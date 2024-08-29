Куда обращаться бизнесу, если возникли проблемы во взаимодействии с государством?

основатель Netpeak Group, член Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при Офисе президента Украины

До моменту створення Ради з підтримки підприємництва я не знав, що в Україні існує багато інституцій, до яких бізнес може звернутись по допомогу. Не знав і відповідно, якщо б в мене була потреба, то я б не користувався цими можливостями.

Поки через діяльність в Раді я вивчав ці інституції, то вирішив структурувати зібрану інформацію, щоб підприємці за одним лінком могли визначити, до кого релевантно звернутись з конкретною проблемою. Спрощую життя для всіх, хто як і я раніше, не зглиблювався у цю тему.

Отже, куди можна звернутись бізнесу, якщо виникли проблеми:

Рада бізнес-омбудсмена; Парламентська спецкомісія з питань захисту прав інвесторів (ТСК); Державна регуляторна служби; Департамент захисту інвестицій Офісу генпрокурора; UkraineInvest — урядова установа для допомоги інвесторам; Рада з питань підтримки підприємництва; Дія.Бізнес — проєкт розвитку підприємництва та експорту; Платформа зворотного зв’язку "Пульс".

А тепер розглянемо, чим займається кожен з цих органів, та з якими питаннями до них можна звернутися.

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Рада бізнес-омбудсмена (РБО)

Це незалежний постійний консультативно-дорадчий орган при Кабміні. Рада створює прозорі умови ведення бізнесу та працює над запобіганням корупції у державних та місцевих органах влади і підконтрольних державі компаніях.

Примітно, що неупередженість та рівновіддаленість РБО забезпечується структурою її Наглядової ради, яку очолює Регіональний директор ЄБРР (Європейського банку реконструкції та розвитку) та фінансуванням, яке надходить з Мультидонорського рахунку стабілізації та сталого розвитку України.

У яких випадках можна звертатись до РБО

Бізнес може звернутись до Ради, якщо він стикнувся з недобросовісною поведінкою або зловживаннями з боку держави. РБО бере в роботу скарги, які відповідають Регламенту установи. Подати скаргу можна, заповнивши форму на сайті.

Парламентська спецкомісія з питань захисту прав інвесторів

Тимчасова спеціальна комісія з питань захисту прав інвесторів (ТСК) – це колегіальний орган Верховної Ради, який допомагає захищати права бізнесу та вирішувати проблемні питання.

До складу ТСК входять 15 нардепів з усіх фракцій та груп, а очолює комісію депутатка Галина Янченко. За час існування Спецкомісія допомогла вирішити 22 резонансні справи від бізнесу, що дозволило розблокувати 25 мільярдів гривень інвестицій. На основі проблематики звернень ТСК розробляє та ініціює зміни до законодавства.

У яких випадках можна звертатись до ТСК:

Тиск чи зловживання зі сторони правоохоронців.

Необґрунтовані обшуки.

Проблеми з податковою.

Перешкоджання роботі бізнесу з боку органів місцевого самоврядування.

Надмірне і неефективне державне регулювання.

Звернення приймаються у письмовій формі на адресу 01008 м. Київ, вул. Грушевського 5, ТСК з питань захисту прав інвесторів.

Також звернення необхідно продублювати на такі e-mail: investtsc@rada.gov.ua та investorstsc@gmail.com з вказанням контактних даних заявника.

Державна регуляторна служба України

Це єдиний держорган, що може мінімізувати втручання держави у діяльність підприємців. Також регулятор захищає бізнес від незаконних перевірок та зловживань у сфері ліцензування.

У яких випадках можна звертатись до регулятора

Якщо плануєте розпочати власний бізнес і маєте питання, не знаєте, які для цього потрібні довідки, ліцензії чи дозволи, реєструйтеся на консультацію до фахівців ДРС на порталі Дія.Бізнес.

Якщо ви вже маєте власну справу і у вас виникли питання з приводу перевірок контролюючими органами в умовах воєнного стану, звертайтесь за телефоном (044) 239 76 28 або на електронну адресу служби inform@drs.gov.ua.

