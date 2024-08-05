Как привлечь инвесторов для стартапа: практические советы

Перед багатьма компаніями як на початку шляху, так і на різних етапах зростання, стоїть важливий вибір: розвивати бізнес на наявні ресурси або ж залучити зовнішній капітал – щоб прискорити процеси і швидко вивести свою справу на новий рівень.

Але через підвищені ризики знайти інвесторів не просто, особливо якщо йдеться про інноваційні стартапи, які потребують великих коштів на довгий період.

Перш ніж почати пошук інвестора

Перед тим, як перейти до безпосереднього залучення коштів, потрібно провести аналіз вашого бізнесу та ринку загалом – головних конкурентів, цільову аудиторію та її потреби, поточні тренди, настрої та перспективи у вашому сегменті.

Також важливо визначити свої сильні сторони та унікальність вашої компанії чи стартапу. І сформувати ці дані в чітко структурований бізнес-план:

Реклама:

описати пропонований вами товар або послугу, технологію, ідею або рішення

скласти портрет ваших майбутніх клієнтів і стратегію їх залучення

сформувати план маркетингових активностей та інших рекламних кампаній

розрахувати очікуваний рівень доходів і витрат на найближчий час

якщо ви вирішили залучити кошти не на початку шляху, а на одному з етапів розробки або підтримки, то важливо використовувати дані минулих періодів

Для складання плану можна використовувати приклади успішних кейсів, а можна звернутися по допомогу до штучного інтелекту. Сьогодні за допомогою того ж ChatGPT можна написати бізнес-план буквально за 10 хвилин – дотримуйтесь порад бота і забезпечте його необхідною інформацією про компанію.

Загальні способи пошуку інвесторів

Можливі джерела фінансування безпосередньо залежать від етапу розвитку стартапу і параметрів "успішності" – обсягу продажів і прибутку. Що молодша компанія, то ризикованішими і прибутковішими будуть інвестиції в разі успіху.

До запуску таке фінансування можна знайти на краудфандингових платформах, а також за допомогою грантів, конкурсів і стартап-інкубаторів.

Після запуску до цього списку можна додати венчурних інвесторів, зацікавлених в інвестуванні молодих і перспективних проєктів.

Коли бізнес досяг перших успіхів і почав масштабуватися, ризики знижуються, що привертає до проєкту все більше традиційних інвесторів.

У період " зрілості ", стабільного зростання до інвестицій приєднуються фонди та банки. У цей час бізнес уже готовий вийти на фондовий ринок – провести IPO (первинне розміщення акцій) для отримання серйозних ресурсів.

З розвитком криптотехнологій і зростанням ринку цифрових активів, у стартапів з'явилася ще (не) одна унікальна можливість для залучення коштів – ICO. Це форма класичного IPO в цифровому світі – компанія випускає не акції, а токени, які викуповуються інвесторами на ранній стадії на особливих умовах.

Однак, хоч криптовалютне ICO і спростило залучення коштів для безлічі стартапів, воно вимагає технічних знань і розуміння специфіки ринку. Але є і ще один універсальний спосіб пошуку інвестицій доступний кожному стартапу.

Як залучити інвестиції в інтернеті

Спілкуватися з потенційними інвесторами, проводити зустрічі, презентувати ідеї та зачитувати промови – це добре, проте потребує часу та чималих ресурсів. Вкрай вигідно в цьому плані мати інструмент, що 1) дає змогу бути на видноті безперервно 2) допомагає шукати не лише інвесторів, а й клієнтів 3) потребує небагато зусиль.

І цей інструмент – онлайн-маркетинг. Його головне завдання – розвивати стартап у мережі: підвищувати впізнаваність вашого бренду, залучати й утримувати покупців, зацікавлювати, інформувати та вирішувати проблеми. Але також, при правильному налаштуванні, він може працювати і на пошук фінансування за допомогою:

– якісного сайту

Сайт – візитна картка, де зосереджена вся інформація про проєкт. Він повинен:

бути максимально зручним і простим за структурою та навігацією

розповідати про проєкт і його переваги, але не бути перевантаженим

для залучення інвесторів містити на головній сторінці торговельну пропозицію – короткий " спіч " про те, чому потрібно інвестувати у вас

коротко описувати товар і причини його використання, відгуки клієнтів

містити посилання профілів у соціальних мережах, текстові або відеоканали

контакти, форму зворотного зв'язку або діалогу зі службою підтримки

Головна мета сайту – в компактній формі передати інфо про ваш стартап. Це дасть змогу залучити не тільки клієнтів, відповідаючи на їхні запитання, а й інвесторів.

