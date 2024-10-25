Без испуга: как увеличение военного сбора до 5% отразится на количестве новых вкладов

Дискусії про перегляд податків і зокрема військового збору точаться з початку року і лише протягом останніх 1,5 місяця набули чітких обрисів.

За цей час майже третина дзвінків до колцентру банку стосувалася питань, як може знизитися прибуток і які депозитні програми дають можливість отримати найбільшу дохідність. Тобто до такого зменшення прибутку громадяни цілком готові і зміни в оподаткуванні не стали для них сенсацією.

Можна прогнозувати, що зменшення прибутковості навряд чи істотно вплине на активність громадян, які вирішили розмістити кошти в банках.

По-перше, посилення інфляційного тиску змушує багатьох шукати надійні механізми для збереження коштів (70% громадян, які мають вільні кошти, вважають для себе пріоритетним розміщення їх на депозитах).

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По-друге, наразі є достатній вибір депозитних програм на різний термін, що дає змогу підлаштувати потреби конкретної людини під наявні вклади.

Зауважу: влітку багато хто з потенційних вкладників вирішив узяти паузу, уважно спостерігаючи за змінами валютних курсів і темпами інфляції. Саме тому порівняно із січнем-квітнем влітку кількість нових вкладів майже не змінювалася.

Проте на початку осені поведінка громадян змінюється: поновилося зацікавлення ультракороткими (3-6 міс.) та довготривалими (від року до 2,5 року) вкладами.

Повернення зацікавленості громадян ультракороткими вкладами пояснюється намаганням перестрахуватися напередодні зими, побоюванням за стан енергетики за долю гривні. Наразі інфляція контрольована і навряд чи до кінця 2024 року перетне прогнозовану позначку 8,5% за рік. У 2025 році вона становитиме менше 10%, що теж не критично для власників тривалих депозитів.

Завдяки ефективним діям Нацбанку вдалося уникнути курсового хаосу, а коливання тривалий час відбуваються в межах прогнозованої норми. До того ж очікується, що до кінця 2024 року вартість долара досягне позначки 42-42,1 грн. Саме такий курс закладений у бюджеті країни на кінець 2024 року.

Хоча дехто вважає надійним засобом збереження коштів від інфляції скуповування валюти, однак таке рішення половинчасте, адже і долару, і євро властива інфляція, яка у 2024 році становить близько 3%. Тобто переведення гривні в долари чи євро не завжди рятує заощадження від повільного знецінення.

Тривалі вклади (1-2,5 року) цікаві найбільшими на ринку відсотковими ставками: середні ставки сягають 13% річних, максимальні – 15% річних. Тривалі вклади розраховані на громадян, які мають значні збереження і значний стабільний дохід, що дає змогу вкласти кошти та отримати пасивний дохід.

Понад 80% нових вкладів, відкритих з вересня по листопад, – це ультракороткі та довготривалі вклади, кількість яких розподілена майже порівну. Пропоную кілька актуальних порад громадянам, які вирішать розмістити кошти на депозитах.

Слід чітко визначити мету депозиту. Найпростіша мета – проіндексувати кошти на відсоток інфляції, розмістивши кошти на незначний термін (3-6 міс.). Також метою може бути отримання пасивного прибутку (наразі лише тривалі вклади, понад рік, гарантують вкладникам можливість отримання чистого прибутку в розмірі 2-3%).

Громадянин має вирахувати, на який час він може розмістити кошти. Часто на ультракоротких вкладах розміщують 20-300 тис. грн. Розміщення незначних сум часто притаманне людям, що тимчасово змінюють місце проживання.

Більш вагомі суми, 100-300 тис. грн, розміщують громадяни напередодні придбання автомобіля чи житла за допомогою кредитів. У таких випадках ультракороткий депозит – це своєрідний надійний сейф з відсотками.

У короткій перспективі ставки за ультракороткими вкладами можуть трохи зрости, аби компенсувати вимушені витрати клієнтів через збільшення військового збору. Крім того, з кінця листопада і до кінця 2024 року окремі банки можуть запровадити привабливі за розміром ставок акційні пропозиції.

Однак це тактичні зміни: ультракороткі депозити не забезпечують банки ресурсом, необхідним для активізації кредитування. Відповідно ставки за такими вкладами будуть зменшуватися. Розвиваючи кредитування, банки поступово переорієнтовують свої депозитні програми на тривалі вклади.

При ухваленні рішення про розміщення коштів на більш тривалий термін варто обрати депозити за оптимальними ставками (наразі середня дохідність депозитів понад рік становить 13% річних, а максимальна сягає 15% річних). Крім того, у листопаді та грудні потенційні вкладники можуть розраховувати на спеціальні пропозиції, що можуть дати додатковий 1% до заявленої дохідності вкладів.

За наявності вільних коштів громадяни можуть відкрити два вклади, один з яких може бути ультракоротким на випадок термінової потреби в коштах.

Банки ретельно вивчають економічну ситуацію в країні. Контрольована інфляція, до міри прогнозована ситуація на валютному ринку спонукають фінустанови активно розвивати депозитні програми з акцентом на довготривалі вклади.

До кінця 2024 року можна розраховувати на посилення конкуренції за вкладників: на ринку можуть з’явитися акційні пропозиції з додатковими відсотковими бонусами. Саме тому розміщення вільних коштів на депозитах може гарантувати громадянам щонайменше збереження коштів від знецінення, а у випадку довготривалих вкладів можна розраховувати на отримання чистого прибутку.