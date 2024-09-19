Инвестиции в недвижимость за рубежом: как сохранить капитал и получить доход в евро и долларах

Події останніх років – криза, війна та нестабільність – змушують українців шукати нові способи збереження капіталів і можливості для заробітку за кордоном.

В умовах невизначеності на внутрішньому ринку нерухомості увага інвесторів дедалі частіше спрямовується на закордонну нерухомість, яка стає не лише інструментом для диверсифікації активів, а й способом забезпечити собі стабільний дохід і "запасний аеродром" у майбутньому.

Нині є чимало інструментів для інвестицій: стартапи, криптовалюти, корпоративні права та депозити. Однак нерухомість – один із найстабільніших і найнадійніших варіантів для тих, хто шукає довгострокові перспективи та захист капіталу.

В Україні ринок нерухомості перебуває в складній ситуації, спричиненій економічною нестабільністю та війною. Зведення новобудов часто не завершується, а ринок готових об’єктів стає дедалі менш передбачуваним.

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У таких умовах інвестори змушені шукати альтернативи і закордонна нерухомість стає одним із вдалих варіантів для збереження активів та отримання доходу.

Чому варто інвестувати в закордонну нерухомість

Інвестиції в закордонну нерухомість дозволяють отримувати дохід у твердій валюті. Це значна перевага в умовах нестабільної гривні. Іноземна нерухомість не тільки захищає капітал від інфляції, а й дає можливість отримувати прибуток від оренди в короткостроковій та довгостроковій перспективах.

Ринки нерухомості в Іспанії, Туреччині, на Балі демонструють високі показники дохідності від оренди. Це особливо привабливо для українців, які часто поєднують відпочинок з інвестиціями. Однією з ключових переваг закордонної нерухомості є захист від інфляції. Вартість нерухомості в цих країнах зростає в середньому на рівень інфляції, а в деяких випадках – навіть вище.

Нерухомість не тільки захищає капітал від знецінення, а й дозволяє заробити на його зростанні. Крім того, володіння нерухомістю за кордоном відкриває додаткові можливості для отримання посвідки на постійне проживання. Це підвищує мобільність і дає можливість безболісно переїхати за кордон у майбутньому.

Інвестиції в іспанську нерухомість: з чого почати

Одним з найпопулярніших напрямків залишається Іспанія, а саме – район Коста-Бланка. Цей регіон активно розвивається і наразі досить доступний за ціною, якщо порівнювати з такими розвинутими локаціями, як узбережжя Коста-Брава або Коста-дель-Соль. Попит на нерухомість тут стабільно високий.

Для початкових інвестицій у новобудови необхідно мати 10-30% від вартості об’єкта, у середньому – 40-50 тис. євро. Залишок, 50% від вартості об'єкта, можна оплачувати за готовності об’єкта, зокрема оформивши іпотеку.

Середня вартість новобудови в Іспанії – близько 200 тис євро, мінімальна ціна – 139 тис євро. Інвестування на етапі будівництва дозволяє заробити на зростанні ціни під час будівництва. За півтора року вартість об'єкта може зрости на 20-30%.

Ринок нерухомості на півдні Іспанії стабільно росте – до 10% щороку, що робить інвестиції привабливими. Ще один спосіб заробітку – здавання нерухомості в оренду. У короткостроковій перспективі цей дохід може становити 6-7% річних.

В Іспанії законодавство та банківська система надійно захищають інтереси інвесторів: усі кошти надходять на спеціальний рахунок у банку і забудовник не отримує їх до завершення будівництва.

Туреччина: новий фокус інвесторів

Турецький ринок нерухомості теж заслуговує на увагу, особливо регіони, які активно розвиваються, такі як Мерсін. Тут можна придбати нерухомість від 50 тис. євро з початковим внеском 30%. Інфраструктура міста активно розвивається: будується метро, недавно введений в експлуатацію новий аеропорт.

Дохідність від оренди в Мерсіні може досягати 7-9% річних при роботі з керівною компанією, що на 2% вище, ніж в Іспанії. В Аланії ціни значно зросли і потенціал для подальшого зростання дещо обмежений.

У Туреччині популярна паспортна програма. При купівлі нерухомості на 400 тис. дол. протягом шести місяців можна отримати турецький паспорт на всю сім'ю. Через три роки об’єкт можна продати, залишившись громадянином Туреччини.

Балі: екзотика з високим доходом

Третій привабливий варіант для інвестицій – острів Балі в Індонезії. Балі активно розвивається і попит на орендну нерухомість тут значно перевищує пропозицію. Мінімальна вартість апартаментів – 75 тис. дол., дохідність при управлінні через керівну компанію може сягати 12-17% річних, а дохід виплачується в доларах.

За період будівництва вартість нерухомості зростає на 30-50%. Модель роботи, до якої звикли українські інвестори (купили на етапі котлована і продали, коли об’єкт зданий в експлуатацію), може бути успішно застосована і тут.

Це не потребує витрат на податки. Є приклади перепродажу куплених на виплат об’єктів протягом першого року будівництва з маржею 50-80% на вкладений капітал. Таким чином, інвестиції в закордонну нерухомість надають широкі можливості для диверсифікації капіталу, отримання доходу і захисту від інфляції.