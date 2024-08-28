Как война изменила подход к страхованию военных рисков

З 2014 року, а тим паче з початком великої війни в Україні, питання страхування майна від воєнних та політичних ризиків стало гострим для бізнесу та населення.

Водночас пропозиції такого страхування та його механізми тільки зараз починають з’являтися на ринку та, на жаль, повністю не задовольняють потреб страхувальників. Страхування суттєво обмежене, дороге та доступне далеко не всім.

Закон "Про страхування" передбачає низку класів страхування, серед яких страхування різного роду майна та активів (повітряних суден, водних суден, наземних транспортних засобів, іншого майна), страхування відповідальності (внаслідок використання наземного транспортного засобу, повітряних, водних суден, іншої відповідальності), страхування кредитів, гарантій, інших фінансових ризиків, страхування життя, здоров’я тощо.

Всі такі об’єкти страхування можуть бути застраховані в Україні. Однак ризики, від яких такі об’єкти страхуються, та випадки, на які таке страхування не поширюватиметься, будуть різними.

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Серед звичайних пропозицій страхових компаній можна знайти безліч варіантів страхування майна від шкоди, яка може бути нанесена небезпечними (стихійними) явищами, від втрати або пошкодження внаслідок протиправних дій третіх осіб, але дотепер, дуже рідко страхові компанії пропонують на широкий загал страхування від втрати або пошкодження майна внаслідок воєнних дій, обстрілів тощо.

Що можна застрахувати

Наразі в Україні певного поширення набуває страхування життя та здоров’я, яке передбачає і такі страхові випадки, як отримання травм чи загибель внаслідок збройного конфлікту, ведення бойових дій, використання чи застосування бойової техніки, обстрілів тощо.

Тобто фактично перелік страхових випадків, що покриваються таким страхуванням, був розширений деякими страховими компаніями, а перелік виключень, на які не розповсюджується страховка, був відповідно скорочений та уточнений, щоб покрити воєнні ризики при страхуванні життя та здоров’я.

Аналогічно до ситуації зі страхування життя та здоров’я, змінилося і страхування наземних транспортних засобів. Низка страхових компаній пропонує страхування наземних ТЗ, зокрема від ризиків пошкодження або втрати таких ТЗ внаслідок бойових дій, обстрілів тощо.

Деякі страхові компанії також розробляють та впроваджують страхування майна підприємств від воєнних ризиків. Проте перелік об’єктів, які можуть бути застраховані, обмежений і не містить такі важливі об’єкти, як електростанції, об’єкти критичної інфраструктури, портові об’єкти, об’єкти видобутку нафти й газу тощо.

Ба більше таке страхування дорого коштує, тому середній та малий бізнес, медичні установи та інші важливі учасники суспільно-економічних відносин, зазвичай не можуть собі його дозволити.

Страхування від воєнних та політичних ризиків також залежить від території, на якій може знаходитись застрахований об’єкт, близькістю до лінії бойового зіткнення або до критичних об’єктів інфраструктури.

Таке страхування також має і специфічні винятки і не розповсюджується на пошкодження та страхові випадки, які виникли внаслідок застосування ядерної, біологічної, хімічної зброї, або внаслідок кібератаки тощо.

Такі винятки є стандартними в міжнародній практиці, або часто вимагають окремого полісу страхування (наприклад, щодо кібератак).

Нові види страхування воєнних та політичних ризиків

Зважаючи на поточну ситуацію в Україні та геополітичну ситуацію у світі загалом, сфера страхування воєнних та політичних ризиків почала реагувати та змінюватись, щоб відповідати реаліям сьогодення.

Змінюються переліки страхових випадків, ризики, які покриваються, пропозиції страхування, здійснюється пошук фінансування, перестрахування, надання державної підтримки тощо.

