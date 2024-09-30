Факторинг от "Прозорро.Продаж": возможности для малого и среднего бизнесов

Ви коли-небудь стикалися з післяплатою договорів, коли товар потрібно відвантажити вже зараз, але гроші за нього ви отримаєте через пів року?

Якщо так, то ви точно знаєте, як складно утримувати баланс, вчасно закривати рахунки і платити зарплату своїм співробітникам. Коли на папері грошей вистачає, але рахунок чомусь пустий.

Людство винайшло післяплату тисячоліття тому, але широкого вжитку ця практика набула в ХІХ сторіччі разом з промисловою революцією в Європі. Тоді ж широкого вжитку набув факторинг.

Факторинг (англ. factoring – посередник) – вид фінансової послуги, коли за угодою кредитор отримує від третьої особи суму в рахунок зобов'язань боржника (відступлення права грошової вимоги); заміна кредитора в зобов'язанні. Реклама:

Первинно факторинг був інструментом виконання угод у віддалених регіонах, але з часом послуга набула іншого сенсу і зараз є широко вживаною. Як це працює?

Припустимо, ви – постачальник певного товару. Ви щойно уклали угоду з двомісячною післяплатою. Це означає, що після виконання постачань покупець заплатить вам аж через шістдесят днів. Ви не можете чекати так довго: вам потрібно закупити сировину для виготовлення наступної партії товару вже зараз.

Що робити? Ви можете взяти кредит або вкласти в закупівлю власні кошти. Проте у вас в руках є цінний актив, який ви можете продати: рахунок, за яким ви щойно відвантажили товар. Це ваша можливість отримати фінансування.

Щоб скористатися факторингом, ви звертаєтеся до банку або іншої ліцензованої компанії (їх називають факторами) і пропонуєте "купити" у вас цей рахунок. Домовившись про умови, ви відразу отримуєте гроші на рахунок, а фактор через два місяці стягує борг з вашого клієнта, який раніше отримав постачання.

Таким чином, факторинг стає помічником малого та середнього бізнесу, адже проблема швидких оборотних коштів актуальна у вітчизняному бізнес-середовищі. Факторинг від "Прозорро.Продажів" скорочує касовий розрив і дає можливість швидко отримати кошти на вирішення операційних питань. Які умови та можливості факторингу?

Фактор "купує" у вас рахунок з певною знижкою від суми, зазначеної в рахунку. Наразі ринок факторингу дуже низький, тож точно визначити розмір знижки поки що неможливо, але перед великою війною ставки становили 15-20% річних.

Це означає, що фактор запросив би 1,25-1,67% знижки за кожен місяць післяплати. Для фактора важлива репутація – ваша і вашого клієнта. Чим кращий кредитний рейтинг у вас і в того, кому ви поставили товар, тим меншим буде дисконт і тим простіше вам буде отримати фінансування.

Факторинг надається після фактичного постачання: ваш замовник має підтвердити отримання товару, щоб ви могли отримати фінансування.

За оцінками Світового банку, близько 12% угод постачання в ЄС проходять через факторинг. Це ефективний інструмент пришвидшення економіки: бізнес швидше отримує фінансування, виконує більше угод, а значить – більше заробляє.

Коли факторинг повністю запрацює, то, за оцінками IFC, ВВП збільшиться на пів відсотка. У грудні 2023 року Мінекономіки та Мінфін оголосили про запуск доступного факторингу в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Ми у "Прозорро.Продажах" вирішили долучитися до ініціативи розвитку факторингу в Україні. У жовтні 2024 року стартує пілотний проєкт сервісу факторингу для державних закупівель. Як це працюватиме?

Ви виграєте тендер з післяплатою на платформі держзакупівель "Прозорро". У вас з’являється функція "Розмістити запит на факторинг у системі "Прозорро.Продажі". Ваш запит стає доступним для зареєстрованих у системі факторів: на початку працюватимуть три банки і їх кількість зростатиме.

Фактори отримують всю інформацію, раніше завантажену в "Прозорро", завдяки чому їм буде простіше ухвалити рішення щодо факторингової пропозиції для вас. Після розгляду запиту факторами вам відкриються всі пропозиції. Залишиться лише обрати найзручнішу та найвигіднішу з них.

Коли отримаєте підтвердження постачання від вашого держзамовника, просто звертаєтеся в банк, що погодив факторинг, та отримуєте кошти на рахунок.

Під час пілотного проєкту будемо визначати, які інструменти роблять процес ухвалення рішень і отримання оплат максимально швидким і зручним. Очікуємо, що через пів року сервіс буде повністю цифровізований і платформа стане галузевим стандартом ефективності та прозорості, чим вона є у сфері аукціонів.