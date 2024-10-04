Планы по поднятию налогов – выгоды и последствия

Кілька тижнів тому у Верховній Раді України прийняли за основу проєкт Закону України №11416-д, який передбачає збільшення податкового навантаження на бізнес, тобто має низку негативних норм для стабільної роботи підприємств та економіки.

Проєкт зокрема передбачає підвищений військовий збір (ВЗ) для найманих працівників, порушення гарантій непогіршення умов оподаткування з боку держави, гарантій щодо стабільності умов оподаткування у правовому режимі Дія.City, додаткове адміністративне навантаження на бізнес без урахування поточних умов роботи прифронтових областей) – тож здебільшого покладає навантаження на сумлінний бізнес та найманих працівників.

Якими є ключові недоліки проєкту та які альтернативи?

Фахівці різних бізнес-асоціацій проаналізували новації, представлені у законопроекті, та розуміючи необхідність розширення бази оподаткування для забезпечення фінансування військових витрат країни, пропонують наступне:

1. Враховуючи результати проведених порівняльних розрахунків щодо розмірів надходжень від збільшення ВЗ або від збільшення ставки ПДВ - пропонується:

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- залишити поточну відсоткову ставку ВЗ на рівні 1,5% для зарплат працівників та інших доходів фізосіб, уникаючи додаткового фінансового та адміністративного навантаження на сумлінних платників податків.

- тимчасово (строком на 2 роки або до кінця воєнного стану) збільшити ПДВ на 2 відсоткові пункти.

Підвищення ставки ПДВ надасть держбюджету аналогічні за розміром суми надходження, як від підвищеного військового збору, проте буде мати значно менш негативні наслідки для економіки та не призведе до збільшення тіньової або ж незадекларованої праці.

2. Диференціювати військовий збір для ФОП відповідно до розміру бізнесу.

Вбачається доцільним диференціювати ставку ВЗ для різних груп ФОП відповідно до обсягів доходів підприємців, запровадивши для ФОП 2 групи ставку у кілька разів меншу, ніж погоджену на цей час у законопроєкті за основу, а для 1 групи платників ЄП - ще меншу ніж у 2 групи ЄП. Наприклад:

- встановити ставку військового збору для ФОП 1 групи (ринки, побутові послуги) 5 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

- встановити ставку військового збору для ФОП 2, 4 групи - 5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

3. Забезпечити гарантії дотримання умов оподаткування в правовому режимі Дія.City

Ухвалення законопроєкту у запропонованому вигляді значно погіршить інвестиційний клімат для ІТ-галузі в Україні. Згідно із законом "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", Держава гарантувала незмінність умов для режиму Дія.City протягом 25 років.

Норми законопроєкту №11416-д, що фактично змінюють умови режиму Дія.City, призведуть до негативних наслідків, зокрема погіршення конкурентоспроможності українських компаній на міжнародному ринку через підвищення собівартості послуг, вихід частини компаній з правового режиму Дія.City, невикористання гіг-контрактів як форми співпраці через втрату податкової ефективності.

Вкрай важливим є забезпечення стабільності умов оподаткування резидентів Дія.City задля подальшого відновлення та розвитку галузі.

4. Строки подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб.

Разом з прийняттям норми про перехід до щомісячної звітності - мають бути чіткі гарантій Уряду та конкретні терміни впровадження економічного бронювання.

За відсутності гарантій Уряду - поточні норми виглядають виключно як ускладнення адміністрування для малого та мікробізнесу, обтяження ММБ контрпродуктивними звітами.

Крім зазначених вище змін – вкрай важливою є реальна детінізація економіки, що є вимогою бізнес спільноти та скорочення всіх другорядних видатків держбюджету.

Підняття ставки ПДВ (замість підняття військового збору) - дасть можливість рівномірно розподілити податкове навантаження, не лише на легальний бізнес, а і на бізнес якій що знаходиться в "тіні".

Сподіваємось, що народні обранці врахують пропозиції експертів щодо №11416д, активізують зусилля щодо скорочення другорядних видатків держбюджету та пришвидшать перезавантаження БЕБ і Митниці для мінімізації тіньових схем.