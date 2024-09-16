Как государство помогает аграриям во время войны

Розвиток аграрної галузі — це не лише про валютну виручку, а й про соціальну стабільність і продовольчу безпеку України. Сільське господарство є однією з ключових галузей, тим більше в умовах війни.

Саме тому підтримка від держави важлива. Особливо для тих, хто працює у складних умовах.

Міністерство аграрної політики та продовольства України запровадило декілька програм фінансової допомоги, які вже отримали значний попит серед фермерів.

Зокрема, 10 вересня Мінагрополітики відкрило прийом заявок на отримання виплат аграріям, що працюють в зоні можливих або активних бойових дій в розмірі до двох тисяч гривень на гектар. Програма стала популярною, лише впродовж першої доби надійшло 314 заявок.

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Крім того, працюють інші програми для аграріїв. Зокрема, виплати на гектар, на велику рогату худобу, на кіз та овець та інші. Про них – далі детальніше.

Так, виплати на гектар найближчим часом отримають 7803 виробники на суму 870,45 мільйонів гривень. Враховуючи, що бюджет програми складає 1 260,9 мільйонів – орієнтовно 3,5 тисячі аграріїв ще зможуть отримати виплати до кінця 2024 року. Ці кошти покриють 565 тисяч га землі. З яких майже 390 тисяч га уже покриті.

Окремий пріоритет Міністерства – це підтримка аграріїв з деокупованих територій. У 2024 році 3114 аграріїв з постраждалих районів отримають 795,7 мільйонів гривень на площу в 99,5 тисяч гектарів сільгоспземель.

Чималі виплати аграрії отримають і в галузі тваринництва - 15,2 тисячі сільськогосподарських виробників. Сукупно підтримка покриває 76,7 тис. голів ВРХ та 90,5 тис. голів овець та кіз. Відтак, лише в рамках цих чотирьох програм майже 30 тисяч українських аграріїв отримають допомогу в 2024 році.

Всі програми спрямовані виключно на малих виробників. Підтримка надається лише господарствам із земельним банком до 120 гектарів, або до ста голів ВРХ, або до пʼятисот голів кіз та овець. Це унеможливлює ситуації, коли значна частина підтримки отримується великими аграрними виробниками.

Середній розмір сільськогосподарських угідь виробників, що отримували виплату на гектар, становить 35 гектарів, виплату для деокупованих територій – 32 гектари, а отримувачі виплат в галузі тваринництва мали всього 6 голів ВРХ або 51 голову кіз та овець.

Крім того, розмір виплат є суттєвим. Так, виплати на гектар становлять 4 тисячі гривень, для деокупованих територій – 8 тисяч гривень, а виплати на ВРХ та кіз і овець становлять 7 та 2 тисячі гривень відповідно.

В середньому, виробник продукції рослинництва отримає 140 тис. грн в рамках програми виплат на гектар, а аграрії з деокупованих територій - по 256 тис. грн. Виробники продукції тваринництва, що займаються вирощуванням кіз та овець, отримають в середньому по 102 тисячі грн, а власники ВРХ – по 42 тис. грн. Враховуючи, що цільова група кожної з програм – це мікро та малі виробники, ці суми є істотними для підтримки та розвитку їх бізнесу.

Кожна із хвиль цих програм достроково припинила прийом заявок, оскільки виділені в рамках програми кошти вичерпувалися. А раніше потрібно було перерозподіляти кошти через низький попит на програми підтримки.

Окремо зауважу, що Міністерство аграрної політики створило Державний аграрний реєстр (ДАР), в якому зареєстровано вже понад 175 тис. аграріїв, і через який відбувається подача заявок на отримання державної підтримки.

Більше не потрібно збирати папірці для того, щоб отримати державну допомогу, адже податись на програми підтримки можна онлайн. До того ж, кожен з зареєстрованих аграріїв через сайт ДАР може відслідковувати не лише державні програми підтримки, а й програми грантів та гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів.

Наприклад, видачу насіння та добрив, а також зернові рукави і техніку для їх завантаження.

Під час прийому заявок на бюджетну виплату на гектар протягом 24-27 червня середня кількість запитів в Державному аграрному реєстрі в робочий час була від 120 до 200 тисяч на секунду, від приблизно 20-30 тисяч користувачів.

При чому система була розрахована лише на 30 тисяч запитів в секунду. Для порівняння: під час голосування за переможця Національного відбору на Євробачення-2024 була рекордна кількість користувачів у Дії за всю історію проєкту.

Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, – 15 тисяч запитів. Аграрії ж перевершили цю кількість.

Описані вище програми – це не єдина підтримка для аграріїв. Сільськогосподарські виробники в Україні також можуть отримати:

- 50% гарантію на кредити, що полегшує доступ до фінансування;

- кредити за зниженою ставкою в рамках програми 5-7-9, чим скористались вже 6 тисяч аграріїв в 2024 році;

- грант на інвестиції в сади та теплиці;

- кешбек на купівлю вітчизняної техніки;

- підтримку в інвестиціях у меліоративні мережі.

Загалом, успіх програм підтримки аграріїв свідчить про правильність обраного підходу та відповідність запропонованих заходів реальним потребам галузі.

Міністерство аграрної політики та продовольства України продовжує активно працювати над удосконаленням механізмів підтримки, щоб забезпечити максимальну прозорість та ефективність використання державних коштів.

Надаючи пріоритет малим виробникам, міністерство сприяє відновленню та розвитку сільськогосподарської галузі в умовах війни. А це є критично важливим для економіки країни та продовольчої безпеки. Програми підтримки аграріїв залишаються важливим інструментом для зміцнення стійкості українського сільського господарства і забезпечення його стабільного розвитку в майбутньому.