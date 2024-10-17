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Почему 99% заправочных "бочек" работают нелегально и кто их "крышует"

Почему 99% заправочных "бочек" работают нелегально и кто их "крышует"

В каких регионах больше всего нелегальных АЗС и как побороть это явление? (укр)
Четверг, 17 октября 2024, 18:14
Сергей Куюн
директор ООО "Консалтинговая группа А-95"

Продовжує детонувати хмельницьке "корупційне кубло". Тиха область комбайнерів-хліборобів виявилась абсолютно прогнилою зсередини. Хто б міг подумати?!

Та є речі, які мені особисто відразу сигналізують про проблему влади у регіоні. Мій лакмусовий папірець – це паливні "бочки". Свіжу статистику про їх розташування днями опублікувала Нафтогазова асоціація України.

Для пересічного пішохода чи водія не завжди зрозуміло, що це на 99% нелегальні споруди. Але для будь-кого на паливному ринку це очевидно.

Якщо стисло, то працювати законно вони не можуть ані з нормативного, ані з економічного погляду. Якщо вони спробують зробити розміщення цієї "бочки" законним (купівля чи оренда землі, цільове призначення, під’єднання мереж, отримання пакету дозволів тощо) і якимось дивом отримають дозвіл на експлуатацію, то об’єкт такої архітектурної форми ніколи не окупиться. Ну, бо він має обмежену номенклатуру товару, можливості продажів і високу інвестиційну складову. Є окремі випадки, але це винятки.

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Тому там, де можна "вирішити питання", роблять фактично самозахоплення. І пов’язані тут усі: силовики, податківці, місцеві чиновники. Точніше, перші, як правило, і є кураторами "бочок", забезпечуючи їм недоторканість з боку тих же податківців і чиновників. 

Останні не хочуть сваритися з "погонами", бо проблем і так вистачає. А "погони" можуть навіть допомогти в якихось питаннях, тому дружити вигідно всім.

 

Цей сумний рейтинг очолює Львівщина, про яку я кілька разів уже писав. Більше того, Львівська міськрада встановила незаконне розташування всіх "бочок" (невідповідне землекористування), але це вже багато років не заважає їм працювати. 

В області взагалі невідомо що коїться. Хоча якщо там "тітушки" вибивають силовиків з тютюнової фабрики, то що тут дивуватись якимось "дизельним бочкам".

Щодо Одеси — без сюрпризів, це загалом уже давно якась держава в державі. Як на мене, цифри щодо регіону дуже неповні. Про навалу на півдні "бочок" та АЗС, які торгують винятково за готівку, уже ходять легенди. 

Там усе цьому сприяє: пальне на кордоні без проблем продають за "другою формою" (готівка, — ред), так воно далі й котиться. А про суворість і безкомпромісність одеських силовиків ми всі знаємо.

Трохи здивований Франківщиною. Навіть не знаю, хто за цим стоїть. 

 

Дніпро. Якщо цифри повні, то прогрес відчутний. Раніше це був один з регіонів з найбільшою кількістю нелегальних заправок. Мер Філатов пробував було протестувати, але його швидко заспокоїли.

А поруч є Полтава, де "бочок" майже немає. Поговорив з місцевими заправниками: як так, у чому секрет? Кажуть, силовики знають, що ми мовчати не будемо. Може, цей досвід і галичанам перейняти? 

Бо у Львові представлені всі потужні мережі – Socar, Shell, UPG, Amic, WOG, а ОККО так узагалі місцеві. Чому б не звернутись разом до влади? Тим більше всі в ту ж НАУ входите.

На цьому позитивному полюсі найбільш показовий для мене Київ. Нещодавно БЕБ нарешті придушило останнього й найстійкішого столичного "бочєчника" "Єврогаз", який примудрявся працювати в тіні років з десять. 

Кажуть, що він уже встиг змінити декілька власників, зокрема з-поміж силовиків. Але щось відбулося – й місяць-два тому просто демонтували все обладнання. У місті залишаються якісь партизани, але вони виникають періодично, це не системно. 

До речі, демонтаж у Києві кількох сотень "бочок" за тиждень навесні 2017 року відбувся за прямої допомоги легальних учасників ринку.

Контрастує зі столицею область. Гадаю, у кожного в його районі є декілька таких об’єктів, і їх явно більше, ніж на мапі НАУ (особисто знаю дві "бочки" у своєму ареалі, яких нема). 

Це вже наслідки децентралізації, де рулить влада кожної громади (і 100% з цього щось має). Який там ще національний і місцевий бюджети, якщо добрі люди поповнюють особисто твій?.

Загалом кількість "бочок" по країні зменшилась, особливо на Лівобережжі. А зараз мені цікаво, як "бочки" платитимуть нововведений авансовий податок на прибуток? Якщо вони так легко обходять безліч норм, то що їм може завадити обійти ще одну?

Опубліковано з дозволу автора

Оригінал допису

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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