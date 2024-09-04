Высший антикоррупционный суд страны: результаты и вызовы первых 5 лет

5 вересня 2024 року виповниться 5 років з моменту, як в Україні з’явився ВАКС — Вищий антикорупційний суд. Цей орган створили задля боротьби з корупційними злочинами, а ще ВАКС здійснює правосуддя у цивільних справах щодо визнання активів необґрунтованими та стягнення заблокованих активів осіб, які перебувають під санкціями.

Створення такого антикорупційного органу п’ять років тому стало чітким сигналом про те, що країна серйозно ставиться до боротьби з корупцією.

Створити структуру допомогли міжнародні організації. За мету ставилося забезпечення реальної рівності всіх перед законом і судом та забезпечення невідворотності покарання для топ-корупціонерів.

Сьогодні запит на ефективну роботу антикорупційних інституцій, до яких належить і Вищий антикорупційний суд, став іще вищим. Коли військові на фронті борються за суверенітет України, активні громадяни в тилу мусять боротися з корупцією як явищем, яке позбавляє державу перспектив економічного зростання, відчуття захищеності і гідного майбутнього.

Реклама:

ВАКС – лідер серед антикорупційних органів

Антикорупційна організація Transparency International за спеціальною методологією аналізує роботу державних органів. Минулого року Transparency International (TI) опублікувала "Дослідження спроможності, управління і взаємодії органів антикорупційної інфраструктури України", в якому роботу Вищого антикорупційного суду оцінили у 4,6 бала (де 5 — максимальний результат).

Це найкращий показник серед усіх органів антикорупційної інфраструктури України. При чому за три роки (з 2020 по 2023 рр.) показник зріс на 0,6 бала.

"Суд здійснив поступ у 0,6 бала, що є одним з найпомітніших прогресів серед інших антикорорганів. За оцінками експертів, його можна вважати взірцевим у системі судоустрою України", — йдеться у статті за результатами дослідження.

ТІ відзначає як відкритість суду щодо його діяльності, так і фаховість суддів та працівників апарату.

"Водночас залишаються актуальними питання ресурсів, які закладають фундамент для роботи суду. Наприклад, приміщення, у якому працює АП ВАКС, а також фінансування роботи суду в цілому", — коментує юридичний радник TI Ukraine Павло Демчук.

Загалом дослідники зазначили, що у ВАКС — низький рівень процесуальних та процедурних порушень.

Результати роботи ВАКС

У доробку ВАКСу вже багато гучних справ, пов’язаних з відомим прізвищами. З останніх, наприклад, справа мера м. Мукачево Олександра Балоги, якого підозрюють в участі у корупційній схемі продажу стадіону "Авангард".

Кількість справ, що надійшли за перші чотири роки роботи до суду першої інстанції та Апеляційної палати ВАКС, підтверджують — окремий антикорупційний суд необхідний нашій державі і є затребуваним.

За чотири роки роботи НАБУ і САП (до моменту створення ВАКС) суди загальної юрисдикції ухвалили трохи понад 30 вироків у справах щодо ТОП-корупції. Майже всі вироки судів загальної юрисдикції були ухвалені на підставі угод про визнання обвинуваченими своєї вини.

І лише у кількох справах відбувався повноцінний розгляд та було всього два (!) вироки із реальним позбавленням волі. Ситуація змінилася зі створенням Вищого Антикорупційного суду України.

За перші 4 роки його діяльності було ухвалено понад 130 вироків суду першої інстанції, а Апеляційною палатою ВАКС розглянуто апеляційних скарг на понад 80 з них — таку статистику навела Інна Калугіна, суддя-спікер Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

"Таким чином, спеціалізована судова інституція розвантажила місцеві суди й прискорила розгляд суспільно важливих справ", — зазначила Інна Калугіна.

Цифри щодо вироків без угод говорять про те, що більшість справ розглядається у загальному порядку із повноцінним дослідженням доказів. При чому більшість справ ВАКС стосується корупційних схем, для дослідження яких потрібно вивчити багато томів письмових доказів та експертиз, допитати десятки свідків.

За статистикою, близько 17% вироків стосуються керівників держпідприємства, 11,7% — прокурорів, 9,6% — адвокатів, по 4,3% — нардепів та голів/депутатів місцевих рад, 3,2% — прокурорів.

