Влияние инфляции на ритейл: как бизнес адаптируется к новым условиям

Інфляція впливає на всі сектори економіки, але найбільше від неї страждають галузі, що залежать від кінцевого споживача.

Однією з таких галузей є ритейл.

За прогнозами Нацбанку, у 2024 році інфляція в Україні помірно пришвидшиться – до 8,5%, хоча у 2025 році її рівень знизиться до 6,6%, а до 2026 року досягне цілі НБУ – 5%.

Це трохи відрізняється від світових тенденцій.

Реклама:

Така динаміка впливає на роздрібну торгівлю, змушуючи ринок адаптуватися до нових умов та розробляти стратегії для збереження конкурентоспроможності.





Глобальний рівень інфляції з прогнозами до 2028 року, відсоткова зміна порівняно з попереднім роком

Джерело: Statista

Цей процес супроводжується змінами споживчих звичок, підвищенням витрат на ведення бізнесу і необхідністю гнучко реагувати на нові виклики.

Зміна споживчих звичок: як реагують покупці

Зростання цін є одним з ключових факторів, який безпосередньо впливає на поведінку покупців. Інфляція знижує купівельну спроможність населення, що змушує споживачів шукати дешевші альтернативи товарам та послугам.

Покупці дедалі частіше відмовляються від преміум-сегменту і переходять на продукти середнього або низького цінових рівнів. Бюджетні бренди та акційні пропозиції набувають популярності, оскільки споживачі намагаються зберегти свої фінансові ресурси в умовах постійного зростання цін.

Зміна споживчих звичок впливає на ритейл у кількох аспектах.

Збільшення попиту на акційні товари. Підприємства змушені збільшувати кількість акційних пропозицій, оскільки покупці надають перевагу знижкам. Це може призводити до тимчасового зниження прибутковості ритейлерів, але водночас стимулює продажі та дозволяє підтримувати лояльність клієнтів.

Перехід на приватні торгові марки. Багато споживачів переходять на товари власного виробництва торговельних мереж. Це зменшує попит на преміальні бренди, але дає можливість мережам збільшувати свою частку на ринку.

Популяризація онлайн-покупок. Багато покупців переходять на онлайн-платформи, оскільки там можна знайти вигідніші пропозиції та порівняти ціни. Онлайн-ритейл надає можливість більш гнучко реагувати на ринкові умови та знижувати витрати на утримання фізичних магазинів.

Підвищення витрат бізнесу: нові виклики для ритейлу

Інфляційний тиск 2024 року частково зумовлений дефіцитом електроенергії, зростанням витрат на виробництво через подорожчання енергоресурсів, недостатньою кількістю працівників через мобілізацію та міграцію за кордон.

Це впливає і на виробничі підприємства, і на ритейл, оскільки збільшення витрат передається споживачам через підвищення цін на кінцеву продукцію.

Крім того, бізнес вимушений адаптувати свої логістичні процеси. Військові дії та руйнування енергетичної інфраструктури призводять до збільшення витрат на транспортування товарів, що негативно впливає на ефективність постачань.

Великі торгові мережі оптимізують ланцюги постачання, щоб мінімізувати втрати та знизити витрати на доставку. Деякі підприємства почали використовувати локальні постачання та партнерства для зниження витрат на імпорт продукції.

Однак, зважаючи на зростання витрат, торгові мережі змушені підвищувати ціни на товари, щоб компенсувати збитки. Це викликає негативну реакцію споживачів, які починають купувати менше або шукають альтернативні рішення. Таким чином, ритейл опиняється в складній ситуації, коли необхідно балансувати між підтримкою прибутковості та збереженням лояльності клієнтів.

Адаптація ритейлу до нових умов: стратегії та рішення

Попри виклики, які несе інфляція, ритейл в Україні демонструє здатність до адаптації та пошуку нових шляхів розвитку. Одним із ключових елементів стратегії для багатьох торговельних мереж стало збільшення інвестицій у цифровізацію та розвиток онлайн-продажів.

Цифрові платформи дозволяють підприємствам більш оперативно реагувати на зміни в попиті, а також знижувати витрати на утримання фізичних магазинів. Онлайн-ритейл набуває популярності серед українських споживачів, оскільки забезпечує доступ до ширшого асортименту товарів та зручніші умови придбань.

Підприємства активно інвестують у технології для автоматизації бізнес-процесів та управління запасами. Це дозволяє зменшити ризики, пов'язані з надлишком або нестачею товарів, забезпечує більшу ефективність роботи підприємств.

Інша важлива стратегія – розширення асортименту. Ритейлери пропонують більше варіантів у різних цінових сегментах. Це допомагає залучити ширше коло покупців і забезпечити стабільний попит в умовах економічних труднощів. Мережі також використовують аналітичні інструменти для кращого розуміння потреб клієнтів і персоналізації пропозицій, що підвищує їх конкурентоспроможність.

Вплив зовнішньої допомоги та перспективи

Згідно із звітом НБУ, у 2024 році міжнародна допомога залишатиметься важливим джерелом фінансування, що дозволить Україні підтримувати стабільність економіки. Проте очікується, що обсяг зовнішнього фінансування поступово зменшуватиметься в наступні роки, що може створити нові виклики для ритейлу.

У той же час зниження інфляції у 2025-2026 роках сприятиме стабілізації економіки, що дозволить підприємствам зосередитися на інноваціях та розвитку.

Економічне зростання, яке, за прогнозами, відновиться до 4-5% у найближчі роки, відкриває нові можливості для ритейлу. Пожвавлення попиту на українські товари, розширення експортних ринків та нормалізація умов для ведення бізнесу сприятимуть зростанню продажів та підвищенню прибутковості підприємств.

Інфляція часто сприймається як негативне явище, яке загрожує бізнесу та знижує купівельну спроможність. Проте криза може стати каталізатором змін і розвитку, змушуючи ритейл адаптуватися, шукати нові підходи та оптимізувати витрати.

Ритейл, чутливий до змін, знаходить нові шляхи, наприклад, розвиток цифрових платформ та локальних постачань. Це зменшує витрати і підтримує місцеву економіку. Інфляція може підштовхнути ритейл до інновацій та росту. Адаптація до змін відрізняє успішні компанії від тих, хто не витримує ринкового тиску.