Надежда на солнце. Как возобновляемая энергия поможет Украине

На Міжнародній конференції з відновлення України в Берліні та саміті миру в Швейцарії український уряд домовився з країнами-партнерами про значні суми на проєкти з відновлюваної енергетики.

Інвестиції у відновлювані джерела енергії – саме те, що потрібно Україні для надійності та безперервності роботи критично важливих об’єктів.

Такі проєкти допоможуть громадам бути стійкішими під час відключень та сприятимуть поступовій децентралізації енергосистеми.

З початку великої війни в українських містах завдяки фінансуванню міжнародних донорів зʼявилося чимало об'єктів сонячної генерації для критичної інфраструктури міст: лікарень, водоканалів, шкіл та дитячих садків. Це допомагає їм задовольняти базові потреби в електроенергії.

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За опитуванням ГО "Екодія", 78% українців та українок прихильно ставляться до відновлюваної енергетики, а до малої розподіленої генерації – 84%.

Респонденти погоджуються, що встановлення станції з відновлюваними джерелами в домівці допоможе зробити енергопостачання надійнішим (92%) і знизити рахунки за електроенергію (89%), а розвиток малої генерації в країні може посилити енергонезалежність держави (86%) та громади (86%).

Які переваги сонячних панелей на закладах місцевих громад

Сонячні електростанції в лікарнях та водоканалах окуплять свої інвестиції за чотири-сім років. Вони можуть не тільки допомогти подолати наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури, а й зменшать навантаження на місцеві бюджети, які витрачають значні кошти на дороге дизельне пальне для генераторів.

Мережеві сонячні електростанції економічно вигідні з точки зору початкових витрат на встановлення. Ідеально – якщо станція виробляє стільки ж енергії, скільки споживає комунальний обʼєкт. Для надійності електропостачання варто віддавати перевагу гібридним станціям з акумуляторами.

Ці типи станцій гнучкі, не залежать від наявності електроенергії в мережі, можуть працювати в автономному режимі, а також накопичувати електроенергію для використання вночі чи під час стабілізаційних та екстрених відключень.

За дослідженням "Екоклубу", пріоритетними повинні бути проєкти з встановлення сонячних електростанцій на дахах для власного споживання з гібридними інверторами та можливістю резервного живлення в лікарнях, на насосних станціях водоканалів та очисних спорудах, на каналізаційних насосних станціях.

Ці проєкти можна реалізувати протягом 6-12 місяців, включаючи розробку та затвердження проєктної документації.

Як це працює: приклади

Попри війну, екологічні громадські організації успішно співпрацюють з місцевими громадами та зацікавленими сторонами для встановлення сонячних електростанцій. Ці приклади треба якнайшвидше масштабувати на всю країну.

Амбулаторія на Київщині. Амбулаторія у селі Горенка на Київщині стала справжнім прикладом "зеленого" відновлення. Це проєкт, реалізований Greenpeace CEE в співпраці з "Екодією" та благодійним фондом "Перемога України". Будівля була суттєво пошкоджена під час бойових дій.

Після реконструкції у 2023 році там запрацювали тепловий насос та гібридна сонячна електростанція з акумулятором. Це дозволило суттєво підвищити енергоефективність амбулаторії та знизити витрати на опалення на 43%.

Сонячна електростанція забезпечує 55% повсякденного споживання електроенергії будівлі і може покрити до 150 днів роботи на рік лише завдяки сонцю. У 2023 році амбулаторія пережила 26 відключень світла загальною тривалістю 58 годин. Пацієнти та персонал майже не помітили цих перебоїв.

Не менш важливо, що завдяки економії на рахунках за електроенергію та опалення витрати на проєкт, 56 тис євро, окупляться протягом шести-семи років.

Дитсадок "Казка". Ще один проєкт Greenpeace CEE – дитсадок "Казка" в Горенці. Заклад після реконструкції отримав СЕС потужністю 11 кВт та акумуляторні батареї на 28 кВт-год, що дозволяє йому забезпечувати себе електроенергією.