Якщо шукаєте актуальний алгоритм вирішення бізнес-проблеми, переходьте до чатботу "Бізнес під час війни".

Департамент захисту інвестицій при ОГП

Департамент кримінально-правової політики та захисту інвестицій Офісу генпрокурора створили у 2020 році. Орган має протидіяти незаконному втручанню в підприємницьку та інвестиційну діяльність з боку прокурорів, правоохоронних органів та третіх осіб.

На відміну від Ради бізнес-омбудсмена, Департамент надає захист винятково в межах кримінального провадження.

У яких випадках можна звертатись до Департаменту

Найбільше звернень бізнесу до цього Департаменту надходить з таких питань:

викрадення майна під час обшуків та втрата правоохоронцями вилученого майна; неспівмірне застосування заходів кримінально-правового впливу та упереджені дії (умисне порушення підслідності, безпідставні обшуки, вилучення та арешт майна, та передача його в управління АРМА); втручання правоохоронців у господарські спори на одній зі сторін; довготривале неприйняття правоохоронцям остаточного рішення у кримінальному провадженні; бездіяльність у кримінальних провадженнях, де бізнес є потерпілою стороною.

Тобто департамент розглядає порушення, які скоїли саме правоохоронці відносно підприємців чи підприємства.

Подати скаргу можна через електронну (office@gp.gov.ua) або фізичну пошту чи скриньку обласної прокуратури. Звернення адресуйте генпрокурору, Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій або відповідальним особам за захист інвестицій у регіоні. Такі звернення розглядають доволі довго – від 5 до 45 днів.

UkraineInvest

Це урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій працює з 2018 року. Кабмін визначив UkraineInvest уповноваженою установою для підтримки інвестиційних проєктів, які хочуть отримати державну підтримку.

Що робить UkraineInvest:

надає інформацію про оптимальні інвестиційні можливості;

розповідає про наявні інвестиційні стимули та режими від держави у тих чи інших сферах;

UkraineInvest HelpDesk — онлайн-довідник, створений з метою інформування бізнесу щодо важливих питань, повʼязаних з веденням господарської діяльності в умовах воєнного стану в Україні;

сприяє комунікації інвесторів із урядовими агенціями всіх рівнів та органами місцевого самоврядування;

підтримує у вирішенні системних проблем, із якими інвестори можуть зіткнутися;

допомагає у процесі подання заявки для отримання державної підтримки;

надає адвокаційну підтримку ініціативам щодо вдосконалення інвестиційного законодавства;

забезпечує інвесторів аналітикою та інформаційно-довідковими матеріалами;

можливість запропонувати свій проект для пошуку інвестицій, а саме — включити його до UkraineInvest Guide.

Уся інформація про послуги і діяльність UkraineInvest є на офіційній сторінці, там же можна лишити заявку про допомогу, вказавши опис проєкту, чи суть питання.

Для прямого зв'язку можна писати на адресу: info@ukraineinvest.gov.ua

Рада з підтримки підприємництва

Це консультативно-дорадчий орган, який, як і сказано в його визначенні, консультує та рекомендує рішення, які сприятимуть поліпшенню бізнес-клімату в Україні. Також Рада сприяє вирішенню резонансних ситуацій тиску на підприємців у разі несанкціонованих дій контролюючих та правоохоронних органів.

Успішні кейси в практиці уже є. Тобто Рада співпрацює з державними менеджерами, аби вдосконалити взаємодію між бізнесом та державою.

Які питання Рада бере до розгляду:

Неправомірне блокування бізнесу чи перешкоджання роботі (обшуки, арешт рахунків, виклики на допити); Системні проблеми з податковою, які значною мірою заважають веденню бізнесу; Неправомірні або непропорційні заявленому збитку дії правоохоронців;

Крок 1. Для того, щоб Рада розглядала лише пріоритетні/резонансні справи, отримайте згоду однієї з рекомендованих українських бізнес-асоціацій. Ось приклад звернення з головними структурними блоками.

Рекомендований перелік асоціацій: Федерація роботодавців України, Спілка українських підприємців, American Chamber of Commerce in Ukraine, European Business Association, CEO Club Ukraine, Board.

