Завершение 10-летней "бумажной эры": как цифровизируется Госпродпотребслужба

Нещодавно Держпродспоживслужба відзначила свій 10-річний ювілей. Підсумовуючи цей період, можна без сумніву назвати його "паперовим": з мінімальною цифровізацією, неавтоматизованими процесами, застарілою ІТ-інфраструктурою.

Ми ж поставили за мету зробити наше нове десятиліття цифровим. За цим рішенням і визначеними цілями – більш ніж пів року системної роботи команди фахівців. "Двигуном" цих процесів стане Офіс цифрової трансформації, який вже розпочав свою роботу, та який буде координувати взаємодію Служби з усіма партнерами, що готові долучитись до реформи.

Держпродспоживслужба — це 18 напрямків діяльності, що координуються різними міністерствами, це взаємодії з десятками міжнародних організацій, всеукраїнських асоціацій та сотнями експертів. Тому створення Офісу є вимогою часу і практики.

Цей орган покликаний стати "цифровим серцем" ДПСС: задати новий ритм, допомогти їй трансформуватися в сучасну та клієнтоорієнтовану структуру, яка надає зручні послуги громадянам та бізнесу.

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Команда Офісу забезпечуватиме співпрацю 24/7 з усіма командами експертів: починаючи від процесу аудиту надання цифрових послуг Держпродспоживслужбою, підготовки проєктів нормативно-правових актів, створення онлайн реєстрів та сервісів, закінчуючи методологічною підтримкою проведення реформи та популяризацією цифрових екосистем.

Держпродспоживслужба має працювати як годинник: чітко, технологічно та зрозуміло. Адже саме цей державний орган відіграє фундаментальну роль у контролі безпеки та якості продукції, що потрапляє до споживачів, та економічному зростанні. Служба має швидко реагувати на виклики часу. А робити це якісно у "паперовому форматі" зараз вже неможливо.

За шість місяців активної роботи разом із Мінцифри, проєктом "Підтримка цифрової трансформації", що фінансується USAID і UK Dev та імплементується за участі Фонду Східна Європа та Офісу ефективного регулювання, було зроблено важливі кроки у впровадженні цифрових рішень. Ми розпочали і вже пройшли фундаментальний етап.

Змістовний аудит дозволив створити чітку дорожню карту змін

Держпродспоживслужба — це єдиний державний орган, який повинен забезпечувати функціонування в державі одразу більше 30 цифрових ініціатив. Тож реформу ми розпочали з глобального аудиту роботи Служби та її проєктів.

Були перевірені всі аспекти: нормативно-правова база, функціонування реєстрів, бізнес-процеси та надання послуг, загальний технічний стан систем. Для цього ми співпрацювали з понад десятком експертів та спеціалістів різних галузей.

Результатом спільної роботи став ґрунтовний звіт аудиту, який враховує всі показники роботи реєстрів, а також їх потенціал та дорожню карту цифрової трансформації до 2029 року, які узгоджені з Мінцифри. Тобто, ми напрацювали чітку стратегію, яка визначає вектор руху та пріоритетні напрямки роботи.

Після аудиту - технічне обстеження

Аудит показав чимало застарілих механізмів, які, на жаль, поки що досі функціонують у Держпродспоживслужбі. Наступний крок — детальний технічний аналіз реєстрів та серверів Служби, а також всього технічного обладнання.

Ми підписали договір з відомою в Україні компанією "Елекс-Європа". В результаті очікуємо отримати від незалежних IT-спеціалістів рекомендації щодо модернізації та необхідних змін у серверному обладнанні, реєстрах та іншому технічному забезпеченні працівників служби. Наші співробітники повинні працювати прозоро та у зручних умовах.

Будь-які види інспектувань будуть відбуватися з використанням портативних технічних засобів: планшетів, принтерів, боді-камер тощо. Можливо, нам вдасться використовувати і дрони для проведення інспектувань. Останнє — міжнародна практика. Але саме її спробуємо, за погодженням, імплементувати в Україні навіть під час війни.

Збір інсайтів від наших фахівців на місцях

Реформу роблять люди, які безпосередньо працюють у системі. Які особливості проведення інспектувань під час видачі експлуатаційних дозволів? Які прогалини чи недоліки законодавства потрібно негайно виправляти? Як краще розробити функціонал єдиної інформаційної комунікаційної системи Держпродспоживслужби?

Ми слухали наших колег з регіонів та збирали їхні пропозиції під час фокус-груп. Це були перші заходи такого формату у Службі. Та й фактично під час "великих" реформ вони не так часто проводяться. Ми врахували побажання фахівців щодо того, якими повинні бути і як повинні працювати цифрові сервіси Служби.

На старті — eFood та eTютюн

У наших пріоритетних планах – оцифрувати 17 сервісів Держпродспоживслужби, які є критично важливими для споживачів та бізнесу. Йдеться про вдосконалення держреєстру потужностей операторів ринку, реєстру тварин, створення реєстру експлуатаційних дозволів, ветеринарних документів, оцифрування фітосанітарних сертифікатів тощо.

Сервіси будуть створені під одним "дахом" — Порталом сервісів та послуг Держпродспоживслужби, а ті, які стосуються саме харчового блоку, будуть поєднані в єдиній цифровій системі під експериментальною назвою eFood.

Наразі активно готуються постанови Кабінету Міністрів щодо створення такого Порталу, eFood та eTютюн. Стосовно останнього — цей проєкт дозволить оцифрувати звітності щодо інгредієнтів тютюнових виробів та міститиме вичерпні дані про виробників та імпортерів тютюну.

Кожен курець зможе дізнатися, що саме він споживає і чи дотримані у продукції всі необхідні норми, а тому буде приймати виважене рішення щодо куріння та захисту свого здоров’я.

Наша мета — сформувати безпечний ринок продукції через дотримання високих стандартів якості та ефективний моніторинг епідеміологічного благополуччя для захисту споживача та глобалізації бізнесу шляхом цифрової трансформації.

Основна робота попереду, але найскладніше — початок — вже позаду. Механізми змін запущено і вони вже помітні. Цей шлях є складним, але ми готові його пройти. Адже найкращий спосіб передбачити майбутнє — створити його.