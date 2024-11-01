Энергетическая революция для ИИ: почему ядерная энергия станет двигателем развития

Активний розвиток індустрії Штучного Інтелекту (ШІ) стимулює перезавантаження старих індустрій - від прискорення етапу раннього моделювання/тестування продукту до персоналізованого маркетингу в процесі продажів.

Проте за кожним покращенням застосування ШІ стоять нові великі індустріальні виклики: збільшене використання теперішніх та побудова нових дата-центрів, які відповідають за обробку даних.

З одного боку, це потребує великих капітальних інвестицій в збільшення об'ємів можливостей для роботи з даними, з іншої - пропорційний розвиток енергетичної інфраструктури, яка й забезпечує роботу даних центрів.

У чому виклик? Нинішньої спроможності енергетичного сектору покривати потреби дата-центрів може бути недостатньою в довгостроковому майбутньому. Наприклад, в середньому обробка запиту в ChatGPT потребує в 10 разів більше електроенергії, ніж аналогічний процес при пошуку в Google.

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За прогнозом Goldman Sachs, подальша імплементація ШІ призведе до зростання потреб дата-центрів в електроенергії на 160% до 2030 року. У підсумку, дата-центри будуть займати 3-4% усього попиту на енергетичні послуги на противагу 1-2% станом на 2024 рік.

Саме тому, по мірі розвитку ШІ, все більше великих технологічних компаній звертаються до питання: а як найкраще вирішити потенційний дисбаланс? І все частіше починає лунати одна й та сама відповідь - ядерна енергетика.

До прикладу, лише в 2024 році було вже підписано декілька знакових угод між BigTech (Microsoft, Google, Amazon і Oracle) та компаніями з ядерної індустрії з метою отримання електроенергії для живлення власних дата-центрів.

Чому саме ядерна енергія? Загалом такий вибір пояснюється декількома факторами: стабільність постачання енергії, ефективність використання земельного ресурсу та відсутність викидів CO2.

Стабільність постачання енергії. Враховуючи те, що робота дата-центрів має бути безперервною, виникає потреба у безперебійному живленні. А забезпечити його може лише ядерна енергетика.

До прикладу, сонячні чи вітряні станції не в змозі гарантувати стабільне постачання електроенергії, враховуючи мінливість погодних умов. При цьому високе значення вироблення енергії з малого об'єму ядерного палива є також великою перевагою з погляду операційних витрат. Це робить ядерну енергію більш економічно привабливою опцією для операторів дата центрів.

Ефективність використання земельного ресурсу. Ядерні реактори є більш ефективними з погляду рівня співвідношення генерування енергії до використаної площини земельної ділянки, на якій побудовано електростанцію.

Реактори виробляють в десятки разів більше енергії не лише у порівнянні з зеленою енергетикою, а й традиційними ТЕЦ, які працюють на вугіллі, чи ГЕС.

Відсутність викидів. Основними операторами дата-центрів є Google, Microsoft, Amazon, - компанії, які взяли на себе зобов’язання щодо досягнення цілей сталого розвитку. Саме тому для них важливо для них в пріоритеті той вид генерування енергії, який пов’язаний з найменшою кількістю викидів. Ядерні реактори мають найменше значення викидів вуглецю у порівнянні з традиційними видами генерації.

Окрім прямих підписаних співпраць чи навіть покупки цілих традиційних ядерних електростанцій, оператори дата-центрів розглядають встановлення малих модульних реакторів (ММР).

Такі об'єкти в середньому мають потужність понад 300 мВТ, чого достатньо для живлення більше 360 000 домівок. Проте такі ММР, як очікується, вийдуть у масову комерціалізацію лише у 2028-2030 роках.

Які є можливості щодо інвестування в енергетиці?

Як завжди, глобальний фінансовий ринок пропонує велику кількість інструментів - від звичайних акцій до ETF.

До прикладу, азійські компанії Mitsubishi Heavy Industries чи Doosan Enerbility не лише виробляють ММР, проте й займаються допомогою в перезапуску вже існуючих реакторів, що потенційно розширює їх можливості щодо росту прибутків.

Іншим варіантом для інвестицій є розгляд компаній, які займаються видобутком урану виробленням широкого виду обладнання для функціонування ядерної електростанції.

Цікавими є американська компанія Cameco, австралійська Paladin Energy, азійська CGN Mining чи корейська Iljin Power - є одними з рекомендованих компаній для розгляду інвестицій у цій сфері.

Уранові ETF - також непоганий варіант. Активи під управлінням в ETF з початку 2020 року виросли вдесятеро. Тут варто взяти до уваги Global X Uranium ETF, Sprott Uranium Miners ETF, Sprott Junior Uranium Miners ETF чи NUKZ ETF, який відображає динаміку розробників та будівників реакторів чи виробників ядерного палива.

Отже, кожна нова індустрія стикається зі своїми обмежуючими факторами. Для штучного інтелекту таким викликом стає енергозабезпечення, адже зростаючі потреби дата-центрів перевантажують сучасну енергетику.

Ядерна енергія вирішує цю проблему, усуваючи обмеження розвитку ШІ та створюючи стабільну базу для його прогресу. Водночас зростання інтересу до ШІ стимулює розвиток ядерної енергетики, розширюючи поле для інвестицій у нові технології, що підтримують і ШІ, і чисту енергетику майбутнього.