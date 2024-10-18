Украинский бизнес за границей: как открыть счет в иностранном банке

За даними ООН, від 2% до 5% світового ВВП припадає на відмивання грошей. А це від близько $800 мільярдів до $2 трильйонів. Саме тому іноземні банки керуються жорсткими нормами перевірки кожного клієнта.

Тож якщо ви мали намір відкрити рахунок для свого бізнесу за кордоном — ділюся чіткими інструкціями і кроками, як це зробити належним чином задля уникнення потенційних затримок із рішенням.

KYC і AML: що це таке і чому це важливо?

KYC ("Знай свого клієнта") та AML ("Боротьба з відмиванням грошей") — це процедури, які допомагають іноземним банкам перевірити ким є їх новий клієнт, моніторити активність існуючих користувачів і захистити себе від потенційного шахрайства.

Ці заходи захищають фінустанови від незаконних дій, а вам — гарантують безпеку ваших коштів. І хоч цей процес намагаються робити простішим і комфортнішим для нових клієнтів, слід бути готовим надати більше документів, ніж ви звикли, а також відповісти на можливі додаткові питання.

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Як українському підприємцю вести бізнес за кордоном

Розглянемо ситуацію: успішний український бізнесмен із фактичним капіталом від 250 000 євро прагне розширити свою справу за кордоном і отримувати прибуток за межами України.

Для цього йому необхідно створити іноземну компанію або іншу корпоративну структуру, відкрити для неї банківський рахунок, а також особистий рахунок для управління доходами від закордонної діяльності.

Припустімо, що наш підприємець ретельно спланував особисті та корпоративні податкові зобов'язання і вирішив:

отримати статус податкового резидента, скажімо, Кіпру;

заснувати кіпрську холдингову компанію, ставши її єдиним директором та акціонером;

створити операційну компанію в Польщі, оскільки майбутній бізнес буде пов'язаний з цією країною.

Для втілення цього плану бізнесмену знадобляться такі банківські рахунки:

Особистий рахунок на Кіпрі (для повсякденних витрат, отримання зарплати директора тощо); Корпоративний рахунок кіпрського холдингу; Корпоративний рахунок польської операційної компанії; Можливо, особистий інвестиційний рахунок у Швейцарії або Австрії, враховуючи, що кіпрські банки не мають найкращої репутації щодо збереження капіталу.​​​​​​​​​​​​​​​​

Що потрібно для відкриття закордонного рахунку

З мого досвіду, дві найголовніші речі, які повинен мати підприємець для того, щоб успішно відкрити рахунок в іноземному банку - це:



1. Кваліфікований посередник

Це може бути агент, інтродьюсер, інвестиційний брокер або приватний банкір. Головна перевага такого фахівця — уже налагоджені відносини з конкретним банком та глибоке розуміння його внутрішніх процедур.

Посередник здатен надати банку додаткові пояснення щодо клієнта та дати гарантії його надійності, іншими словами — дати рекомендацію. Часто в європейських установах це слугує вирішальним фактором того, чи відкриють вам банківський рахунок.

Однак варто враховувати, що вартість таких послуг може варіюватися від 3 000 до 30 000 євро залежно від країни, рівня банку та специфіки клієнта. У деяких випадках будьте готові сплачувати щорічну комісію у відсотках від суми розміщених коштів.

2. Якісне compliance dossier

Другим важливим елементом є ретельно складене особисте compliance dossier. Цей комплект документів має відображати повну бізнес-історію клієнта, починаючи від моменту отримання перших значних доходів до детального обґрунтування походження коштів, які ви збираєтеся класти на рахунок.

Його складають довірені радники клієнта, які знають повну бізнес-картину і розуміють, як найкраще представити її в compliance dossier. А от посередники можуть дати рекомендації та розставити необхідні фінальні акценти.

Як створити зразкове compliance dossier: покрокові інструкції

Підготовка грамотного compliance досьє — ключовий крок для успішного відкриття рахунків в іноземних банках. Воно має демонструвати вашу бізнес-історію, походження ваших коштів та статків та вашу персональну прозорість та надійність.

Тож ділюся 10 основними етапами, які допоможуть якнайкраще презентувати вас та ваш бізнес іноземному банку:

1. Визначте податкове резидентство. Чітко встановіть свій актуальний статус податкового резидентства (не плутати з імміграційним) та зберіть відповідні документи.

Від податкового статусу залежить не лише те, де ви особисто маєте декларувати та сплачувати податки. Він також впливає на умови оподаткування вашої кіпрської холдингової компанії.

2. Проведіть аудит онлайн-присутності. Перевірте інформацію про себе в інтернеті та відкритих реєстрах. За потреби оновіть або виправте дані. Якщо є "жовті" публікації - подавайте до суду на видання. Позов може також слугувати для банку аргументом на вашу підтримку.

3. Складіть професійне резюме. Створіть детальне CV з описом вашої бізнес-історії. Вказуйте лише ту інформацію, яку можна підтвердити документально.

4. Візуалізуйте бізнес-структуру. Підготуйте схему вашої корпоративної структури та перелік особистих активів з їх оцінкою та зазначенням місцезнаходження.

5. Підтвердіть доходи документально. Будьте готові надати документи, що підтверджують джерела ваших доходів (договори, виписки, декларації).

6. Забезпечте прозорість зв’язків. Якщо мали справи з ПЕПами або санкційними персонами, ви маєте надати документальне підтвердження про припинення таких зв’язків (наприклад документи. що підтверджують ваш вихід із спільної компанії або документи, що підтверджують ваше звільнення з компанії, яка належала санкційний особі. Конкретний перелік документів залежатиме від характеру зв’язків.

7. Узгодьте дані. Переконайтеся, що ваші особисті дані збігаються у всіх відкритих та закритих реєстрах, усуньте розбіжності, якщо такі є.

8. Підготуйте бізнес-план. Розробіть детальний бізнес-план для компаній, для яких плануєте відкривати рахунки. Він має містити загальну інформацію про діяльність, а також обсяги та географію бізнесу, дані про потенційних контрагентів та країни їх реєстрації, кількість та обсяг щомісячних вхідних та вихідних платежів. Також важливо, щоб бізнес-план відповідав обсягам, які ви вказали в банківській анкеті.

9. Обґрунтуйте вибір банку. Поясніть, чому відкриваєте рахунок саме в цій країні, якщо ви не є її резидентом. Це має бути легальна економічна мета, яка підтвердить ваш зв’язок з локацією, де ви ведете бізнес.

10. Подбайте про прозорість інвестицій. Підготуйте чіткі пояснення та документи щодо походження коштів, які ви вкладаєте в бізнес. Крім того, підтвердіть те, що сплатили за них податки, щоб такі кошти мали статус "білих".

Дотримання цих кроків допоможе вам створити повне та переконливе compliance досьє, підтвердити надійність свого бізнесу за кордоном та підвищити ваші шанси на успішне відкриття рахунків в іноземних банках.