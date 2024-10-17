Искусственный интеллект для восстановления Украины

До 2024 року сума прямих збитків, завданих інфраструктурі України, становила 155 млрд дол. Таких руйнацій світ не бачив з часів Другої світової війни.

Післявоєнна відбудова України потребуватиме чималих ресурсів, кількість яких завжди обмежена. Саме тому гостро стоїть питання автоматизації рутинних процесів, де участь людини може бути обмежена чи зовсім не обовʼязкова.

Тут можуть допомогти інструменти на основі штучного інтелекту. Технології здатні швидко аналізувати великі обʼєми даних і робити прогнози на основі баз знань. Розгляньмо детальніше, як ШІ може оптимізувати роботу фахівців.

Інфраструктурні проєкти

Планування відновлення зруйнованих будівель. Уявіть технічне рішення, яке отримує зйомку зруйнованої будівлі з дрона і формує ґрунтовний аналіз щодо можливості реконструкції. Такий інструмент може відштовхуватися від концепту наявного калькулятора відходів із застосуванням штучного інтелекту.

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ШІ-модель можна навчити планувати витрати матеріалів, складати кошторис та план, розраховувати кількість часу на будівництво. Автоматизація будівельних процесів допомагає керувати проєктами, оптимізувати планування, управляти ресурсами та процесами, що дозволяє зменшити затримки та забезпечити кращу ефективність у відновленні інфраструктури. У поєднанні з фаховим досвідом експертів з будівництва рішення дозволить скоротити час на планування.

Оцінка збитків. Наочним прикладом застосування ШІ при оцінці збитків є проєкт польсько-американської компанії Tensorflight. Вона допомагає Україні оцінювати пошкодження, використовуючи ШІ для аналізу супутникових знімків.

Технологія автоматизує процес оцінки пошкоджень, що зменшує витрати і час на проведення інспекцій. Наша компанія розробила онлайн-калькулятор для оцінки кількості відходів. Калькулятор доступний для громад: він допомагає державі та громадянам у плануванні витрат на демонтаж, логістику та зберігання відходів.

Генеральне планування зруйнованих міст. На жаль, деякі міста зруйновані вщент. Настане час відбудови і тоді можна буде змінити підхід до їх планування і відійти від радянських методів. Ми зможемо побудувати екологічні комфортні міста відповідно до світових стандартів. Однак планувати кожне місто або селище вручну окремо – це довго, а технології можуть прискорити цей процес.

Штучний інтелект може скласти план населеного пункту на основі критеріїв та найкращих практик будівництва, попередньо оформлених у докладну базу даних.

Крім того, у плануванні можна використовувати "цифрові двійники" – точні копії фізичних обʼєктів у віртуальному світі, які враховують усі закони фізики та реальні масштаби. До редагування цифрової копії набагато легше залучити спеціалістів, ніж зібрати реальний консиліум, що займе не один місяць.

Перекваліфікація. Уже зараз багато компаній мають так звані розумні бази даних, які знають відповіді на всі внутрішні питання і можуть допомогти в онбордингу (адаптації – ЕП) нових фахівців. Крім того, технології ШІ вже зарекомендували себе як персональні асистенти, зокрема в навчанні.

Для ШІ-моделей можна складати бази знань для різних професій. У контексті відбудови віртуальні вчителі допоможуть перекваліфікувати більше дизайнерів, архітекторів, геодезистів та інженерів. Їх знадобиться багато, а поєднання практики з теорією, зручно подане ШІ-асистентами, пришвидшить процес.

Технології доповненої реальності для навчання. На багатьох високотехнологічних заводах використовуються технології доповненої реальності. В автовиробництві AR-окуляри можуть видавати тривимірну модель зібраного авто: точне розташування всіх деталей, схеми збирання, технічні параметри.

Це доцільно використовувати і в будівництві. У доповненій реальності будинок уже готовий: видно поверхи, параметри, необхідні матеріали. Це відкриває майже безмежні можливості для навчання та планування реконструкції.

Безпека працівників. Для безпеки на виробництві вже зараз використовуються комп'ютерне бачення і штучний інтелект, який спостерігає за персоналом.

Датчики зчитують рухи працівників при роботі на ризикованих станках і при перевезенні деталей. Це класичний приклад "інтернету речей", де все обладнання повʼязане, інтерпретує поведінку людини й адаптується до неї.

Деякі будівельні компанії впроваджують такі засоби на будівництві: встановлений на крані датчик може застерегти людину внизу від імовірного падіння вантажу.

Агросектор

Україна годує велику частину світу і пошкодження наших посівів може спричинити продовольчу кризу. Агросектор був і залишається одним з важливих напрямів нашої економіки. Як можна використати штучний інтелект у цій сфері?

