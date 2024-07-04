Риски работы бизнеса с государством в закупках. Как избежать уголовной ответственности?

Співпраця бізнесу з державою, особливо у сфері постачання товарів та послуг, виконання ремонтних робіт, є важливим і прибутковим напрямком для багатьох підприємств. Проте, взаємодія з державою у сфері публічних закупівель супроводжується значними кримінальними ризиками.

Один з найбільших ризиків – це звинувачення у привласненні бюджетних коштів, передбачене ст. 191 Кримінального кодексу України. Це "корупційна стаття", а тому умовний строк по ній навіть не передбачений, що також збільшує ризики для особистої свободи директора чи інших ключових учасників компанії.

Кожен підприємець перед тим, як прийняти рішення про роботу з державою і бюджетними коштами, має розуміти просте правило: будь-яка закупівля перебуває під пильним наглядом правоохоронців.

Практика свідчить, що майже кожна державна закупівля – це автоматичне кримінальне провадження, як кажуть правоохоронці – "про всяк випадок". А знайти фейкові зловживання для правоохоронців – справа дуже легка.

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Як наслідок – підприємець має бути готовий до кризового менеджменту у подібних ситуаціях. Отримання запитів, вилучення документів, проведення допитів – це ще не все. Зовсім інші наслідки виникають тоді, коли мова йде про арешт майна і рахунків, підозру топменеджерам компанії, запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і триваюче роками кримінальне провадження.

Ми працюємо з такими справами і здійснюємо захист підприємців у судах та правоохоронних органах. Тому у цій статті я хочу коротко розповісти, які основні порушення фіксують правоохоронці у кримінальних провадженнях, і на що потрібно звернути особливу увагу, якщо ви вирішуєте або вже працюєте з державою.

Основні претензії правоохоронців

Постачання за завищеними цінами. Часто підприємців звинувачують у постачанні товарів або послуг за цінами, які значно перевищують ринкові. Такі звинувачення часто базуються на висновках аудитів та ревізій, які проводять інші контролюючі органи. Правоохоронці ж на підставі аудитів та ревізій проводять економічну експертизу, яка по суті дублює висновки контролерів, але вже є доказом у кримінальному провадженні.

Невідповідність товарів або послуг вимогам тендеру. Якщо поставлений товар або надана послуга не відповідає умовам тендеру, то це може стати підставою для звинувачень у шахрайстві або привласненні бюджетних коштів. У таких випадках підозру може отримати і замовник – за створення дискримінаційних умов для інших учасників.

Порушення тендерних процедур. Порушення у проведенні тендерів, закупівля в одного учасника, необґрунтоване на думку правоохоронців віднесення закупівлі до таких, що містять державну таємницю, може свідчити для правоохоронців про змову між учасниками торгів, що може призвести до кримінального переслідування як учасника, так і замовника.

Неналежне виконання зобов’язань. Невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань після укладення договору з постачальником може бути розцінено як привласнення коштів

Підвищення цін після укладення договору. У разі підвищення ціни договору після проведення закупівлі, правоохоронці бачать у цьому змову з метою заволодіння коштами.

По кожному з наведених пунктів можна захищатися і формувати доказову базу. Але процес захисту у кримінальному провадженні – кропітка і довготривала справа, тому краще дотримуватися рекомендацій під час укладення і виконання договорів у публічних закупівлях.

Рекомендації, що допоможуть мінімізувати кримінальні ризики

Правильне оформлення документації. Усі документи мають бути оформлені згідно з чинним законодавством. Звучить шаблонно, але на практиці може виявитись, що переможець закупівлі не має документального підтвердження придбання товарів у своїх контрагентів або наявна не уся необхідна документація. У такому випадку складно підтвердити, як саме формувалася ціна на товар. Це стосується як тендерної документації, так і договорів на постачання товарів або послуг. Аналіз ринкових цін та проведення експертизи. Перед поданням тендерної пропозиції варто ретельно аналізувати ринкові ціни на товари чи послуги, щоб уникнути звинувачень у завищенні вартості. Якщо вам стало відомо про кримінальне провадження, наприклад у разі отримання запиту на документи від слідчого, то в ідеалі – провести товарознавчу експертизу з підтвердженням ринкових цін на потрібні позиції товарів. Експертиза має статус доказу у кримінальному провадженні і буде вагомим аргументом для суду (так, для слідчого це може бути і не аргумент) Контроль за якістю постачання. Потрібно забезпечити, щоб усі товари та послуги відповідали умовам договору та технічним вимогам тендеру.

Приклади із судової практики

Справа щодо постачання медикаментів. В одній з кримінальних справ, яке розслідує Головне слідче управління Національної поліції України, підприємство виграло тендер на постачання медикаментів для державної лікарні. Після постачання з'ясувалося, що ціни на деякі препарати значно перевищують ринкові. Це призвело до відкриття кримінального провадження за ст. 191 КК України (розтрата, привласнення бюджетних коштів). У ході розслідування було виявлено, що підприємство не проводило належного моніторингу ринкових цін, що й стало причиною звинувачень.

Справа щодо будівництва об'єктів інфраструктури. Підприємство виграло тендер на будівництво об'єкта інфраструктури для державної установи. В результаті перевірки було виявлено, що деякі будівельні матеріали не відповідали вимогам тендерної документації, що спричинило відкриття кримінального провадження за фактом неналежного виконання договірних зобов’язань. Пізніше детективи НАБУ повідомили про підозру замовнику та директору фірми-переможця закупівлі за ч.5 ст. 191 КК України – розтрата, привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Справа щодо постачання обладнання. В одній зі справ, підприємство звинуватили у постачанні обладнання для військових частин за завищеними цінами. Проведена ревізія виявила, що ринкові ціни на аналогічне обладнання були значно нижчими, ніж зазначені у договорі. Це стало підставою для відкриття кримінального провадження за ст. 191 КК України (розтрата, привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах).

Робота з державними замовленнями має переваги для бізнесу, але також і серйозні кримінальні ризики. Уникнути проблем з правоохоронними органами можливо, дотримуючись описаних вище рекомендацій. Підприємці повинні бути готовими до постійного контролю зі сторони правоохоронців та бути готовими документально підтвердити законність своїх дій.