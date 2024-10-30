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Как защитить развитие инноваций в Украине

Как защитить развитие инноваций в Украине

Интеллектуальная собственность может стать двигателем инновационного развития и экономической трансформации Украины. Что для этого нужно? (укр)
Среда, 30 октября 2024, 18:12
Елена Орлюк
руководительница Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций

В основі сучасного економічного зростання лежить інтелектуальна власність. Характерно, що найбільш розвинені країни водночас є найактивнішими користувачами IP. 

До прикладу, у США на галузі, які інтенсивно залучають захист IP прав, припадає понад 41% ВВП, в той час як у ЄС – більше ніж 47%. Тому для України як держави, що прагне увійти до рейтингу інноваційно просунутих світових економік, критично важливо розбудовувати систему IP – і робити це, спираючись на успішний досвід наших партнерів.

Непересічну роль у цій розбудові відіграє міжнародна співпраця. Зокрема низкою важливих для України подій, заяв та рішень відзначилася 65-та серія засідань Асамблей держав-членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), що в липні 2024 року пройшла в Женеві. 

Серед них – представлення оновленого Звіту про допомогу та підтримку інноваційного і креативного секторів та IP системи України, який готувався відділом країн з перехідною та розвиненою економікою (TDC) ВОІВ. 

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Лейтмотивом звіту можна назвати те, що навіть попри масштабні збитки від російської збройної агресії український бізнес демонструє стійкість і зростання за багатьма показниками, а ВОІВ зі свого боку продовжує тісну співпрацю з Україною – заради підтримки, подальшого відновлення та зміцнення нашої економіки. 

Ці позиції прозвучали у виступах Генерального директора ВОІВ Дарена Танга та директора Відділу TDC ВОІВ Хабіпа Асана, а також знайшли підтвердження у численних виступах представників провідних країн світу, які підтримують України в її запеклій боротьбі з відстоювання незалежності та захисту європейських цінностей. 

Тож як саме спільна робота над розбудовою національної IP сфери корелює з економічним зростанням?

ІР як складник економічного відновлення та розвитку

У новітній історії можна знайти не один випадок того, як інтелектуальна власність допомагала підняти національну економіку з колін. Напевно, найяскравішим прикладом у цьому сенсі є Республіка Корея – колись бідна аграрна країна, чия промислова та транспортна інфраструктура була зруйнована на 80% внаслідок трирічної війни (1950-1953 рр.) з північною сусідкою. 

Попри це, грамотна (хоча й переважно авторитарна) політика концентрації інтелектуального капіталу дозволила поступово розвинути високотехнологічні експортоорієнтовані галузі та вивела країну в десятку найбільших економік світу.

Війна в Україні досі триває. Попри це ми саме зараз маємо унікальний шанс закласти фундамент післявоєнної відбудови – зокрема використовуючи досвід Південної Кореї та водночас уникаючи її помилок. 

І нехай повільно, та ці процеси відбуваються: не дивлячись на безперервний негативний вплив війни на всю економіку, промисловість та інтелектуальний потенціал України, ми демонструємо позитивну динаміку у створенні інновацій, технологій та креативних продуктів. 

Відповідно до Глобального інноваційного індексу 2024, який ранжує світові економіки за їхнім інноваційним потенціалом, Україна посіла 60 місце у списку з понад 130 країн. 

Ми цілком об’єктивно просіли у рейтингу порівняно з минулим, але в першу через відтік людського капіталу. Натомість ми виробляємо більше інноваційної продукції порівняно з рівнем інвестицій в інновації відносно нашого ВВП. 

Іншими словами, наш інноваційний розвиток випереджає економічне зростання – причому ця теза стосується періоду тривалістю 10 років (2014-2024 рр.).

Ця динаміка прослідковується і через діяльність Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ, ІР офісу). Підготований нашим відомством аналітичний звіт свідчить: порівняно з 2022, у 2023 році в Україні на 47,6% зросла подача заявок на об'єкти промислової власності, на 49,5% – на об'єкти авторського права. 

Крім того, з літа 2023 року, тобто з моменту підтвердження статусу УКРНОІВІ як Міжнародного пошукового органу/Органу міжнародної попередньої експертизи на торішніх Генеральних асамблеях ВОІВ, ІР офіс підготував близько 50 звітів про міжнародний пошук.

Медіація – це про заощадження ресурсів для розвитку

Суперечки щодо IP прав часто призводять до дорогих і тривалих судових баталій, які стають на заваді інноваційній та творчій діяльності, гальмуючи таким чином економічне зростання. Відповідно, всі розвинені економіки світу активно залучають інструмент медіації: він не просто допомагає креаторам, винахідникам і бізнесу вирішувати спори поза судом, а й суттєво економить ресурси, необхідні для вдосконалення власної справи. 

Досвід ВОІВ свідчить про те, що наразі близько 70% ІР спорів вирішуються саме через медіацію. При цьому половину з них наразі складають медіації з авторського права, і цей показник зростає. 

Серед проєктів ВОІВ, що реалізуються в цій сфері в Україні, – запущений на базі ІР офісу Центр медіації та посередництва, який діє відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та ВОІВ щодо співробітництва у сфері інтелектуальної власності, підписаного влітку 2023 року. 

Центр відіграє важливу роль у запровадженні сервісів медіації й повністю відповідає кращим практикам ВОІВ. Він фокусується на підвищенні обізнаності про ІР медіацію, розвитку медіаційних процедур у пов'язаних з IP спорах, організації тренінгів для ІР медіаторів та налагодженні міжнародної співпраці щодо питань медіації з ВОІВ та іншими організаціями. Наразі до реєстру Центру включено понад 10 топ ІР та бізнес медіаторів України.

