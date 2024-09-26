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Как снизить "убийственные" цены на оружие для защиты жилья

Как снизить "убийственные" цены на оружие для защиты жилья

Почему в США нарезное оружие стоит вдвое дешевле и как снизить его стоимость для украинцев (укр)
Четверг, 26 сентября 2024, 17:49
Марьян Заблоцкий
народный депутат Украины IX созыва

Щоб захистити свій будинок від ворога, в Україні треба переплатити близько 100% від ціни в США та Європі. "Обдиралівка" — скажете ви (і це без матюків). 

"Необхідність високих податків на зброю" — скажуть деякі політики. Та чи дійсно такі захмарні прайси приносять у бюджет щось суттєве? 

Чи є в цьому хоча б грам здорового глузду, враховуючи третій рік війни, яка ще невідомо коли закінчиться, а коли і закінчиться, нас все одно чекатиме "добросусідство" з росією та Білоруссю? На мою думку, відповідь на обидва питання — категоричне ні.

 

Моя позиція наступна та незмінна:

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1. Від збільшення відсотка населення, що володіє нарізною зброєю, вулиці не перетворяться на Бруклін 80-х років, де за мінімальний конфлікт діставали пушку і вбивали візаві. AR-ку не сховаєш у кишеню джинсів або жіночу сумочку. Ця зброя — виключно для зберігання вдома.

2. Її наявність в хаті та уміння нею користуватись дозволяє зупинити зловмисників, які вдираються без запрошення. Чи то просто грабіжник або ж диверсант-росіянин у прикордонних районах.

3. За умови зменшення цін до притомних, а не таких, що треба продавати нирку, нарізну зброю зможе дозволити собі ширший прошарок населення. 

У моєму розумінні це такий самий предмет першої необхідності під час нападу росії, як і зарядна станція під час відключень електроенергії.

Будь-який політик мріє залишити за собою певну спадщину. Я хочу, щоб моєю були доступні ціни на гвинтівки в нашій країні.

Найближчим часом ревіталізуємо програму роздачі та отримання стрілецької зброї зі Сполучених Штатів. Якраз мешканцям такого міста у Київській області, яке змогло встояти до заходу ЗСУ виключно через подвиг людей, які мали власну зброю і силу духу нею скористатись.

Далі — відповідний законопроєкт.

Починаємо боротьбу. Легкою вона не буде.

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Опубліковано з дозволу автора

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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