Війна з внутрішнім ворогом

На теренах України триває наймасштабніша війна 21 століття. У той час, патріоти країни підкреслюють, що всередині має відбуватися не менше важлива війна — війна з корупцією.

Згідно з агальнонаціональним опитуванням "Стан корупції в Україні. Сприйняття, досвід, ставлення", 89% опитаних вважають корупцію найсерйознішою проблемою для України, а головним її типом називають саме "політичну корупцію". За значущістю ця проблема поступається лише повномасштабному вторгненню Росії.

Довіра українців до державних та недержавних інституцій суттєво зросла з початку повномасштабного вторгнення Росії і перебуває на найвищому рівні з 2007 року. Найбільше зросла довіра до Служби безпеки України та Національної поліції. Державне бюро розслідувань, САП, ВАКС, НАЗК, НАБУ та прокуратура підвищили рівень довіри в середньому з 6-7% у 2021 році до 17-18% у 2023 році.

Щоб побороти корупцію на найвищих щаблях в першу чергу потрібен справедливий суд. Верховенство права і справедливий суд є умовою для отримання Україною інвестицій. Корупціонери, провину яких буде доведено, мають бути притягнені до відповідальності. І це — запит суспільства. Саме ВАКС відповідає за цей "завершальний етап" — винесення судового рішення у першій та апеляційній інстанції.

Добір 25 суддів ВАКС: чому це важливо

Однією з рекомендацій Transparency International було розширення суддівського корпусу ВАКС. Дійсно, суддівський штат не змінювався з 2019 року, хоча, як всі розуміють, з початку повномасштабного вторгнення у 2022-му роботи побільшало.

Зокрема, до підсудності ВАКС віднесли справи про конфіскацію активів прибічників ворожої політики рф, все більше справ про корупцію надходить і від НАБУ-САП. Водночас судді ВАКС розглядають абсолютну більшість справ колегіями-"трійками". А, як і від моменту запуску, так і сьогодні, у першій інстанції ВАКС працює 27 суддів, а в Апеляційній палаті – 11.

Ці фактори створюють загрозу, що обвинувачені в корупції все частіше уникатимуть покарання через те, що строк їхнього притягнення до відповідальності просто збігатиме. За 4 роки роботи ВАКС уже звільнив від покарання через сплив строків давності 44 обвинувачених (21%). Сплив строків давності притягнення до кримінальної відповідальності вже став проблемою, яка згодом може бути ще більшою.

Однією з причин для створення антикорупційних судів є така логіка: спеціалізований суд, який розглядає лише справи про корупцію або подібні правопорушення, матиме більш сприятливе співвідношення кількості суддів до кількості справ, що розглядаються, а відтак, зможе швидше вирішувати справи. Тож було прийнято рішення оголосити про добір суддів.

На пресконференції 1 березня член ВККС Олег Коліуш зазначив, що комісія сподівається закінчити конкурс до кінця 2024 року. Це непросте завдання, адже треба відібрати 25 фахівців із бездоганною репутацією та достатніми компетенціями.

"Конкурс покликаний зменшити навантаження на суддів ВАКС і, як наслідок, підвищити ефективність роботи суду, з метою забезпечення права на справедливий суд і здійснення судового провадження в розумні строки", — зазначив Олег Коліуш.

Збільшення кількості суддів ВАКС та відновлення роботи Громадської ради міжнародних експертів є також одним із заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року, затверджених розпорядженням КМУ від 9 лютого 2024 р. № 133-р.

Вищий антикорупційний суд в Україні – поки що єдиний, судді якого добиралися із залученням міжнародних експертів. У відборі охочих на вакантні посади суддів разом із Вищою кваліфікаційною комісією суддів України співпрацюватиме Громадська рада міжнародних експертів, до якої увійшли шість іноземних фахівців у сфері права – судді та прокурори з досвідом роботи в Естонії, США, Литві, Нідерландах, Канаді.

Українське суспільство очікує від Антикорсуду справедливих і вчасних вироків, і одним з рішень, яке посилить ВАКС, якраз і є проведення цього конкурсу.