Крок 2. Підготуйте коротку презентацію про справу (до 5 слайдів). Описуйте проблему максимально зрозуміло, аби людина не з галузі зорієнтувалась в питанні. Згоду асоціації та презентацію надішліть на e-mail Секретаріату Ради – info@radabiz.org

Крок 3. Рада може напряму звернутись з додатковими питаннями або попросити організувати конференц-дзвінок.

Наразі Рада відповідає на усі запити підприємців, незалежно від того чи беруть звернення в роботи, чи ні, але в подальшому Рада залишає за собою право давати зворотній зв’язок лише у випадку взяття справи у роботу.

До Ради входять сім підприємців: співвласник monobank Олег Гороховський, співзасновник "Нової пошти" Вячеслав Климов, засновник Ajax Systems Олександр Конотопський, голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, співвласник Biopharma Костянтин Єфименко, президент SoftServe Тарас Кицмей та я — засновник групи компаній Netpeak Group Артем Бородатюк.

Дія. Бізнес

Міністерство цифрової трансформації ініціювало цей проєкт у 2020 році та реалізує його спільно з Офісом з розвитку підприємництва та експорту. Дія.Бізнес має дві складові: онлайн-платформу і офлайн — центри підтримки підприємців.

Онлайн-складова. На порталі ‌можна‌ ‌знайти‌ ‌всю‌ ‌необхідну‌ ‌інформацію‌ ‌для‌ ‌заснування‌ ‌та‌ ‌розвитку‌ ‌власної‌ ‌справи.

Яку допомогу тут можна отримати:

ідеї для заснування власної справи;

шаблони юридичних документів для відкриття бізнесу;

успішні кейси українських підприємців;

безкоштовні онлайн- та офлайн-консультації як розвивати бізнес;

національна онлайн-школа для підприємців, виставки в онлайн-форматі;

маркетплейс фінансових можливостей для бізнесу;

аналітика стану українського бізнесу;

аналітика експортних можливостей;

платформа для залучення імпакт-інвестування тощо.

Офлайн-складова. У мережі ‌центрів‌ ‌підтримки‌ ‌підприємців‌ можна отримати безоплатні консультації, відвідати освітні бізнес-події, орендувати зали для івентів, протестувати свій продукт на спеціальній pop-up-локації.

Такі центри працюють в Одесі, Полтаві, Ужгороді, Бучі, Тернополі, Кривому Розі, Кременчуці, Луцьку, Рівному, Варшаві та на базі КНУ імені Тараса Шевченка в Києві (для студентів).

Уся інформація доступна на спеціальній сторінці проєкту. Також звернення і пропозиції можна направляти на e-mail: business@thedigital.gov.ua

Фідбек на "Пульсі"

"Пульс" – онлайн платформа для збору відгуку від бізнесу про взаємодію з державою. Відгук від бізнесу відцифровується. На його основі сформують так званий Entrepreneur Satisfaction Score (Індекс задоволеності підприємців).

На етапі бета-тестування для оцінки доступні 22 держоргани, з часом їх ставатиме більше.

Як залишити зворотній зв’язок?

Перейдіть на " Пульс" ; Натисніть кнопку "Поділитись досвідом" та авторизуйтесь; Перевірте правильність даних про ваш бізнес і внесіть базову інформацію; Оберіть тип відгуку: повідомити про перешкоди, попросити допомогу, оцінити якість надання послуги чи запропонувати покращення; Заповніть заявку; Готово! Статус заявки ви зможете відстежувати в особистому кабінеті.

Таким чином підприємці зможуть ділитися своїм досвідом та отримувати онлайн-допомогу у вирішенні проблем, а уряд бачитиме об’єктивну картину якості надання держпослуг і покращувати їх.

Розумію, що проблем не поменшає від того, що я зібрав ці інстанції, але тепер зрозуміліше, куди звертатись за профільною консультацією. Сподіваюсь, матеріал стане в пригоді підприємцям, і, окрім дописів в соцмережах, ще писатимуть листи в Раду бізнес-омбудсмена.