Украина совершает "зеленый" переход. Как это будет?

Радикальна перебудова енергосистеми ЄС відбувається прямо на очах. Там давно декларують плани із збільшення частки генерації електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) до 42,5%.

План розраховують втілити до 2030 року, та є підстави вважати, що цільовий показник перевиконають. Оновлені правила ринку електроенергії ЄС дозволяють позбутися залежності від викопного палива на шляху до безвуглецевої економіки.

Недавно Єврокомісія схвалила державну допомогу (state aid) для підприємств, які постраждали від війни в Україні. Допомога пов’язана з переходом до економіки "чистого нуля" і націлена на підтримку "зеленої" трансформації промисловості.

Україна теж робить велику ставку на розвиток "зеленої" енергетики. Це в поєднанні із системами накопичення енергії дозволить повністю перебудувати структуру енергетичного ринку та позбутися дефіциту в енергосистемі.

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У 2030 році частка ВДЕ має становити не менше 25% в енергобалансі. Однак будь-який інвестор потребує, аби його інвестиція була прибутковою.

Ухвалений у 2023 році закон №3220-ІХ вніс зміни в правила ринку "зеленої" енергетики. Законодавець суттєво змінив правила гри для виробників ВДЕ. Нарешті закінчується епоха "зеленого" тарифу як механізму підтримки ВДЕ.

Натомість у державі мають розвиватися аукціони підтримки нових комерційних об’єктів ВДЕ, механізми ринкової премії (feed-in-premium), контракти на різницю цін, стимулювання за принципом самовиробництва (net billing).

Додатковий елемент підтримки та мотивації розвитку "зеленої" енергетики, що також передбачений зазначеним законом та успішно працює в ЄС, створивши окремий сегмент ринку, – це торгівля гарантіями походження енергії (GOs).

Хоча цей механізм був передбачений іншим законодавством ще з 2013 року, реальні передумови функціонування ринку закладені лише зараз.

Згаданий закон визначив поняття "гарантія походження". Це електронний документ, який підтверджує походження енергії саме з ВДЕ. Пів року тому цей рух отримав наступний крок: Кабмін затвердив постанову №227, якою прописав механізми торгівлі GOs з відновлювальних газів.

Якщо простими словами, то віднині виробництво відновлюваної енергії буде підтверджуватися через гарантії походження. Їх виробник отримає за фактично вироблену та подану ним в мережу відновлювану енергію.

Кожен виробник, за винятком тих, які отримали підтримку і вже перебувають у балансуючій групі Гарантованого покупця, має вибір: здійснювати емісію гарантій походження або ні. Це суттєвий механізм підтримки: навіть у години мінімальної добової ціни виробник отримуватиме GOs, які потім зможе окремо продати.

Торгівля гарантіями походження може здійснюватися за двосторонніми договорами або на енергетичних біржах, разом з енергією або окремо від неї. Ми, Українська енергетична біржа (УЕБ), уже почали готуватися до цього.

Ми розробляємо власне системне рішення щодо продажу гарантій походження електроенергії та відновлювальних газів. Наразі основним продавцем гарантій походження буде ДП "Гарантований покупець", однак законодавство дозволяє виробникам виходити з балансуючої групи "Гарантованого покупця".

Деякі виробники вже скористалися такою можливістю і самостійного продають електрику на прозорому ринку з використанням конкурентних механізмів. Це дозволить отримувати справедливу ринкову ціну та своєчасну оплату.

Три чверті вітроенергетики України перейшли на роботу в ринок, а частка вітрової енергетики становить 20% у загальному балансі ВДЕ України.

УЕБ уже надає можливість виробникам, які не входять до складу балансуючої групи "Гарантованого покупця", реалізовувати електроенергію на торгах у режимі одностороннього чи двостороннього аукціону, забезпечуючи більшу конкуренцію порівняно з укладенням позабіржових договорів.

Відкритість торгів дасть імпульс закупівлям "зеленої" електроенергії постачальниками, а кінцевим споживачем може бути навіть будь-яке українське місто. Великі корпорації та компанії можуть бути зацікавлені в інвестуванні в країну, у якій існують системи сертифікації екологічно чистої енергії.

Так само виробники зможуть продавати GOs на ринкових засадах на біржі, крім деяких винятків. Однак торгівля GOs не може відбуватися без реєстру, який адмініструватиме НКРЕКП як орган, відповідальний за видачу, обіг та погашення GОs, а також за ведення реєстру об'єктів електроенергетики та електроустановок споживачів, що використовують ВДЕ для виробництва електричної енергії.

Зараз НКРЕКП впроваджує специфічне програмне забезпечення, запропоноване компанією Grexe. Раніше анонсувалося, що дата початку повноцінного функціонування реєстру – кінець серпня 2024 року. Тобто буквально днями.

"Зелена" електроенергія має свою додаткову вищу вартість, бо за неї готові платити вищу ціну соціально свідомі споживачі. Для компаній, які керуються стандартами ESG (environmental, social, governance – довкілля, соціальна сфера, корпоративне управління) та ведуть свій бізнес з турботою про екологію, є важливим їх позиціювання як споживачів чистої енергії.

Найвпливовіші компанії світу, такі як Apple, BMW Group, CHANEL, eBay, які до 2050 року мають намір на 100% використовувати електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел, об’єдналися в ініціативу корпоративного лідерства RE100 та купують величезну кількість GOs по всій Європі. На графіку нижче можна відстежити зростання корпоративного попиту на GOs у Європі.

Випущені, прострочені та анульовані GOs для кожного типу джерела енергії, за датою виробництва, ТВт-год Джерело: aib-net.org

Оскільки на європейському ринку попит на "зелену" енергію перевищує пропозицію, можливість торгівлі поза національним ринком дасть стимул для розбудови генеруючих потужностей. Чи означає це, що в Україні скоро з’явиться новий ринок, що профінансує "зелений" перехід України та розвиток ВДЕ?

Окрім соціальної свідомості, вища ціна на "зелену" електроенергію в ЄС продиктована ще й наявністю заохочень, що стимулюють споживати енергію з ВДЕ. Для українців та українського бізнесу, що борються за виживання, наразі не стоять питання можливості забезпечення потреб вищого рівня піраміди Маслоу.

У чинних правових реаліях GOs, видані в Україні, можуть бути визнані в Євросоюзі лише на підставі міжнародних договорів. Тобто вони матимуть обмежений обіг порівняно з ЄС, що зменшує потенціал розвитку галузі.

Закон №3220-ІХ покладає на НКРЕКП завдання забезпечити повноцінну інтеграцію реєстру гарантій походження електроенергії з реєстрами країн Енергетичного співтовариства. Проте навіть коли український реєстр запрацює, очікувати високого попиту чи еквівалентних з ЄС цін на GOs не слід.

Річ у так званих технічних критеріях Євросоюзу, якими забороняється використання GOs від підприємств, які експлуатуються 15 і більше років.

Таким чином, щоб Україна змогла користуватися перевагами GOs, потрібно буде пройти нелегкий і некороткий шлях. Про це потрібно відверто говорити, перш ніж займатися піаром історій про майбутній успіх концепції GOs в Україні.

Однак поборотися є за що. Поточне розуміння полягає в тому, що Європейська комісія дозволить визнавати GO, які походять з країн з рівнем регулювання, подібним до євросоюзівського. Наразі виходом є підписання Україною та ЄС міжнародного договору про взаємне визнання гарантій походження.