(Р)еволюція нематеріальних активів 

Нещодавнє дослідження ВОІВ продемонструвало, що інвестиції в нематеріальні активи, до яких відносяться програмне забезпечення, розробки, бренди тощо, за останні 15 років зросли втричі швидше у порівнянні з інвестиціями у фізичні активи – причому надалі розрив ставатиме все більшим. 

Звісно, це не значить, що фізичні засоби виробництва повністю втратили свої провідні позиції. Однак акцент невпинно зміщується в бік нематеріальних ресурсів, які мають безпосередній стосунок до IP.

Отже, Україна разом з усім цивілізованим світом рухається до того, щоб зробити нематеріальні активи основою своєї економіки. І тут постає питання про їхній надійний захист. 

З цією метою IP офіс зокрема розробляє навчальні програми як для IP-фахівців (прикладом може бути тренінговий курс "Торговельні марки у віртуальному світі", який був створений у точці перетину IP та сучасних технологій), так і для менеджерів, бізнесу, вчителів тощо.

Перетворюємо академічну сферу на інкубатор інновацій 

Визначальна риса країн з розвинутими економіками – це роль ВНЗ, які виступають активними провідниками інновацій та платформами для винахідницької діяльності. Чи знали ви, що той самий Google був не лише створений двома студентами Стенфордського університету, а й зареєстрований в університетському Офісі Технологічного Ліцензування (Stanford University’s Office of Technology Licensing)? 

Наразі ж Google займає четверте місце серед найдорожчих компаній світу за ринковою капіталізацією – і таким чином є найбільш комерційно успішним винаходом, будь-коли зареєстрованим у ВНЗ.

Тож залучення академічного світу є однією із запорук економічного розвитку, і IP офіс веде за цим напрямом систематичну роботу, зокрема у співпраці з ВОІВ. Згадаю про декілька ініціатив. 

По-перше, це проєкт з обміну досвідом щодо найкращих практик управління IP у технопарках, який об'єднав 39 технопарків з 14 держав. Завдяки активній залученості у взаємодію з міжнародними колегами такі українські університети, як КНУ імені Тараса Шевченка, а також Київська та Львівська політехніки отримали змогу не лише діагностувати основні проблеми, а й розробити комплексні дорожні карти для майбутнього зростання та розвитку. 

По-друге, це курс під назвою "Максимізація можливостей комерціалізації: трансфер технологій в університетах та науково-дослідних установах", що був розроблений для спеціалістів із трансферу технологій – перспективного напряму IP, який наразі перебуває на стадії активного розвитку в Україні.

Слід згадати й про розроблені ІР офісом Рекомендації з ІР політики для університетів і наукових установ, в яких був врахований як успішний досвід провідних університетів світу та практики ВОІВ, так і взяті до уваги особливості нашого національного законодавства. —- дайте лінк, на сайті на початку цього року закидали. 

Об'єднуємо стейкхолдерів інноваційного сектору

Безумовний драйвер економічного розвитку – це інновації. Щобільше, вони критично необхідні Україні як для перемоги у війні з росією, так і для майбутньої відбудови. 

Інновації та технологічний прогрес збільшують продуктивність підприємства, підвищують конкурентоспроможність, відкривають нові ринкові можливості та створюють нові робочі місця, а також сприяють підвищенню життєвого рівня населення. 

Вище я вже наголошувала на передовій ролі інтелектуальної власності та нематеріальних активів, тож додам красномовне порівняння: сьогодні більшість компаній, що входять до топ-10 за ринковою капіталізацією, спеціалізуються на технологіях – в той час як усього десять років тому пальму першості тримали традиційні промислові гіганти. 

Світ змінюється блискавично, і ми маємо бути у фарватері цих змін. Тому Україна впевнено стала на шлях розбудови інноваційної інфраструктури та підтримки інноваційної діяльності.

В структурі IP офісу працюють департаменти, які спеціалізуються на виконанні цих функцій. Йдеться про National IP&Innovations Hub та чинну в його складі мережу TISC – Центрів підтримки технологій та інновацій, які відкриваються безпосередньо на базі закладів вищої освіти, науково-технічних центрів, торгово-промислових палат, конструкторських бюро, індустріальних парків тощо. 

Іншими словами, інституцій, так чи інакше дотичних до розробки й впровадження інновацій. Діяльність IP&Innovations Hub має на меті надання всебічної допомоги з захисту та просування інтелектуальної власності. Доречно наголосити, що проєкт TISC наразі вже запроваджений ВОІВ у 93 країнах. 

В Україні він реалізується відповідно до підписаного у 2018 році Меморандуму між ВОІВ та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, та вже встиг продемонструвати суттєві результати – адже нещодавно відбулося відкриття 40-го центру TISC. 

Розвиток та зростання – як окремих підприємств, так і національної економіки – неможливий без інтелектуальної власності. Досвід найрозвиненіших країн світу доводить: між якісною системою IP, прибутками від використання інтелектуальної власності, інноваційною "просунутістю" та рівнем ВВП існує прямий зв'язок. 

І мета IP офісу полягає в тому, щоб вибудувати та зміцнити цей зв'язок у нашій державі. В умовах повномасштабної війни це стало задачею з зірочкою. Проте я переконана, що поєднання цілеспрямованості української IP-спільноти та всебічної підтримки міжнародних партнерів – це формула, що дозволить не просто створити ефективну інтелектуально-інноваційну інфраструктуру, а й зробити її міцним фундаментом для майбутньої відбудови та економічного зростання України.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
интеллектуальная собственность технології
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