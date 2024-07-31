Шаг к диджитализации. Что получит бизнес от создания аналитического модуля в ЕРДР

У січні 2024 року президент утворив Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Перед консультативно-дорадчим органом поставили три цілі: аналіз бізнес-клімату та подання рішень, які б покращили ситуацію, напрацювання змін для чинного законодавства у сфері підприємництва, формування ефективної взаємодії між державою та бізнесом.

Власне, однією з перших пропозицій була диджиталізація діяльності органів правосуддя. Відтак 23 січня президент доручив Офісу генпрокурора реалізувати цей запит.

За підсумками кількімісячної роботи Генпрокурор Андрій Костін 31 липня презентував бета-версію аналітичного модуля до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Простіше кажучи, це дашборд розслідувань і розгляду в судах кримінальних правопорушень, пов’язаних з господарською та інвестиційною діяльністю. На практиці він має забезпечити прозорий доступ до правосуддя в Україні.

Створенням дашборду займався Офіс генпрокурора спільно з Міністерством цифрової трансформації, за консультаційної підтримки Ради з питань підтримки підприємництва. Приємно бачити готовність генпрокурора Андрія Костіна цифровізувати великі масиви даних і в цілому роботу ОГП. Політична воля дозволила в короткі терміни – шість місяців – реалізувати цей проєкт.

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Фінальна велика ціль розвитку аналітичного модулю – надати інструмент автоматичного пошуку аномалій та ризиків, які можуть свідчити про тиск на бізнес або, навпаки, неякісну боротьбу з кримінальними правопорушеннями.

Роботу над модулем поділили на три етапи:

Насамперед команда Офісу Генерального Прокурора створила MVP (Minimum viable product) дашборду для зрозумілого представлення даних. Перші напрацювання Генпрокурор побачив в обіцяні радою терміни – до 1 травня. Після цього версію допрацювали і відкрили в паблік.

Що команда вже зробила:

визначила пріоритетні показники, якість вхідних даних, прогалини наявної взаємодії ІТ-систем різних органів;

узгодила перелік даних, доступних наразі, і формат обміну між прокуратурою і державною судовою адміністрацією;

провела юридичне врегулювання обміну даними;

розробила дизайн та верстку сайту;

інтегрувала наявну інформацію, поєднавши її в зручному для розуміння форматі.

Другий етап, який попереду, – глибша зміна бізнес-процесів та інтеграція ІТ-систем органів правопорядку і судів для збору відсутніх даних. Цей процес також потребує складної роботи:

узгодження технічної доробки та нормативних змін для повноцінного обміну даними між ЄРДР, системами ДСА, Верховного Суду, e-Case тощо;

юридичні зміни, необхідні для автоматизації документообігу і збору статистики, зробити неможливими маніпуляції показниками;

зміни процесу заповнення показників і звітів, що дозволить оцифрувати недоступну для онлайн-аналізу інформацію, наприклад, про результати обшуків;

розширення дашборду на основі нових отриманих даних.

Третій етап – побудова автоматичної системи ризик-менеджменту, тобто автоматичний аналіз ІТ-системою всього масиву даних по кожному кримінальному правопорушенню для пошуку аномалій та ризиків. Така автоматизація дозволить незалежно (без стороннього втручання) оцінювати, як рухається окрема кримінальна справа, чи є там приводи для реагування зі сторони прокуратури.

Складові цього процесу:

розробка методології пошуку аномалій і ризиків, тих комбінацій показників, які ми вважаємо ознакою проблем;

юридичні зміни, які дозволять проводити автоматичний і знеособлений аналіз в захищеному середовищі із збереженням таємниці слідства;

девелопмент відповідної ІТ-системи автоматичного ризик-менеджменту, вирішення задач із хостингом і якісною підтримкою;

створення механізму реагування і зворотного звʼязку на виявлені аномалії.

Загальна мета цієї роботи – сформувати запит і культуру роботи з опорою на дані у правоохоронних органах, щоб краще реагувати на ризики зловживань, тиску на бізнес або неналежного розслідування резонансних справ.

Які дані містить дашборд

Користувачі можуть побачити зареєстровані кримінальні правопорушення у зведеному графіку, відфільтрувати їх за конкретною статтею або періодом, а також окремо за органами досудового розслідування: Національна поліція, СБУ, НАБУ, ДБР, БЕБ.

На головній сторінці дашборду показана динаміка правопорушень, які реєстрували, зупиняли, відновлювали чи закривали. Тобто для аналізу доступний весь "життєвий цикл" кримінального провадження.

Навіщо це все потрібно?

Офіс генпрокурора бачитиме більш повну і точну картину стану справ у розслідуванні економічних злочинів. Оцифрована аналітика дозволяє оперативніше виявляти проблеми, які можуть свідчити, наприклад, про неефективність роботи чи зловживання правоохоронців у справах щодо бізнесу.

Будь-хто – підприємець, чиновник, політик чи експерт – зможе в одному місці ознайомитися з аналітичними даними і статистикою по роботі правоохоронців з "економічними" злочинами за останні 5 років. Це дозволить побачити реальну ситуацію, відстежити її динаміку та тенденції.

Громадськість отримує зручний інструмент аналізу даних, які раніше були доступні в десятках таблиць чи закриті впринципі.

Дашборд відкриває шлях до подальшої диджиталізації процесів всередині прокуратури і державної служби загалом, зменшення "людського" (суб’єктивного) фактору і застосування технологій. Рішення прийматимуть на основі аналізу даних, з часом – максимально автоматизованого.

Як результат – інший рівень якості цих рішень і задоволеності суспільства та бізнесу взаємодією з державою.

Бізнес-асоціації зможуть:

відслідковувати динаміку по різних правоохоронних структурах;

виявляти тренди у розслідуванні економічних злочинів;

бачити узагальнену картину щодо відкритих справ.

Поєднуючи і порівнюючи дані з ІТ-систем прокуратури і судів, аналітики державних структур зможуть знаходити і закривати "сірі зони", де інформація вноситься з помилками чи свідомо викривлюється.

Робота з даними дозволяє краще реагувати на ризики тиску на бізнес або неналежного розслідування резонансних справ. І в цілому система оцифрує повний цикл кримінального провадження, що в подальшому стане основою автоматичного ризик-менеджменту і пошуку аномалій.

У підсумку це має підвищити довіру до правоохоронних органів через забезпечення доступу до інформації про кримінальні справи.

Що далі?

Плани на найближчий час – розширити кількість наборів даних, які використовуються в системі, продовжуючи інтеграцію існуючих ІТ-систем органів правопорядку. На наступний квартал заплановане доопрацювання ЄРДР для автоматичної обробки даних, отриманих від Державної судової інформації, яке буде проводитись за підтримки донорського проєкту EU4Digital (програма ЄС для підтримка цифрової економіки та суспільства у Східному партнерстві).

Ми також будемо активно збирати зворотній звʼязок від користувачів дашборду, аби доопрацьовувати його і додавати найбільш затребуваний функціонал, розрізи даних або цільові КРІ.

Для нас диджиталізація процесів відіграє ключову роль у формуванні довіри до держави. Створення дашборду – це доволі сміливий крок на зустріч бізнесу і суспільству загалом, крок до транспарентності правоохоронної системи. Сподіваємось на позитивну тенденцію цього процесу.

Співавтор: Артем Бородатюк, засновник Netpeak Group