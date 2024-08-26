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Угроза для ювелирной промышленности. Как изменения в законодательстве могут уничтожить национальных производителей

Угроза для ювелирной промышленности. Как изменения в законодательстве могут уничтожить национальных производителей

Существенное повышение налогов на ювелирные изделия может привести к тенизации или упадку отрасли. (укр)
Понедельник, 26 августа 2024, 13:49
Юлия Кушер
основательница и дизайнер украинского бренда украшений SOLO for Diamonds

Ювелірну галузь помилково вважають надприбутковою на рівні з хутром, алкоголем, тютюновими виробами та гральним бізнесом.

Проте бізнеси, які шкодять фізичному та ментальному здоров’ю нації, не обкладають додатковими податками.

Водночас ювелірна галузь, яка є високозатратною через вартість матеріалів, підлягає додатковому оподаткуванню. Це може призвести до:

– скорочення числа виробників ювелірних виробів або їх зникнення;

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– втрати робочих місць для унікальних спеціалістів;

– зменшення бюджетних надходжень внаслідок зменшення кількості виробників та їх працівників;

– знищення унікальної галузі економіки, яка зберігає традиції і є об’єктом мистецтва, відомим далеко за межами України;

– тінізації ювелірної галузі на фоні руху до прозорості бізнесів в Україні;

– поширення ювелірного туризму серед заможних українців, що призведе до загибелі галузі.

Проєкт закону запроваджує військовий збір 5% на продаж дорогоцінних металів та військовий збір 30% на ці метали, коли вони продаються як ювелірні вироби.

Виробники ювелірних виробів почали стикатися з труднощами ще з кінця 2023 року через постанову Нацбанку, яка забороняє продаж банківських металів юридичним особам. Це відбувається на фоні подорожчання дорогоцінних металів у гривні, що значно впливає на еластичний попит на ювелірну продукцію, залежний від ціни, політичної та безпекової ситуації в країні.

Тимчасом деякі тютюнові виробники будують фабрики в Україні, навіть будучи внесеними до списку спонсорів війни. Варто звернути увагу на те, чи наповнюють такі компанії бюджет України настільки ж, наскільки вони наповнюють бюджет країни-агресора. Якщо ні, то необхідно запровадити спеціальні податкові правила для таких підприємств у вигляді корпоративних санкцій.

Наповнювати бюджет у військовий час варто було б шляхом збільшення податків на галузі з менш еластичним попитом: алкоголь, тютюн і гральний бізнес.

Діаманти бренду SOLO for Diamonds ми вирощуємо в Україні і сплачуємо податки на кожному етапі виробництва – від вирощування каміння до створення прикрас. Бренд регулярно проводить збори і випускає благодійні колекції, кошти з продажу яких передає на благодійність. Ми передали на допомогу Україні 5 605 909 грн.

Національна ювелірна галузь має бути захищена так само, як культура і мова. Споживачами ювелірної продукції є не тільки найбагатші верстви, а й звичайні люди, зокрема військові, які підтримують національні традиції: купують обручки, святкують весілля, хрестять дітей, вітають рідних з важливими подіями.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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