Чем живет лесное хозяйство во время войны

Реформи в лісовій галузі активно втілюються під час війни і це хороша новина. Скажу як деревообробник: нинішній час для підприємців, мабуть, найкращий за останні 30 років незалежності. Цим можуть пишатися і реформатори (куратори від влади та державні менеджери), і ті, хто працюють з лісом (бізнес).

Якщо чесно, то великої війни були не реформи, а їх імітація. Було все: фотографії, презентації, конференції, але не було жодних реальних змін на краще. Ніхто не генерував реформи і ніхто їх не втілював. Схема на схемі та дерибан – це ті слова та процеси, які найкраще виражають пройдену епоху.

Наприклад, для припинення схем з експорту лісу-кругляку запровадили мораторій, проте корумповані кола знайшли вихід: почали експортувати ліс у вигляді дошок через державну переробку, доки не наростили ті ж об'єми.

Реформи всіх зрівняли

Мабуть, першим серйозним сигналом позитивних змін у лісовому господарстві стали не заяви, а припинення на початку 2024 року горезвісної багатомільярдної "схеми" так званої державної переробки лісу в державних лісгоспах.

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У "державних" цехах переробки давно були фактичні власники у формі "орендарів", які тепер отримали можливість займатися бізнесом в однакових ринкових, а не пільгових умовах. Вони отримали можливість придбати цехи у власність через прозорі продажі і далі господарювати без схем та відкатів. Недавно продали, імовірно, останній цех переробки на Волині.

Таким чином, віднедавна всі перебувають в однакових умовах: сировина купується через прозорі аукціони, використовується єдиний шаблон договору.

Втілюються цифрові інструменти. Раніше треба було їздити в обласні управління та показувати купу паперових документів (ТТН-ліс) для отримання сертифіката походження деревини. Зараз його можна отримати онлайн за три кліки. Нема потреби особисто зустрічатися, що суттєво зменшує корупційні ризики.

Цифровізація, централізація, уніфікація та оптимізація – не вичерпний перелік принципів та заходів, які вдалося втілити. Вони дозволяють деревообробникам не лише вижити, а й розвиватися в умовах кризи, спричиненої війною.

Фотофіксація, яку застосовує ДП "Ліси України", дає можливість кожному перевірити онлайн ліс-кругляк, що вивозиться з лісу, на предмет легальності його заготівлі. Віднедавна Кабмін поширив позитивний досвід застосування фотофіксації на всіх лісокористувачів: комунальні, військові та інші лісгоспи, де зловживання щодо обігу деревини, на жаль, колосальні.

Централізація лісгоспів. Створення єдиного ДП "Ліси України" дозволило переробникам купувати сировину в будь-якій точці України без корупційних переваг з боку місцевих переробників, які раніше в статусі "кумів", "братів" та "свояків" отримували необмежений доступ до лісових ресурсів за копійки.

Уніфікація проявилася в тому, що торгівля деревиною здійснюється за однаковими для всіх правилами. Вона продається лише через аукціони без прямих договорів чи особливих умов ("прямі контракти", "редукціони"). Використовується один примірний договір купівлі-продажу деревини, що унеможливлює надання якихось недобросовісних переваг наближеним до лісівників підприємцям.

Оптимізація. Припинена багатомільярдна "схема" так званої державної переробки лісу на базі державних лісгоспів. Колись це приносило чималий кеш лісівникам та їх покровителям завдяки майже безоплатному отриманню сировини і її переробці на державному обладнанні. Зараз ліс продається через аукціон та передається в приватні руки. "Державний" бізнес не виправдав себе. Він показав: якими б чесними не були чиновники, вони крастимуть, якщо в них буде така можливість.

Завдяки цифровим змінам зникає фізичний контакт чиновника з бізнесом, а більшість колишніх рутинних речей перетворюється на сервіс.

Замість висновків

Війна стала лакмусовим папірцем, який продемонстрував, на що спирається та чи інша галузь: на реформи та розвиток чи на корупційну складову.

Є галузі, де активно та послідовно втілюються позитивні зміни, вибудовується прозора та підконтрольна суспільству система розпорядження ресурсами, де прислухаються до критики та активно реагують на виклики, а є ті, де це ігнорують або продовжують витрачати час не на реформи, а на боротьбу з критиками.

Там, де йдуть реформи, будь-які спричинені війною кризи крок за кроком долаються. Лісогосподарська галузь показала якісну підготовку та мобілізаційний ресурс для подальшого розвитку. Утім, і тут є що вдосконалювати.

Необхідно вивести всі закупівлі послуг із заготівлі лісової сировини на аукціони. Зараз такі послуги замовляються непрозоро через "прямі контракти", а це додаткові мільйони, які можна заощадити завдяки запровадженню прозорості.

Усі описані позитивні зміни необхідно зацементувати в законі "Про ринок деревини", щоб вони стали незворотними і не залежали від політичних настроїв чи бажань згорнути реформу. Про це багато сказано, але мало зроблено.

Бізнес орієнтується не на заяви, а на дії – реформи. Інвестиції можуть бути лише там, де підприємці впевнені в майбутньому. Інтерес до лісової галузі зберігається, про що свідчить участь менеджменту ДП "Ліси України" в Міжнародній конференції з питань відновлення України Ukraine Recovery Conference – URC2024.