За допомогою ШІ можна аналізувати доступність посівних площ, якість чорнозему та можливість відновлення певних ділянок, відслідковувати ці параметри в режимі реального часу. Дрони, супутники та сенсори з ШІ здатні моніторити стан рослин та якість ґрунту. Система CattleEye використовує комп'ютерне бачення для відстеження здоров'я худоби, забезпечуючи своєчасне виявлення патологій.

Крім того, можна планувати, скільки ми отримаємо різних культур за сезон, яка продукція найбільш затребувана у світі і як відповідати цьому попиту. Технології допоможуть дізнаватися, де і що ми зможемо вирощувати краще та ефективніше, а також яка земля для нас зараз пріоритетна для очищення.

Медицина

Уже зараз росте навантаження на медичну систему. Уявімо ситуацію: зараз лікар витрачає на прийом пацієнта 30 хвилин, а за допомогою штучного інтелекту цей прийом можна скоротити, скажімо, на 15 хвилин. Як це можна зробити? Онлайн-картка пацієнта вже зберігає аналізи, обстеження, весь анамнез.

Наприклад, система DeepScribe використовує ШІ для автоматизації ведення записів, що дозволяє лікарю приділяти більше часу пацієнтам. ШІ може вказувати на звʼязки між різними аналізами і будувати припущення про діагноз.

Технології не оминули й хірургію. Система Asensus Surgical використовує роботизовані інструменти для поліпшення хірургічних процедур.

Штучний інтелект також допомагає власникам протезів. Алгоритми на основі ШІ здатні вловлювати рухи людини та підлаштовувати роботу біонічного протеза залежно від того, які саме рухи вона робить щодня: фізична робота, носіння пакета з магазину, друкування на клавіатурі ноутбука чи гра на фортепіано.

Освіта

Скоріше за все, протягом найближчих десяти років ШІ допоможе докорінно змінити освіту. Звісно, студенти вже шукають відповіді в Chat GPT, намагаючись звузити коло пошуку за допомогою промптів. Проте є інший тренд: на відміну від групового навчання, штучний інтелект може бути персоналізованим.

Ми вже маємо Google Alexa та Siri, але це базовий помічник. У світі набирає обертів тренд персонального ШІ. Такий інструмент матиме відповіді на питання не тільки з відкритого доступу, а й з бази даних про самого користувача.

Персональний асистент знатиме вподобання власника девайсу, слабкі та сильні сторони, підбиратиме доцільну методику навчання: для когось – з акцентом на тексті, для когось – на візуалізації з підібраними прикладами.

Уже зараз ШІ використовують для створення персоналізованих навчальних планів. Наприклад, платформа NolejAI дозволяє викладачам завантажувати контент і швидко створювати інтерактивні уроки та навчальні матеріали.

Довкілля

Унаслідок постійних російських атак екологічна ситуація в Україні складна. Ми бачимо пошкодження Каховського та Оскільського водосховищ, спалену Кінбурнську косу, мінування Олешківських пісків. Під час відновлення ми потребуватимемо стратегічних інвестицій для очищення і розмінування територій.

Це вимагатиме колосальних інвестицій, але технології можуть розставити часові пріоритети і підказати, коли краще брати в роботу кожну територію. ШІ здатний агрегувати дані про якість води, ґрунту, повітря і показувати, як і де реагувати.

Баланс між технологіями та кваліфікацією людей

Технології відіграватимуть важливу роль у відбудові країни, проте вони не є універсальним рішенням. Впровадження ШІ містить певні ризики: питання етики та прозорості алгоритмів, захист персональних даних, можливі помилки в системах та їх наслідки, залежність від технологій і вразливість до кібератак.

Технології лише надають інструменти, але ефективність їх застосування та мінімізація ризиків залежить від кваліфікації фахівців, які ними керують. Тому ключовим ресурсом у процесі відбудови є люди: інженери, науковці, управлінці.

Україні потрібна комплексна стратегія відновлення. Мова йде не лише про відбудову інфраструктури через інновації, а й про розвиток людей.

Новітні технології здатні оптимізувати процеси в багатьох галузях – від будівництва до аграрного сектору. Попереду багато роботи та викликів. Відбудова країни – це не звичайна потреба у відновлені втраченого та зруйнованого, це можливість модернізації існуючих систем, секторів та галузей.

Об'єднавши таланти та інновації, ми можемо не просто відбудувати країну, а створити модель сталого розвитку, яка стане новітнім еталоном, прикладом для світу. Експертиза, яку ми отримуємо і яку вдосконалимо в часи повоєнного відновлення, має всі шансі стати потужним прискорювачем експорту досвіду.