У блекаута будет фамилия

Терористична московія вкотре намагалася влаштувати Україні чорний день. 127 ракет і 109 дронів було випущено 26 серпня по цивільній енергетичній інфраструктурі. Найбільшої російської терористичної мрії – блекауту - вкотре не сталося.

За офіційними повідомленнями були пошкоджені об’єкти в 15 областях. Застосовувались аварійні відключення, як і завжди під час атак. Основні наслідки, судячи з темпів відновлення, будуть усунені за 10-12 днів від дня атаки.

З багатьох областей є інформація про влучання у високовольтні підстанції, але без критичних руйнувань. Збудований захист значною мірою спрацював. Витрачені всього за кілька годин сотні ракет та дронів не призвели до непоправних наслідків.

Навіть використання касетних зарядів – вперше в таких атаках – ускладнило відновлення, але не дало московитам бажаного результату.

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Та всеукраїнський блекаут все ще можливий. Після цієї атаки зрозуміло, що статися він може тільки з однієї причини. Про яку чудово обізнаний ворог.

Національний блекаут – це каскадна аварія, коли практично всі споживачі країни відключені, єдина енергосистема розпалась на окремі частини і люди чекають повернення електроенергії кілька днів.

Тут важливо подивитись заяву МАГАТЕ щодо відключення 4-х блоків на Рівненській та Південноукраїнській АЕС під час останньої атаки. Відключались вони саме тому, що їх цього разу "по периметру", себто атакуючи підстанції "Укренерго" відповідальні за транспортування електрики з АЕС в енергосистему, намагалися "відрізати" від споживачів.

На жаль, є простіший спосіб це зробити – знищити обладнання безпосередньо на підстанції, що виводить електрику з енергоблоків. Так званий "відкритий розподільчий пристрій" атомної електростанції займає кілька гектарів і знаходиться (можете переміряти на картах Google, їх там добре видно) доволі далеко від реакторів.

Наведу цитату, яка нещодавно прозвучала в прайм таймі "першої кнопки" державного російського телебачення.

Владислав Шуригін, член дугінського "Ізборського клубу", військовий експерт і постійний гість ключового російського пропагандистського рупору - Першого каналу:

"Ми повинні знищувати ті ж самі перевалочні станції та лінії на 750 кіловат. Не можна бити по атомних станціях, це зрозуміло, неможливо, ми не можемо (собі – примітка автора) цього дозволити. Але ми повинні ліквідувати всі лінії на 750 кіловат, і тоді вони самі будуть змушені зупинити ці станції. Більше того, ми повинні це робити, але ми цього не робимо. Ми не робимо так багато всього, що насправді даємо ворогу відчуття впевненості. Зверніть увагу, що три дні тому, здається, Подоляк сказав: "чого ви боїтеся росіян? Ми вже порушили у них всі лінії".

Знаєте що цікаво? Людина, якій доручили це озвучувати, не дуже в темі саме енергетики. Як справжній "експерт" він називає високовольтні підстанції та відкриті розподільчі пристрої атомних електростанцій "перевалочними". Для енергетиків трохи смішно – насправді, просто погано вивчений текст…

Якщо взяти до уваги біографію "експерта", його минуле – то його "заяви" не є чимось іншим як озвучуванням тез за дорученням "старших товаришів". В тепер вже ніби зовсім далекому жовтні 2022-го року цей "герой блакитного екрану" вже анонсував атаки на українську енергосистему.

Тому особисто у мене нема сумнівів, що після кількох раундів таких "публічних заяв" підуть хвилі атак на так звані "відкриті розподільчі пристрої" (ВРП) атомних електростанцій, які і відповідають за виведення електроенергії з атомних електростанцій.

За того стану генерації, який ми маємо в Україні зараз, і за того стану підготовки і захисту високовольтних мереж саме "видача" електроенергії з атомних станцій є тією Ахіллесовою п’ятою, яка здатна "покласти" українську енергосистему.

В разі, якщо ворогу вдасться вивести навіть одну станцію з роботи шляхом знищення автотрансформаторів та іншого обладнання ВРП – нам буде дуже складно. Якщо протягом, скажімо, доби, те саме станеться з двома станціями – каскадна аварія практично невідворотна.

Що ж з нашого боку? Дуже багато читав різних матеріалів про захист високовольтних підстанцій "Укренерго". З відкритих джерел: разом "Укренерго" та Агенція з відновлення Мінінфраструктури на 63 високовольтних підстанціях побудували або добудовують потужні захисні споруди (так званий "другий рівень захисту").

Ці споруди вже себе показали і по мережі ходять фото із слідами уражень цих споруд, які постраждали, але захистили обладнання. Так, 100% захист вони не забезпечують. Але таку задачу перед ними і не намагалися ставити – вона практично не має рішення.

Щодо темпів відновлення: "Укренерго" ще раз довело, що і захист, і робота ремонтних бригад, і наявність обладнання на складах – все це працює відповідно викликів воєнного стану.

Те, з якою швидкістю відновлюється енергопостачання для споживачів після ракетних атак, викликає позитивне здивування та захоплення у енергетиків всього, без перебільшення, цивілізованого світу.

У відкритих джерелах також можна знайти багато згадок про будівництво захисних споруд "Укргідроенерго" – особливо після весняних атак на їх станції. Між іншим, під час останньої атаки саме попадання у ще не захищений відкритий розподільчий пристрій однієї з ГЕС (відео гуляє російськими пабліками у великій кількості), схоже, позбавило Україну щонайменше частини потужності цієї ГЕС до заміни обладнання і повернення його в роботу.

І тут, на жаль, мова про тижні, якщо "Укргідроенерго" має відповідне обладнання на складі, і 9-12 місяців, якщо ні.

Чого зовсім не вдається знайти – так це будь-яких ознак, що тією самою роботою зайнятий "Енергоатом". Жодних тендерів, жодних контрактів. Жодних згадувань - навіть чуток по ринку, що ведеться робота над захистом ВРП Енергоатому, просто не існує.

Є багато реляцій про будівництво нових енергоблоків, відкриття будівельних майданчиків на Хмельницькій станції, от побудували галерею між блоками… А про захист ключових для країни – без жодного пафосу і перебільшення – енергооб’єктів немає ніде ні слова.

Якщо ці роботи дійсно не ведуться – а мова йде про захист трьох об’єктів, а не багатьох десятків, як у "Укренерго", то це означає, що вся інша робота із захисту енергетики пішла "коту під хвіст".

І ще раз повернусь до того, з чого почав – ворог вже розпочав інформаційно-психологічну операцію по підготовці до атак на відкриті розподільчі пристрої атомних електростанцій.

Добре відомо, що "Енергоатом" контролює міністр енергетики України. Він вмовляє депутатів голосувати за вкрай сумнівний проєкт добудови радянських енергоблоків із закупкою в Болгарії реакторів від Росатому. Він перерізає всі стрічки на подіях. Саме він контролює кожен крок компанії.

Тому у відсутності захисту у головних енергетичних об’єктів в Україні точно є прізвище. Прізвище міністра енергетики.