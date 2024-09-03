Долги – не приговор для приватизации. Сколько рынок готов платить за ценные активы?

Економічний ефект від приватизації складається не лише з доходу, який держава отримує від продажу активу, та сплати ПДВ з цієї суми.

До нього також входить сума різноманітних боргів, накопичених підприємством, які новий власник зобов'язується виплатити.

Зарплатну заборгованість та заборгованість перед бюджетом покупець держпідприємства має погасити протягом пів року з дня набуття права власності.

Виплата інших боргів не має часових обмежень. Фонд держмайна вказує ці умови в договорі продажу та контролює їх виконання.

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Масштаби боргових зобов'язань

З часу відновлення приватизації у вересні 2022 року, тобто майже за два роки, покупці взяли на себе зобов'язання виплатити 1,67 млрд грн таких боргів. При наявності бюджетного дефіциту, що становить десятки мільярдів доларів, та при постійній необхідності підтримувати економіку це вагомий грошовий внесок.

Сотні мільйонів гривень із загальної суми – це виплати коштів людям, які роками очікували на справедливу оплату своєї праці. Тож новий власник виконує ще й важливу соціальну місію, коли купує актив з боргами та виплачує їх.

За дворічний період були випадки, коли ціна продажу активу була навіть менша (іноді в рази) за суму, яку новий власник має виплатити державі, працівникам чи іншим кредиторам. Таких торгів було майже три десятка. Сума боргів цих підприємств перевищила 814,8 млн грн, а ціна продажу становила 310,4 млн грн.

Наймасштабніша різниця була у випадку з приватизацією Полтавського комбінату хлібопродуктів. Покупець віддав за лот 31 млн грн (початкова ціна – 24,3 млн грн), але взяв на себе боргові зобов'язання на 131 млн грн, що в понад чотири рази перевищує вартість підприємства. Новий власник мав виплатити 30,8 млн грн боргів із заробітної плати і майже 13 млн грн – перед бюджетом.

Де та які об'єкти з боргами купують найчастіше

Різні борги мали і підприємства, які за останні два роки продали за тисячі гривень, і ті, які нові власники придбали за понад 100 млн грн. Активи, ціна продажу яких була до 1 млн грн, мали 81,2 млн грн боргів (їх було 11). У тих, що коштували 1-10 млн грн (38 активів), накопичилося 205,8 млн грн боргів.

Найбільші суми боргів були в 59 лотів, проданих за ціною від 10 до 100 млн грн. Їхні боргові зобов'язання, покладені на нових власників, перевищили 1 млрд грн.

Ще 346,5 млн грн – борги 15 підприємства, проданих за понад 100 млн грн. Найдорожчим з них став "Готель "Козацький" у Києві, проданий у липні 2024 року за 400 млн грн. Його покупець має виплатити майже 15,5 млн грн боргів: 308 тис грн – із заробітної плати і 9,3 млн грн – у бюджет.

У регіональному розподілі найбільше, 271,1 млн грн, мають виплатити покупці сімох активів на Полтавщині. На другій позиції – Вінниччина, де власники девʼятьох придбаних лотів мають майже 177 млн грн боргових зобов'язань. На третій – Тернопільщина із 172,8 млн грн за десять приватизованих активів. Найменше боргів, 819 тис грн, має сплатити покупець єдиного лота на Запоріжжі.

Цьогорічні боргові зобов'язання

За вісім місяців 2024 року сума боргових зобов'язань, узятих на себе покупцями, перевищила 481 млн грн. Тобто тренд, коли за якісний актив ринок готовий платити, залишається. До переліку з пʼяти активів, які протягом 2024 року покупці придбали з найбільшим обсягом боргів, увійшли такі обʼєкти.

Зірненський спиртзавод на Рівненщині. Його вартість під час аукціону зросла з 18,8 млн грн до 36 млн грн. Завод мав 99,7 млн грн боргів, з яких зарплатних – понад 1 млн грн, перед бюджетом – понад 51 млн грн.





Лохвицький спиртовий комбінат на Полтавщині продали за 14 млн грн при початковій вартості 11,2 млн грн. Сума боргів сягала 56 млн грн. Зарплатна заборгованість перевищила 920 тис грн, перед бюджетом – 28,7 млн грн.





ПрАТ "Пентопак". Ціна продажу становила 103,1 млн грн (початкова вартість – 101,8 млн). Актив мав також понад 53,7 млн грн боргів, з яких 1,98 млн грн – зарплатних, 1,8 млн грн – перед бюджетом.





Холминський спиртзавод у Києві продали за 45 млн грн (15,3 млн грн на старті). Борг підприємства на момент продажу перевищував 39,1 млн грн. З них 115 тис грн – зарплатний, 157 тис грн – перед бюджетом.





Охтирський комбінат хлібопродуктів на Сумщині. Ціна продажу залишилася на рівні початкової – 49,7 млн грн. Покупець узяв на себе ще майже 35 млн грн боргів, з них 8,37 млн грн – зарплатні, 6,57 млн грн – перед бюджетом.

Загальний економічний ефект від продажу лише цих пяти активів (дохід, ПДВ та боргові зобов'язання) становив 560,3 млн грн. Майже половина цієї суми, 283,5 млн грн, – борги п'ятірки згаданих підприємств, які мають виплатити їхні покупці. З них близько 12,4 млн грн – зарплати, понад 88 млн грн – виплати до бюджету.

Не всі державні активи мають борги, але їх наявність не зупиняє потенційних покупців у бажанні придбати цінні лоти. Покупці мають у відкритому доступі всю інформацію про активи, зокрема про їхні борги, але свідомо їх обирають.

Рішучість учасників змагатися за такі лоти – доказ їх цінності та перспективності незалежно від наявності в них заборгованостей. Їх виплати новими власниками позитивно впливають на економіку та соціальну сферу нашої держави.