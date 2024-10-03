Зима близко. Как бизнесу подготовиться к возможным блекаутам?

Росія знищила всі наші ТЕС і значну частину наших ГЕС. Про це на Генасамблеї ООН заявив Президент України Володимир Зеленський. В Європейському Союзі обіцяють підтримку – передати 100 млн євро із заморожених російських активів на відновлення об’єктів інфраструктури.

Проте про швидкі дії, звісно, не йдеться. Водночас за нинішніх обставин ООН прогнозує, що зимові відключення в Україні можуть тривати до 18 годин на добу. Для бізнесу такий режим може бути катастрофічним.

2,5 роки війни загартували українців і зараз в підприємницьких колах панує відносний спокій. Водночас в розпалі серйозні приготування.

Тож, як бізнесу краще підготуватися до зими?

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1. Газові генератори – новий тренд для великого бізнесу

Причина – вартість газу нижча за бензин. А також обладнання не вимагає дозаправки, його достатньо підключити до газової колонки та обладнати системою автозапуску.

Проте такі генератори дорожчі за бензинові, тому обладнання окупиться тільки у випадку тривалого використання. Також варто зважати і на підвищену небезпеку, пов'язану з використанням балонів.

Насправді перевага газових генераторів відносна. Адже залежить від ситуативного розкладу цін на пальне. Сьогодні газ дешевший, проте щодо завтра – ніколи не вгадаєш.

Якщо бізнес використовує генератори невеликої потужності, все ж вигідніше обрати обладнання, яке працює на бензині.

2. Ревізія і енергоощадність

Утеплити приміщення – порада на поверхні, але про це часто забувають. Водночас для енергоефективності дуже важливо обладнати підприємства теплоізоляцією: обшивка стін, герметичні вікна та двері.

Бізнесам, які не встигли замінити освітлення на енергоефективне в минулі роки – варто зробити це зараз. Адже Led-лампи споживають на 80% менше електроенергії, ніж лампи розжарювання. Проаналізуйте, де можна скоротити розхід електроенергії на вашому підприємстві.

3. Чи не завелика територія?

Варто подумати, як можна зменшити площу приміщень. Ми, наприклад, закупили нову стелажну систему, яка дозволяє розмістити більше продукції у меншому приміщенні. І таким чином зменшили промислову площу майже на 500 квадратних метрів.

4. Стратегічні запаси

Варто завчасно подумати не лише про генератори, а і про паливо, яким будете заправляти обладнання. Причина не лише у можливих стрибках цін, а і у доступності в кризові моменти. Запасаючись зараз – ви гарантуєте собі спокій на майбутнє.

5. Відновлювальна енергетика

Уряд вже розробив кредитні програми на придбання теплових насосів, вітрових установок та сонячних електростанцій. Тим більше в Україні досить багато підприємств, в яких промислові приміщення мають велику площу даху. Території дозволяють розміщувати сонячні панелі, і це варто використовувати.

6. Запас товару на півтора-два місяці

Щоб не відбувалося: обстріли чи блекаути, підприємці не можуть зірвати контракти. Тим більш, якщо мова йде про міжнародних партнерів. Тому аби не допустити форс-мажорів, раджу тримати запаси продукції, які зможуть підстрахувати вас у кризову ситуацію.

Ми, наприклад, підготували буферний обсяг найактуальніших позицій на одному зі складів у Європі.

7. Релокація бізнесу

На жаль, не завжди підготовка може повністю убезпечити підприємство. Зміни на лінії фронту, непередбачувана поведінка країни-агресорки, масові блекаути – можуть стати причиною для міграції бізнесу.

Релокувати підприємства – затратно, особливо, коли мова про масштабні виробничі потужності. Водночас для тих бізнесів, які серйозно задумуються про переїзд, раджу звернути увагу на наступні фактори:

- Важливо відповідально підійти до вибору нової локації, врахувати логістичну залежність, маршрути постачання та, звісно, особливості нової місцевості. Варто подивитися в сторону технопарків – оснащених територій для виробництва з відповідною інфраструктурою.

Найвідоміші – у Білій Церкві та на Львівщині. Цікаво що, попри небезпеку популярним напрямом релокації є Київщина. Столиця консолідує бізнеси, саме в Київ надходить багато централізованих коштів.

- Команда і мотивація. Це важливий фактор, адже погодитися на переїзд можуть не всі. Водночас саме люди – найцінніший капітал. Зараз, коли на ринку спостерігається затяжна криза кадрів, питання стоїть ще гостріше. Тому подумайте про мотивацію, обов’язково спілкуйтеся з командою, поясніть, чому приймаєте рішення про релокацію.

- Повна зміна укладу життя. Пам’ятайте, що ви не лише перевозите бізнес, а і самі змінюєте місце проживання. Доведеться потурбуватися про багато побутових аспектів: пошук нового житла, підбір школи/садочку для дітей.

Водночас для когось саме релокація може стати можливістю скинути напругу, позбутися тривожності і більше сфокусуватися на цілях бізнесу.

Попри невтішні прогнози на зиму, у підприємців немає іншого виходу, аніж адаптуватися і працювати далі.

2,5 роки війни довели, що український бізнес витривалий та гнучкий. А тому віримо, що і цю зиму пройдемо успішно.