Це єдиний дитсадок у Гостомельській громаді, який приймає дітей з Гостомеля та Горенки. Його відвідують 74 вихованці, серед яких діти з особливими освітніми потребами. Сонячна електроенергія тут найбільше використовується для роботи комп'ютерів, холодильників, а також для обігріву, освітлення й опалення укриття.

Лікарня в Дубні. У червні 2023 року на даху Дубенської міської лікарні за підтримки ГО "Екоклуб" встановили сонячну електростанцію потужністю 43,6 кВт, що покриває близько третини потреб медичного закладу в електроенергії.

Проєкт коштує близько 1,5 млн грн. З чинним тарифом на електроенергію лікарня економитиме близько 154,7 тис грн на рік. Заощаджені кошти спрямують на збільшення потужностей сонячної станції та покращення медичних послуг.

Ірпінський ліцей. На даху Ірпінського ліцею №1 благодійна організація Energy Act for Ukraine встановила 64 сонячні панелі потужністю 25,6 кВт та систему зберігання енергії на 40 кВт-год. Це забезпечує автономну роботу закладу до чотирьох годин і покриває понад 25% річного енергоспоживання.

Щорічна економія витрат на електроенергію становитиме 1 123 євро, а за 25 років експлуатації система дозволить запобігти викидам 596 тонн вуглецю.

Лікарні Харкова. Благодійний фонд RePower Ukraine встановив у лікарні №17 Харкова сонячну електростанцію загальною потужністю 51,8 кВт.

У цьому закладі щороку виконують понад 4 тис операцій. На жаль, лікарня регулярно стикається з перебоями в електропостачанні через постійні ворожі обстріли Харківської області, тож встановлення СЕС дозволяє пацієнтам отримувати допомогу навіть під час відключень електроенергії.

"Зелений" шлях до відбудови енергосектору

Наведені приклади доводять, що відновлювана енергетика зміцнює енергетичну безпеку країни. Саме тому екологічні організації розробили рекомендації для іноземних урядів, міжнародних партнерів та української влади. У них ідеться про необхідність підвищення енергетичної стійкості громад через надання кредитів, грантів та співфінансування на встановлення обʼєктів "зеленої" генерації.

Уряд уже зробив кілька кроків, щоб допомогти українцям встановити відновлювані джерела енергії. Він надає фізособам кредити до 480 тис грн на термін до десяти років під 0% на купівлю сонячних панелей і вітрових установок.

Для ОСББ та ЖБК уряд розширив державну програму "Доступні кредити – 5-7-9%", що дозволяє отримати до 5 млн грн на установку сонячних панелей та інше обладнання. Фонд енергоефективності "Гріндім" запустив програму, що компенсує до 70% вартості обладнання для "зелених" електростанцій.

Бізнес теж може скористатися програмою "Доступні кредити 5-7-9%" для придбання газотурбінних, газопоршневих чи біогазових установок з максимальним кредитом до 150 млн грн на десять років.

20 липня запрацювала урядова "гаряча лінія" 15-49 "Струм" для розв'язання проблем, повʼязаних з енергетикою та альтернативними джерелами енергії.

Одним з пріоритетів уряду має бути полегшення доступу громад до фінансів. Для цього необхідно створити чіткі та прозорі механізми, які забезпечать доступ до коштів від міжнародних фінансових установ, донорів та іноземних урядів без залучення держорганів до їх розподілу. Зокрема, слід забезпечити страхування від воєнних ризиків та створити систему гарантій інвестицій для нових проєктів.

Громадськість повинна брати участь у відборі та моніторингу таких проєктів. Це дозволить громадянам контролювати використання коштів.

Відновлювані джерела енергії – це довгострокове рішення для захисту енергосистеми під час війни і перший крок до "зеленої" відбудови громад. Створення сприятливих умов для розвитку відновлюваної енергетики підвищить енергонезалежність, а в майбутньому – забезпечить сталий розвиток країни.