейських експортерів. Особливо напружилися в Німеччині, де левова частка критичного експорту (автомобілів) припадає на Америку. Може тому в Німеччині в січні теж очікуються вибори. Буде шанс обрати політиків з брендбуком, схожим на трампівський, аби бути в тренді.

Перемога Дональда Трампа – це подія, яка матиме далекосяжні наслідки для світової економіки. Як зазвичай буває в моменти змін, з’явиться вікно можливостей, але застрибнути туди зможуть найспритніші.