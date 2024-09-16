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Негосударственные пенсионные фонды: накопления съест инфляция?

Негосударственные пенсионные фонды: накопления съест инфляция?

Могут ли вкладчики негосударственных пенсионных фондов рассчитывать на доход во время войны и что происходит с деньгами в долгосрочной перспективе? (укр)
Понедельник, 16 сентября 2024, 08:19
Александр Панченко
специалист по инвестиционным вопросам, член Национальной комиссии по ценным бумагам 2015-2021 гг.

Вплив війни на демографічну ситуацію, зокрема масштабна еміграція, ставить під сумнів достатність солідарних пенсій для небідної старості в майбутньому.

Зважаючи на це, запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи викликає бурхливі дискусії щодо механізмів накопичень та їх результатів.

В Україні 20 років працює недержавна пенсійна система, яка дає змогу громадянам накопичити кошти на свою пенсію в майбутньому.

Уже третій рік наша країна перебуває в стані великої війни з рф. Повʼязані з нею події жахливим чином позначаються на всіх аспектах економіки. Усіх лякають інфляція та зростання цін. То чи можна зараз займатися накопиченнями? Коротка відповідь, яка базується на аналізі та цифрах, – так. Можна і варто.

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Загалом активи недержавних пенсійних фондів (НПФ) 30 червня 2024 року становили 5,217 млрд грн. Найбільший, НПФ НБУ, мав 2,255 млрд грн (43% від усіх пенсійних активів), друге місце за активами посідав НПФ "ОТП-пенсія" з активами 563 млн грн, третє місце – "Приватфонд" з активами 477 млн грн.

Учасниками НПФ стали близько 900 тис осіб, з них 94 тис осіб отримали чи отримують пенсійні виплати, розмір яких за весь час сягнув 1,7 млрд грн.

У 2022 році була шалена інфляція – 26,6%, у 2023-му – 5,1%, а за шість місяців 2024-го цей показник становив 4,3%. 2022-й був шоковим роком для фінансового ринку, тож пенсійні фонди не могли показати кращий результат.

Однак у наступні роки державні облігації разом з банківськими депозитами давали доволі високу дохідність, що позначилося на дохідностях НПФ. Ось які результати за цей час показали найбільші фонди порівняно з інфляцією.

НПФ

Активи,
30 червня 2024 року,
тис грн

Кількість

учасників

Дохідність*, %

2022

2023

Червень

2024

НБУ

2 255 200

12 648

8,15

20,68

9,41

"ОТП-пенсія"

562 759

64 097

4,01

17,60

8,31

"Приватфонд"

477 258

51 175

11,48

14,07

7,16

Укрексімбанк

421 554

6 205

14,38

20,42

10,39

"Емерит-Україна"

304 661

69 341

8,37

19,36

9,98

"Династія"

252 425

42 015

8,70

21,30

10,67

Річна інфляція

26,6

5,1

4,3

* Напівжирним шрифтом – нижче інфляції, звичайним – вище інфляції

Як бачимо, у критичний рік потрясінь жоден фонд не показав вищі результати за рівень інфляції. Однак у період помірної інфляції всі фонди обігнали інфляцію. Саме тому доцільно порівнювати інфляцію та дохідність за довший час. Нижче – результати роботи цих же фондів за 15 років, з 2009 року по 30 червня 2024 року.

НПФ

Дохідність, %, 2009-2024

"Приватфонд"

859,0

Укрексімбанк

845,6

"Емерит-Україна"

812,9

"Династія"

693,7

"ОТП-пенсія"

662,5

НБУ

527,8

Інфляція за період, %

438,7

"Династія" працює з 2013 року, а "ОТП-пенсія" – з кінця 2009 року, але навіть за таких обставин ці фонди показують кращу динаміку за інфляцію. Курс долара, встановлений НБУ, за цей час змінився майже як показник інфляції: із 7,7 грн у кінці 2008 року до 40,54 грн 30 червня 2024 року, тобто зріс на 426,5%.

Можна подумати, що задля високих результатів керівні компанії використовують високоризикові найбільш прибуткові інструменти. Однак активи, дозволені для інвестування коштів в НПФ, строго регламентовані законодавством.

Це можуть бути цінні папери, що обертаються на біржі, банківські депозити чи нерухомість. Якщо подивитися на загальну структуру активів НПФ, то стає зрозуміло, що в основному використовуються стандартні інструменти з фіксованою дохідністю: державні облігації (ОВДП) та банківські депозити.

Структура активів НПФ, 31 березня 2024 року

 

Отже, використання стандартних інвестиційних інструментів дає гарний результат, а їх дохідність обганяє інфляцію на довгому проміжку часу. Що і треба для довгострокових пенсійних заощаджень. Може, настав час відкладати на пенсію?

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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