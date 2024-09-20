Как прошел летний сезон 2024 года в украинских отелях

Літній готельний сезон у 2024 році продемонстрував більш стабільні результати в ключових регіонах, зокрема в Одесі та в Карпатах, порівнюючи з минулим роком.

Після аномального 2023 року, коли завантаження в Буковелі перевищувало всі очікування, цього року планування відбувалося на основі показників сезону 2022 року.

Завдяки цьому вдалося досягти стабільних результатів, що свідчать про поступове відновлення ринку внутрішнього туризму.

Карпати: стабільні показники

Цьогорічний літній сезон у Карпатах дозволив готелям утримати стабільні показники. Середня завантаженість готелів там становила близько 65,1%, що є оптимальним результатом для гірських курортів влітку. Натомість у 2023 році показники сягали до 85% завантаження.

Реклама:

Варто відмітити поступове підвищення середнього тарифу на номери цьогоріч у регіоні, який, наприклад, у готелях Ribas Hotels Group досяг 5500 гривень за добу в окремих готелях.

Щодо актуальних концепцій, особливим попитом користувалися готелі з басейнами, а також котеджні містечка. Варто зауважити, що гості все більше починають звертати увагу на концептуальні готелі, орієнтовані на нові емоції та оригінальні формати відпочинку.

Одеса: курортний бум та високе завантаження

Цьогорічний літній сезон в Одесі підтвердив повернення туристів до морського відпочинку. Завантаження готелів, особливо тих, що розташовані ближче до моря, було на рекордному рівні.

У вихідні дні знайти вільний номер у готелях міста було практично неможливо, а середні показники завантаження готелів міста сягнули 75%.

Натомість середнє завантаження минулого літа становило близько 40%. Тоді на сезон вплинула ситуація підривом російськими військовими Каховської ГЕС, тож пляжі були закриті до 10 серпня 2023 року.

Значний попит на курортний відпочинок підтвердив тенденцію до короткострокових, але частих поїздок. Багато гостей поверталися до Одеси кілька разів протягом літа, обираючи короткі вихідні перезавантаження замість тривалих відпусток.

Також помітно змінився характер бронювання: 30% номерного фонду в Одесі було заброньовано заздалегідь, тоді як решта місць заповнювалися буквально за кілька днів до поїздки.

Вікно бронювання не змінилося

Глобальних змін у термінах бронювання не відбулося. Поведінка споживачів залишилася переважно такою ж, як і раніше: більшість бронювань здійснюється в останній момент.

Дещо змінилося по Одесі — дехто почав планувати вихідні трохи заздалегідь, усвідомлюючи можливе завантаження, і робив бронювання раніше. Однак ми не помічали бронювань на понад 2 тижні вперед.

Бізнес-готелі: стабільний попит на конференції та корпоративні заходи

Готелі у бізнес-містах продовжили демонструвати стабільну завантаженість в корпоративному сегменті. Особливо варто зауважити, що навіть у серпні, традиційно місяці відпусток, завантаженість бізнес-готелів залишалася на рівні понад 60% завдяки великій кількості корпоративних заходів.

Фактори успіху сезону

Одним із ключових факторів, що вплинули на успіх літнього сезону, став відкладений попит, зокрема на Одесу, яка довгий час була недоступною для багатьох туристів.

Повернення морських курортів, відкриття пляжів сприяли тому, що багато гостей вирішили повернутися туди. Також важливим фактором стала зміна поведінки споживачів — короткострокові поїздки стали популярнішими, оскільки гості шукали можливості для емоційного перезавантаження.

За нашими прогнозами, осінній сезон для бізнес-готелів також обіцяє бути успішним. Уже зараз у нашій мережі спостерігається зростання кількості запитів на проведення корпоративних заходів, конференцій та групових заїздів.

Активний попит на офлайн-події свідчить про стабільність цього сегмента, що дозволяє прогнозувати високий рівень завантаженості бізнес-готелів у найближчі місяці.