Якщо раніше поняття страхування воєнних ризиків було здебільшого пов’язано з морськими та повітряними перевезеннями певними маршрутами, ризиками для товарів та сировини під час таких перевезень, з відповідальністю та збитками, що виникають в процесі таких перевезень, то зараз таке страхування розширюється і на інші сфери, формуються оновлені правила і концепції страхування воєнних ризиків.

У квітні 2024 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову, в якій визначив поняття воєнних та політичних ризиків.

Зокрема, концепція воєнних ризиків була визначена досить широко і передбачає воєнний конфлікт, війну або збройний конфлікт, збройну агресію, бойові дії, масові заворушення; насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади; терористичні акти та/або диверсії; окупацію, анексію.

До політичних ризиків віднесли такі події на території України як, примусове відчуження майна органами державної влади України, невиконання або відмова від виконання державою зобов'язань, визначених законодавством, безпідставне (незаконне) відкликання ліцензії з боку регулятора ринку або примусове припинення (зупинення) діяльності суб'єкта господарювання державними органами, введення державою заборони (платіжні ембарго, мораторій) на здійснення розрахунків тощо.

Це, по суті, перше впровадження концепції воєнних і політичних ризиків на законодавчому рівні. Разом з такою концепцією в нормативному полі з’явилися і нові види страхування (перестрахування) воєнних та політичних ризиків. Зокрема, таке страхування запроваджується Експортно-кредитним агентством та являтиме собою страхування (перестрахування) кредитів українських суб’єктів господарювання та страхування (перестрахування) прямих інвестицій в Україну.

І хоча таке страхування наразі ще не запрацювало на практиці та має низку суттєвих проблем та недоліків з точки зору його впровадження, про які варто окремо говорити, з точки зору ринку страхування України це – все ж таки, один з важливих перших кроків.

Нове страхування, в першу чергу, спрямоване на більш активне залучення фінансування в окремі галузі економіки України від інвесторів та кредиторів, при чому як від іноземних, так і від українських.

Разом з тим, таке страхування є досить обмеженим і стосуватиметься лише певної категорії кредитів українським позичальникам, а також інвестицій в капітал українських компаній, а саме кредитів та інвестицій, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

Водночас такого страхування кредитів, наприклад, давно не вистачало для кращого і більш активного залучення проєктного фінансування в економіку України. Наявність цього страхування в структурі певної транзакції з проєктного фінансування може послугувати додатковим стимулом для кредитора надати фінансування, а також одночасно може дозволити знизити процентну ставку фінансування для українського позичальника.

Важливим видом страхування також є страхування прямої інвестиції в українські господарські товариства та/або дивідендів з прямої інвестиції. Якщо, принаймні з точки зору іноземних приватних інвесторів, однією з суттєвих перепон для капіталовкладень в українську економіку та створення (розвитку) бізнесу наразі є ризик втрати майна, інвестицій, доходів через воєнні дії, то таке страхування має за мету допомогти подолати цю перепону шляхом страхування своєї інвестиції та доходів (дивідендів) він неї від цих ризиків.

Як бачимо, нові види страхування є досить специфічними та обмежуються страхуванням лише кредитів та прямих інвестицій. Таким страхуванням можуть скористатись лише кредити або прямі інвестиції, які залучаються для створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

Отже, це страхування наразі не є універсальним та не може бути використане будь-якими учасниками господарських відносин в Україні, однак може вважатись суттєвим кроком в напрямку поширення страхування воєнних та політичних ризиків.

Відтак, ринок страхування воєнних та політичних ризиків дійсно розвивається, хоч і в суттєво повільнішому темпі, ніж цього потребують реалії сьогодення. Поступова розробка і напрацювання механізмів ефективного страхування (і перестрахування) воєнних та політичних ризиків дозволить бізнесу та інвесторам почуватись впевненіше, і зокрема, звільнити кошти, які наразі резервуються під надзвичайні події, для подальшого розвитку своєї діяльності або для здійснення капіталовкладень. Це сприятиме розвитку та відновленню економіки України та її інфраструктури.