От постсоветской влюбленности в импортное к любви к украинскому

Український споживач сильно змінився за час повномасштабної війни. З одного боку, криза зробила нас більш раціональними, заощадливими, навчила планувати покупки заздалегідь.

З іншого — ми використовуємо шопінг, щоб зігнати стрес, хочемо жити тут і зараз, робимо імпульсні покупки. Однозначно лише одне — любов до українського стабільно зростає. Що на це впливає?

Патріотичні почуття і бажання підтримати власного виробника чи фактор привабливої ціни? Щоб розібратись, подивимося на результати декількох споживчих досліджень Gradus Research.

У лютому 2023 ми у Gradus Research досліджували ставлення споживачів у шести європейських країнах із найвищим ВВП до товарів власних виробників, і порівнювали з даними по Україні. Тоді ми побачили тотальну підтримку з боку європейських споживачів до своїх національних виробників, а в Україні показники були відчутно нижчими.

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Ми маємо одну з глибоких радянських травм — невміння цінувати своє. Якщо ми подивимося на європейські країни, то їхні мешканців перш за все цінують свої бренди, своїх виробників.

Німці в цьому лідери — 91% перш за все купують німецьке. Так само французи, італійці. Вони пишаються власними брендами. А частка українців перед війною, які надавали перевагу українським товарам, складала менше 50%. Проте у 2023 році ми доросли до 69% і цей процес триває.

А свіже дослідження, яке Gradus Research провели спеціально для Міністерства економіки України, демонструє позитивну тенденцію до збільшення попиту на українське в Україні — 86% опитаних громадян декларують позитивне ставлення до національних брендів, що співмірно рівню підтримки британцями британського, французами — французького, чи італійцями — італійського.

Опитування проведене дослідницькою компанією Gradus Research спеціально для Міністерства економіки України методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст із кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 25-55 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, за виключенням тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій. Період проведення поля: 8-9 квітня 2024 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

Є три категорії, де український виробник вже відчуває впевнене лідерство. Це продукти харчування — українці й до війни були впевнені, що наші продукти подекуди більш якісні та природні.

Друга категорія — лікарські препарати — ми знаємо, що в Україні сильна фарміндустрія і наші виробники пропонують світову якість. І третя категорія — товари гігієни повсякденного вжитку. Також від початку війни ще сильно зросла категорія одягу та взуття українського виробництва.

Чому купують українські товари?

Серед топ-3 причин: бажання підтримати українських виробників, підтримати економіку України та вигідна ціна.

Але що може заохотити споживачів ще сильніше купувати українського виробника, та як на їхній вибір вплине наявність кешбеку? Із цими питаннями ми пішли до споживачів у межах того самого спеціального дослідження для Міністерства економіки України, і от що дізналися: 92% респондентів підтримують ініціативу стимулювання споживання товарів українських виробників.

Серед іншого — є цілі категорії товарів, в яких українці готові перейти на українське за наявності кешбеку: це продукти харчування, лікарські засоби, меблі та засоби гігієни, тобто категорії товарів широкого вжитку.

А найбільш дієвою комбінацією умов, що мотивують купівлю різних категорій товарів, є поєднання українського виробника і наявного кешбеку.

Тож якщо говорити про майбутнє, я переконана, що споживання українського буде зростати й надалі, буде розширюватися перелік категорій, у яких перевага буде на боці українських брендів.

А дані дослідження доводять, що на зростання споживання товарів і послуг, зроблених в Україні, можна ефективно впливати — стимулювати ще сильніший вибір українців на користь вітчизняних брендів програмами на кшталт "Національного кешбеку", адже споживач готовий активно долучатися до таких ініціатив.