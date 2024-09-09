Почти половина предпринимателей испытывают давление со стороны правоохранительных и регуляторных органов

Український мікро-, малий та середній бізнеси сигналізують про незначне погіршення умов для ведення бізнесу. Показник Ukrainian Business Index поступово відновлюється після суттєвого падіння у 2022 році. Остання хвиля дослідження зафіксувала незначне погіршення настроїв підприємців.

Наразі показник UBI становить 39,9 пункту із 100 можливих (де менше 50% – зона негативних очікувань, понад 50% – зона позитивних очікувань) проти 43,7 у травні 2024 року. Це означає, що бізнес не бачить перспектив покращення економічної ситуації і ділового середовища в найближчі місяці.

Про це свідчить 18 хвиля дослідження стану і потреб мікро-, малого та середнього бізнесів (ММСБ) в умовах великої війни в Україні.

Бізнес не очікує зростання обсягів робіт у 2024 році. Позитивний прогноз щодо зростання мають лише 29% компаній, а середньозважений показник очікуваних обсягів робіт становить 98%, тобто майже повторення результату 2023 року.

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Бізнес вказує на негативні фактори, які заважають відновленню та розвитку підприємницької діяльності: непрогнозованість розвитку ситуації в країні, непередбачуваність дій держави, що можуть вплинути на стан бізнесу, брак робочої сили та платоспроможного попиту на внутрішньому ринку.

Стан ділового середовища

Індекс дещо знизився порівняно з показником травня 2024 року і становить 39,9 пункту. Виробничий бізнес має кращі очікування, ніж невиробничий. Так, рівень UBI для виробничих компаній становить 41,9 пункту, для невиробничих – 35,2.

Зниження індексу пояснюється незначним зниженням кількості замовлень від клієнтів, на що компанії відреагували скороченням обсягу випуску продукції. Ситуація з товарними запасами та кількістю співробітників стабільна.

UBI показує активність бізнесу, спроможність нарощувати товарооборот, створювати робочі місця. Показник нижче 50 свідчить про негативні очікування.

Робота підприємств

Лише 2,8% респондентів заявили, що їх компанії повністю зупинили роботу. У травні 2024 року цей показник становив 4,2%. 22,6% показали зростання за перші вісім місяців 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Збільшилася частка компаній, чиї обсяги виробництва зросли суттєво. У серпні таких підприємств було 5,1%, у травні – 2,8%. Середньозважений відсоток обсягів робіт порівняно з аналогічним періодом 2023 року становить 91,8%. Майже половина компаній вказали, що обсяги робіт скоротилися (48,5%).

Бізнес не очікує зростання обсягів робіт у 2024 році. Позитивний прогноз щодо зростання мають лише 29% компаній. 37,1% респондентів заявили, що їх результати у 2024 році будуть гіршими за попередній період.

Середньозважений відсоток обсягів робіт порівняно з аналогічним періодом 2023 року становить 98%, що вище за результат травневого дослідження (94,1%).

5,5% компаній очікують, що в кінці 2024 року їх компанії зупинять роботу, що вище за актуальний показник – 2,8%. Прогноз компаній щодо 2024 року майже не змінився порівняно з результатами травневої хвилі опитування.

Перспективи 2024 року

22,5% опитаних керівників та власників бізнесу вважають фінансово-економічний стан своїх компаній поганим, 57,7% – задовільним або посереднім. Відмінною або доброю ситуацію називають 19,7% опитаних респондентів.

6% компаній вважають, що їх фінансово-економічний стан суттєво погіршиться, 41,2% переконані, що він покращиться або суттєво покращиться.

Готовність до блекаутів

Третина респондентів (29,8%) заявила, що компанії вжили всі заходи для підготовки до можливих відключень електроенергії взимку, 37,7% активно готуються. 3,5% вважають, що можливі блекаути припинять роботу компаній, 17% не мають ресурсу або знань для підготовки до зимових відключень.

Що заважає відновлюватися

Непрогнозованість розвитку ситуації в країні 54,6% Непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу 53,9% Відсутність достатньої кількості кваліфікованих працівників 52,4% Відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів у країні 44,9% Відсутність достатнього капіталу 31,4% Демпінг конкурентів, зниження прибутковості на ринку 26,5% Перешкоди з боку регуляторних та фіскальних органів 22,8%

Бізнес сигналізує про наявність трьох ключових проблем: непередбачуваність розвитку ситуації в країні (54,6%), непередбачувані дії держави (53,9%) та брак кваліфікованої робочої сили (52,4%). Дещо відстають від основних викликів брак платоспроможного попиту (44,9%) та відсутність достатнього капіталу (31,4%).

Найбільшу негативну тенденцію має ситуація з трудовими ресурсами. Якщо в травні про цю проблему говорили 43,2% опитаних, то в серпні – 52,4%.

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Взаємодія з владою

28,3% підприємств зіткнулися з блокуванням податкових накладних. До трійки головних проблем також увійшли труднощі з бронюванням ключового персоналу (18%) та зловживання представниками влади регуляторними нормами (15,8%).

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48% респондентів вказали, що їх компанії відчувають тиск з боку правоохоронних та регуляторних органів. Дві третини вважають динаміку та інтенсивність тиску незмінними, а 28,1% вказали на погіршення ситуації.

Ситуація з персоналом

Бізнес береже кадри. 48,5% власників та керівників компаній зазначили, що число працівників протягом восьми місяців 2024 року не змінилося. Середньозважений показник динаміки зміни кількості працівників становить -4,4%. У серпні збереглася тенденція зниження кількості працівників, яким скоротили зарплату (8,3% проти 12,9% в травні) і відправили у вимушену відпустку (6,6% проти 7,5%).

Компанії відчувають гострий дефіцит робочої сили, який оцінюють 29,1%.

Тема мобілізації надзвичайно актуальна. 80,6% компаній не мають жодного заброньованого спеціаліста, 10,8% спробували електронне бронювання. Задоволені інструментом 48,3%, а 39,7% вказали, що систему слід удосконалити.

Дослідження провела компанія Advanter Group за підтримки Центру розвитку інновацій, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національного проєкту "Дія.Бізнес" у співпраці з Мінекономіки, Мінфіном, Мінцифри, Коаліцією бізнес-спільнот за модернізацію України. Опитування тривало з 20 по 31 серпня 2024 року. Усього опитано 544 власники та CEO підприємств МСБ.