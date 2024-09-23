"Невозможная" перезагрузка таможенной службы произойдет. Почему это важно?

Минулого тижня сталося чергове "неможливе": Рада підтримала закон №6490д про перезавантаження митної служби.

Скільки років нас переконували, що це ніяк не можна зробити з різних причин, починаючи з "це не допоможе", і закінчуючи "а де ж взяти стільки кваліфікованих митників – це вам не податкові інспектори!".

Як бачимо, військова необхідність у поєднанні з тиском партнерів, які, хоча й через багато років, але все ж усвідомили необхідність радикального перезавантаження, творять дива.

Як (нібито) казав Черчилль про американців: "вони завжди ухвалюють правильне рішення після того, як спробують усі інші". Це точно про наші реформи, особливо такі, як ця.

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Утім, є ще більш характерний і нагальний випадок — податкова, в якій досі живе привид її засновника Миколи Азарова. Яких тільки реформ не перепробували, а результату немає…

Але перезавантажувати — борони боже, "а де ж взяти стільки податківців"? У Національній стратегії доходів була прописана чергова перестановка ліжок, яка нібито має "відновити" довіру до податкової, начебто вона коли-небудь була.

Пора визнати, що, принаймні, якщо в державному органі на певному етапі діяли "корупційні вертикалі", то некорумповані кадри могли залишитися лише на технічних посадах (і там отримували доплати "в конвертах" із загального фонду).

Змінити ситуацію може лише "хардкор" у вигляді повного перезавантаження, можливо, зі збереженням технічного персоналу. Інакше знову й знову відтворюватиметься та сама патрональна культура, де вищі керівники забезпечують "дах" нижчим в обмін на частку від "живих грошей".

І де "западло" вважати зарплату з карток, коли є "жива копійка"… ДАІ, податкова міліція та її наступник БЕБ, судова система, БТІ, ще кілька структур, тепер ось митниця — поки що ніде інше не спрацювало. Пора робити висновки і щодо інших, передусім — ДПС.

Справжня стратегія реформування мала би починатися і закінчуватися перезавантаженням стосунків платників податків і податкової, для якої "перезавантаження" ДПС — це необхідний крок, оскільки немає іншого дієвого способу "стерти" вкорінену в податковій азаровщину і корупцію.

Необхідний, але не достатній: якщо залишити корупційні можливості, за які зараз платять хабарі, щоб вступити до податкової академії та обійняти "хлібну" посаду в податковій службі, нові люди, які "клюнули" на них, можуть виявитися не кращими за нинішніх.

Або швидко засвоять ті ж способи "заробітку", тим більше, що більшість платників також добре засвоїли правила гри. Згадаємо, до прикладу, що принесла заміна "18 000 держслужбовців" за ініціативою Ющенка…

Як цього уникнути — детально описано тут. І тільки після того, як таке перезавантаження успішно відбудеться, можна буде розглядати подальші кроки, принаймні тому, що це само по собі здатне забезпечити додаткові 2% від ВВП податкових надходжень, заради яких формально створювалася Національна стратегія доходів (НДС).

Утім, як зазначено в НСД, податківцям довіряють аж 70% платників — яких ще реформ вам не вистачає? Правда, автори стратегії "забули" вказати, що цифра взята з опитування, яке стосувалося… консультацій і роз’яснень, наданих податківцями, та ще й відноситься до дуже специфічного періоду 2022 року, коли на хвилі патріотичних емоцій державним органам довіряло значно більше людей, ніж зазвичай. І ось на такому фундаменті побудована Національна стратегія доходів у частині податкової політики!