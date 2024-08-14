Проверьте перед поездкой: как выбрать легального автобусного перевозчика в Украине

Нещодавно ми запустили єдиний державний портал для пасажира та перевізника. Ресурс є частиною реформи міжнародних автобусних перевезень.

Це офіційний портал, на якому зібрані виключно легальні автобусні перевізники з регулярними маршрутами за кордон. Також портал дозволяє пасажиру перевірити свого перевізника, який пункт пропуску перетинає автобус та чи можна розраховувати на вчасний перетин кордону.

За нашими даними, у 2023 році пасажиропотік на автобусні маршрути за кордон становив 7,5 млн людей, що майже втричі більше ніж у 2019 році.

Такий попит зумовлений широкомасштабним вторгненням, закриттям авіарейсів та, часом, справжнім квестом придбати квитки на міжнародні потяги, адже залізниця і так працює на максимальних потужностях, тому з попитом не завжди справляється.

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Постійне зростання популярності автобусних маршрутів спонукає перевізників збільшувати пропозицію, однак, це не завжди гарантує високий рівень сервісу. Згідно з даними дослідження КМІС, 35% пасажирів не порадили б поїздку автобусом за кордон.

При цьому, 25% пасажирів купують квитки на міжнародні автобусні рейси в Telegram та Facebook, ще 25% – їдуть автобусами менше 20 місць і 17% пасажирів називають умови в автобусі некомфортними.

Тобто не всі перевізники, на жаль, працюють легально, а самі пасажири часто просто не звертають на це увагу, купуючи квитки на "бусіки" в соціальних мережах. За нашими даними, щонайменше 25% ринку не платить податки, через що щорічно бюджет країни недоотримує щонайменше 500 млн гривень.

А користуючись послугами легальних перевізників, пасажир може бути впевнений, що він застрахований і перевізник має всі необхідні документи, а отже бере відповідальність на себе.

Саме за таких умов подорож пройде безпечно і комфортно. І до того ж, такий перевізник офіційно платить податки в бюджет, а отже підтримує економіку країни в складні часи повномасштабної війни.

Самостійно перевірити, чи є у перевізника ліцензія на міжнародні перевезення, документи водія та транспортного засобу, дозвіл на здійснення таких перевезень, партнери у країнах, через які буде їхати автобус, для пасажира доволі непросто.

Саме тому ми зібрали всіх перевізників з регулярними маршрутами на одному місці. Легальні – значить безпечні. Більше того, вести з легальним перевізником діалог значно простіше: пасажир може розраховувати на страхування чи зворотній зв’язок у разі отримання на його думку неякісних послуг.

Безумовно і самим перевізникам вигідно та зручно бути на державному порталі, адже, інтегруючись до порталу, вони проходять верифікацію та перевірку. А тим перевізникам, які ще не отримали всі необхідні документи – це додатковий стимул "вийти з тіні".

Окремо на порталі доступна можливість придбати квиток у перевізника – для цього існують відповідні функції.

Таким чином, державний портал стає в нагоді всім сторонам – як пасажиру, так і перевізнику. Перший – може витратити кілька хвилин часу і розраховувати, що подорож пройде безпечно, без шалених черг на кордоні та з комфортом.

Другий – може залучати додаткових клієнтів завдяки безоплатній інтеграції до порталу та підтримці з боку держави.