Мошенничество или победа? Почему этика в конкуренции является секретным оружием бизнеса

В умовах складної економічної ситуації кожен керівник може зіткнутися з дилемою: довгострокові результати чи короткострокова вигода.

Власники чи інвестори очікують, аби показники зростали, співробітники можуть шукати додатковий заробіток і порушення бізнес-етики заради прибутку здається дедалі привабливішим. Однак сумнівні дії можуть призвести до глобальних втрат, навіть якщо компанія отримає негайний позитивний фінансовий результат.

Чому бізнес-етика настільки важлива

В епоху глобалізації та високої конкуренції кожна компанія взаємодіє з численними стейкхолдерами: клієнтами, інвесторами, партнерами, постачальниками. Для забезпечення стабільного та довгострокового зростання компанії важливо мати відповіді на низку запитань. Як наша організація веде бізнес? Що дозволено, що заборонено, а що в "сірій зоні"? Чим детальнішими будуть відповіді, тим краще.

Одна з найскладніших та найважливіших частин стосується конкуренції: як ми ставимося до інших компаній та яку стратегію завоювання ринку обираємо. Деякі бізнеси готові розсунути кордони припустимого, якщо побачать можливість швидкого заробітку, і навіть вдатися до сумнівних дій. Для тих, хто зосереджується винятково на короткостроковому прибутку, таке рішення здається цілком логічним.

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Наведу кілька прикладів неетичної конкуренції.

"Наймання" співробітника конкурента для отримання угод. Недавно це сталося з нашою компанією. Ми помітили, що продажі впали попри достатню кількість нових лідів. Незабаром ми з’ясували причину: наш співробітник "зливав" лідів конкуренту. Ми залучили юристів. Відповідальність за порушення NDA поширюватиметься не лише на нашого колишнього працівника, а й на конкурента.

Крадіжка IP. Якщо компанія володіє ноу-хау або іншою інтелектуальною власністю, конкурент може спробувати дізнатися про неї, підкупивши працівника.

Недавно прокуратура Каліфорнії звинуватила громадянина Китаю, колишнього інженера Apple Inc, у викраденні документів, що містять вихідний код програмного та апаратного забезпечення стосовно технології автономних транспортних засобів Apple. Імовірно, він працює на китайського конкурента.

Поширення дезінформації, негативних відгуків та скандальних новин про конкурента, аби зашкодити репутації. Це особливо небезпечно для B2B-бізнесів на ринках, де довіра та особисті зв’язки впливають на рішення про співпрацю.

Існує чимало інших способів нашкодити конкуренту та отримати від цього короткострокову вигоду. Дійсно, інколи неетична поведінка може принести фінансову винагороду, але найголовніше запитання – що буде далі.

Чи варта вигода ризику

Коли ми думаємо про результати порушення бізнес-етики, то на думку спадають правові наслідки. Насправді це лише невелика частка ризиків для бізнесу.

Неетична ділова поведінка негативно впливає на репутацію. Прихована інформація завжди стає відомою в найбільш невідповідний момент, спричиняючи серйозні наслідки для репутації окремої людини чи компанії. Не забувайте: репутація компанії відповідає за 63% її ринкової вартості.

Етика чи її відсутність впливає на персональний бренд і бренд компанії. Недавнє дослідження показало, що майже 60% споживачів у США схильні купити продукт або послугу завдяки цінностям, притаманним керівникам і працівникам компанії.

Найкращі таланти не хочуть працювати в сумнівних організаціях. Отже, бізнеси, які діють неетично, ризикують витрачати більше грошей та часу на заповнення вакансій. Співробітники компаній з поганою репутацією зазвичай почуваються деморалізованими, що знижує продуктивність і підвищує ризик плинності кадрів.

Як покращити бізнес-етику в компанії

Бізнес-етика – це не лише про правила та заборони. Вона тісно пов’язана із стратегією та цінностями організації, тому всі ініціативи, які її стосуються, мають починатися з управлінців найвищого рівня. Лідери є прикладом для наслідування, значить, працівники орієнтуються на дії керівників, а не на їхні слова.

Отже, варто переглянути корпоративні цінності та стратегію і оцінити, чи відповідають вони вашій бізнес-етиці. Наприклад, що означає "чесність" у вашій компанії, які бізнес-практики її підтримують, як це відображено у ваших політиках.

Також необхідно дійти згоди щодо основних визначень. Що таке чесна конкуренція? Що таке неетична бізнес-поведінка? Як компанія буде реагувати на сумнівні дії співробітників? Обговорення прикладів неетичної поведінки із співробітниками підвищить рівень поінформованості та розуміння.

Наскільки б вичерпними не були ваші політики щодо бізнес-етики, неможливо передбачити кожен сценарій. Завжди є спокуса порушити правила, особливо якщо її шукати. Утім, одне запитання може допомогти вам ухвалити правильне рішення: "Якби хтось учинив так з моєю компанією, чи вважав би я цей крок етичним?".

Дотримання етичних правил та фокусування на довгострокових результатах, особливо в часи невизначеності та нестабільності, допоможуть компанії подолати будь-який ідеальний шторм, залучити найкращих клієнтів і працівників, підвищити вартість бізнесу і, зрештою, здобути чисту перемогу і сьогодні, і в майбутньому.