– розвитку соціальних мереж

Важливим кроком на шляху створення унікального та впізнаваного (серед покупців і фондів) бренду є налаштування профілів у соціальних мережах. Це допомагає:

перебуває в постійній взаємодії з клієнтами, підвищуючи їхню лояльність

публікувати авторський контент, нагадуючи про себе і формуючи репутацію

інформувати спільноту про зміни, плани та заходи

публікувати звіти про успіхи, цікаві потенційним інвесторам

бути завжди на зв'язку для пропозицій – від ймовірних партнерів та фондів

– маркетингової кампанії

Але ні сайт, ні соціальні мережі не принесуть 100% ефекту без третього елемента онлайн-маркетингу – просування бренду. До нього входить:

SEO-оптимізація – весь контент на сайті та в профілях соцмереж повинен залучати трафік через пошукові системи. Для цього він має бути налаштований через додавання часто використовуваних ключових слів і тегів.

Запуск лендінгів – односторінкових сайтів для конкретних пропозицій для цільової аудиторії. Простота їх створення дає змогу пробувати різні формати, тестувати різні підходи для всіх можливих спільнот.

Рекламні кампанії – запуск реклами в пошукових системах, на інших сайтах і в месенджерах. Дорожче, але ефективніше з точки зору потрапляння в ціль.

Це допомагає стартапам бути "видимими" в мережі, але не обмежується цим. Також до інструментарію маркетингу можна зарахувати проведення активностей, наприклад, раундів фінансування, розсилку пропозицій потенційним інвесторам, участь у конференціях і конкурсах, укладення партнерських угод..

Як залучити інвесторів: практичні поради

Підіб'ємо попередні підсумки, зібравши в одному списку всі практичні поради:

Проаналізуйте ринок та особливості вашого стартапу. Визначте свої переваги та вузькі місця, конкурентів, ринкові тренди, настрої. Складіть бізнес-план , що описує стартап і його успіхи, продукт і його характеристики, рішення, яке він пропонує, аудиторію, яка буде в ньому зацікавлена. Використовуйте AI як помічника під час написання плану. Запустіть сайт , який стане візитною карткою бренду. При його створенні орієнтуйтеся не тільки на клієнтів, а й інвесторів. Він має стати " торговою пропозицією " – особистим листом інвестору. Для його створення також можна використовувати AI. Функція генерації сайтів за запитом, наприклад, доступна в конструкторі Weblium . Розвивайте соціальні мережі, постійно перебуваючи в контакті з аудиторією. Автоматизуйте розсилку торгових пропозицій. Запустіть лендінг – окремий сайт, мета якого бути постійно активною та актуальною пропозицією для інвесторів.

Використовуйте всі можливості онлайн-маркетингу на максимум.

Підбиваємо підсумки

У сучасному світі фінансовий успіх стартапу значною мірою залежить від того, наскільки ефективно він представлений у цифровому просторі. Використовуйте інтернет для презентації стартапу і підвищіть свої шанси на досягнення цілей.

Особливу ж роль в успішному залученні інвесторів відіграє онлайн-присутність:

Інвестори шукають проєкти, які демонструють упевненість, високий рівень професіоналізму та не бояться використовувати нові технології.

Презентабельний сайт із чіткою подачею та інвестиційною пропозицією здатен стати головним інструментів для досягнення цього ефекту.

Розвинені профілі в соціальних мережах (і зворотний зв'язок, що працює) допоможуть встановити контакт, отримати довіру майбутніх інвесторів.

Онлайн-маркетинг дає можливість відкрито говорити про свої успіхи на велику аудиторію, оголошувати плани, бути готовим до всіх пропозицій.

І якісний сайт, і розвинені профілі в соціальних мережах, і авторський контент працюють на вашу впізнаваність, створюють образ і привертають увагу інвесторів з усього світу.

Якщо ваш стартап ефективно використовує всі можливості цифрових технологій, вкладаючись у розвиток свого бренду на онлайн-просторі, то ця стратегія обов'язково принесе успіх – клієнтів, прибуток і великі інвестиції.