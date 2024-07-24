Зачем Госпродпотребслужбе онлайн-сервисы

Якби мене попросили назвати фактори, що найбільше сприяють якісним змінам в органах влади, то одним із головних я б, не задумуючись, назвала цифровізацію. Саме завдяки ній багато державних структур зараз трансформуються у сучасні, сервісні, людиноцентричні інституції.

Держпродспоживслужба тут не є винятком. Ми розуміємо важливість цифрової трансформації і прагнемо з її допомогою кардинально оновити роботу у сфері: оптимізувати процеси, надавати якісні послуги, ліквідувати корупційні ризики та зменшити бюрократію. Ми хочемо, щоб бізнесу стало комфортно, а споживач почувався захищеним.

Водночас першочерговою ціллю усіх цифровізаційних процесів Держпродспоживслужби бачимо забезпечення продовольчої безпеки як в межах України, так і всіх держав, з якими у нас відкрито ринки. Наше головне завдання сьогодні — створити всі умови для того, щоб бізнес мав можливість максимально швидко й без зайвої бюрократії експортувати виготовлену продукцію.

Завдяки традиційно потужному експорту Україна є одним із гарантів продовольчої безпеки у світі, а аграрна сфера є серед ключових секторів, які приносять валютну виручку та наповнюють державний бюджет.

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Максимальна діджиталізація процесу видачі сертифікатів, які необхідні для ввезення або вивезення продукції, яка вирощена чи виготовлена в Україні, стане найкращою допомогою для бізнесу, який в час повномасштабної війни потребує підтримки від держави.

"Паперова" Служба

Майже нульова автоматизація процесів, застаріла ІТ-інфраструктура, відсутність інтеграції між різними системами та низький рівень сервісу для громадян та бізнесу. Саме так багато років працювала Держпродспоживслужба.

Відповідно до проведеного аналізу, більшість процесів і зараз виконуються вручну: 57% систем Держпродспоживслужби досі ведуться в форматі Google-, Word- та Excel-документів, жоден бізнес-процес публічних послуг не реалізовано в електронній формі (окрім реєстру потужностей) та жоден результат надання послуг не отримується у формі електронного документу.

А система простежуваності процесу інспектувань бізнесу та його потужностей взагалі відсутня. Ситуація давно потребує змін, тому в межах USAID / UK проєкту "Підтримка цифрової трансформації" Держпродспоживслужба за підтримки Мінцифри та разом із Фондом Східна Європа та партнерами розпочала цифрову трансформацію.

У планах — оцифрувати 17 ключових сервісів Держпродспоживслужби

У пріоритеті — сервіси, що мають найбільше значення для споживачів та бізнесу. Йдеться про удосконалення держреєстру потужностей операторів ринку, реєстру тварин, створення з "нуля" реєстру експлуатаційних дозволів, реєстру ветеринарних препаратів, оцифрування фітосанітарних сертифікатів, міжнародних ветеринарних сертифікатів тощо.

Усі вони будуть реалізовані під однією "парасолькою" та взаємодіятимуть з єдиною цифровою системою під експериментальною назвою eFood.

Цифровізація цих сервісів матиме позитив як для країни загалом, так і для бізнесу зокрема. Вона дозволить:

вивести харчовий бізнес "з тіні", збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів;

боротися з фальсифікатом завдяки цифровій простежуваності походження продуктів;

скоротити строки отримання дозвільних документів для бізнесу/громадян (в середньому з 5-15 днів до 1-5 днів);

захистити дані та процес обміну інформацією з іншими системами;

звертатися бізнесу до Держпродспоживслужби онлайн, без зайвих поїздок, черг та стосів документів, а також бачити статус надання послуги у власному кабінеті користувача, в будь-який момент, перебуваючи в будь-якому місці;

оплачувати послуги онлайн.

Першою "ластівкою" цифрової трансформації Держпродспоживслужби став проєкт "еТютюн"

Служба спільно з іншими органами влади та міжнародними партнерами ініціює проєкти, що мають на меті підвищити прозорість ринку та покращити здоров'я людей.

Одна з таких революційних ініціатив спрямована на зміну правил гри на ринку тютюну в Україні. Цей проєкт Держпродспоживслужба запускає разом із Мінцифри та іншими зацікавленими органами влади відповідно до зобовʼязань, взятих на шляху євроінтеграції.

Він передбачає, що виробники та імпортери зможуть подавати детальну інформацію про інгредієнти тютюнових виробів та викиди від їх використання через спеціальний онлайн-сервіс, а споживачі матимуть доступ до цієї інформації.

Проєкт еТютюн є частиною масштабної цифрової трансформації і також має глобальну підтримку з боку USAID і UK Dev та розробляється у співпраці з Фондом Східна Європа.

Запуск Порталу запланований на 2025 рік, що стане важливим кроком до інтеграції України в європейський простір. Ця ініціатива не тільки сприятиме збереженню здоров’я громадян, надаючи їм доступ до критично важливої інформації про тютюнові вироби, а й створить нові умови для економічного регулювання ринку.

На повне реформування служби Держпродспоживслужби знадобиться близько 5 років

Цифрова реформа покликана не лише повністю оновити систему роботи Служби, але й створити зручні сервіси для громадян та бізнесу. Важливу роль тут відіграє навчання наших фахівців, які повинні працювати за новими, сучасними стандартами.

Тому реформа передбачає, зокрема, співпрацю з міжнародними навчальними організаціями, а також відкриття сервісних центрів по всій країні. Перші чотири планується створити на Львівщині, Хмельниччині, Київщині та Одещині, а поступово вони будуть з’являтися у всіх регіонах.

У підсумку реформа має створити нове "обличчя" системи з акцентом на сервісних функціях. Чиновника в "схемі" більше не буде, а всі інспекції проводитимуться прозоро і відкрито з використанням боді-камер та планшетів.

Абсолютно всі результати надання послуг будуть онлайн (цифрові сертифікати, виписки, довідки тощо), а поняття "липовий" сертифікат піде у минуле.

Ми хочемо, щоб Держпродспоживслужба остаточно позбулася баласту у вигляді тисяч непотрібних паперів, звітів та хаосу в узгодженнях. Натомість — отримала можливість за допомогою цифрових сервісів якісно виконувати свою місію: передбачати загрози забезпечувати якість та безпечність продукції.