Битва за профессиональную независимость архитекторов

Триває протистояння Національної спілки архітекторів України з Міністерством інфраструктури через грубе порушення міністерством вимог закону "Про архітектурну діяльність".

Згідно із законом, повноваження щодо проведення обов'язкової професійної атестації архітекторів делеговані державою НСАУ як професійній саморегулівній організації. Проте Мінінфраструктури протиправно розпочало виконувати такі повноваження, заблокувавши через ДІЯ можливість виконання Спілкою таких функцій.

Як наслідок - блокада можливості для понад 2 тисяч українських архітекторів підтвердити свою кваліфікацію, що завдає суттєвої шкоди галузі та ставить під загрозу реалізацію сотень важливих проєктів в усіх регіонах України.

Для професійної спільноти архітекторів збереження права на атестацію - питання існування професії. Адже саме атестація забезпечує належний фаховий рівень архітекторів та якість їхніх проєктів, від яких залежить благоустрій міст, комфорт і безпека мешканців.

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Проведення атестації силами нефахівців призводить до дискредитації усієї професії, втрати контролю над кваліфікацією архітекторів. Що відкриє шлях для заповнення галузі некомпетентними людьми, поширення халтури, хабарництва та тотального падіння якості проєктування.

Сьогоднішня ситуація, коли проведення сертифікації силами НСАУ заблоковане, а міністерство проти закону взялося за цей процес, є абсолютно неприпустимою!

Згідно з європейськими стандартами, атестація має здійснюватись виключно професійними об'єднаннями фахівців - без втручання органів влади. Підпорядкування цієї процедури міністерству відкриє простір для корупції, протекціонізму та випуску "ручних" архітекторів замість реальних професіоналів.

Особливо критичним це питання стає в умовах майбутньої відбудови зруйнованих війною міст та інфраструктури. Від професіоналізму архітекторів залежатиме, наскільки відновлені населені пункти будуть комфортними й гармонійними. Непрофесійний чи корупційний підхід до проєктування може звести нанівець усі зусилля та вкладені кошти.

Саме тому НСАУ оскаржує неправомірні дії Мінінфраструктури в суді. Ми рішуче налаштовані відстояти законні права та не дозволити узурпувати монополію на атестацію у руках бюрократичної системи.

Перемога у цьому процесі матиме визначальне значення для утвердження в Україні верховенства права та незалежності професійних об'єднань від втручання держави у їхні внутрішні питання - як невід'ємної складової євроінтеграційного курсу.

Натомість, якщо владі вдасться узурпувати атестацію архітекторів, це відкриє шлях для посягання на автономію інших професійних спілок - лікарів, суддів тощо. А далі - до повного знищення інституту саморегулівних організацій як таких та повернення до радянських часів, коли все вирішувала партійна номенклатура.

Професійні стандарти мають залишатися прерогативою самих фахівців! Ми рішуче відстоюватимемо цей принцип у судовому процесі. Від його результату залежить долі не тільки української архітектури, а й демократичних інститутів та верховенства права у державі.

Боротьба за незалежність професійної спільноти матиме значення для майбутнього всієї України. Сподіваюсь на її розуміння суспільством та підтримку нашої позиції. Лише разом ми відродимо з попелу не тільки конструкції, а й красу та затишок рідних міст!