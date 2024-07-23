Около 80% экономии

Технічно-економічне моделювання, проведене експертами Greenpeace та Ro3kvit, показує, що самі лише сонячні батареї на дахах українських дитячих садків, шкіл та лікарень додадуть до енергетичного балансу країни майже втричі більше електроенергії, ніж Каховська ГЕС або половина великого ядерного реактора.

Енергетична модель є частиною масштабного міждисциплінарного дослідження "Інтегрована візія річки Дніпро", яке провели Greenpeace Центральної та Східної Європи та урбаністична коаліція Ro3kvit.

У межах дослідження ми виявили, що українські дитячі садки, школи та лікарні можуть стати відправною точкою для комплексної енергетичної модернізації країни.

Модель аналізує житлові, освітні та медичні будівлі в місті Кременчук Полтавської області, щоб показати, скільки енергії можна заощадити завдяки підвищенню енергоефективності, впровадженню опалення нового покоління та місцевого виробництва сонячної енергії на дахах будинків. Ці цифри приємно вражають.

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До війни економіка України була однією з найбільш енергоємних у світі. Крім важкої промисловості, це пов'язано з не енергоефективними будівлями та енергоємним централізованим теплопостачанням.

Моделювання Greenpeace та Ro3kvit передбачає, що, за умови відповідної термомодернізації, дитячі садочки, школи та лікарні України можуть скоротити енергоспоживання на 82%. Це десятки тисяч будівель.

За рік загальна площа їхніх дахів може виробляти майже втричі більше електроенергії, ніж Каховська ГЕС до руйнування росіянами, або більше половини енергії великого ядерного реактора.

Це не тільки покрило б більшу частину енергетичних потреб цих будівель, але й перетворило б ці будівлі на такі, що самі виробляють енергію.

Сценарій комплексної термомодернізації, розроблений на основі аналізу 35 житлових будинків в одному з мікрорайонів Кременчука, показує, що типовий багатоквартирний будинок, побудований до 1991 року, має потенціал для скорочення енергоспоживання до 82% за рахунок застосування належної теплоізоляції та заміни старої системи опалення на високоефективну систему централізованого теплопостачання з тепловими насосами.

В ідеальних умовах 1/3 енергії для всіх 35 житлових будинків можна було б виробляти локально за допомогою сонячних панелей, встановлених на дахах.

І це ще не все. На основі реальних даних і енергетичного моделювання для дитячого садка, середньої школи і лікарні в Кременчуці, наші команди побачили, що модернізація, включно із високоефективним тепловим насосом для централізованого теплопостачання, знижує загальне споживання енергії до 81%.

Завдяки встановленню сонячних панелей на дахах, дитячі садки і школи можуть стати будівлями з позитивним балансом енергії і навіть із надлишком енергії до 25%, завдяки сезонному використанню.

Сонячний потенціал є центральним пунктом дослідження. Усі лікарні, школи та дитячі садочки Кременчука споживають майже 5 ГВт-год електроенергії на рік. Плюс 40 ГВт-год тепла, що постачається системою централізованого теплопостачання, більшу частину якого, як показує енергетичне моделювання, можна заощадити.

Загальна площа дахів усіх цих будівель становить 130 000 квадратних метрів, враховуючи, що не вся ця поверхня може бути використана для встановлення сонячних панелей через затінення або будівельні обмеження. Але лише 1/3 цієї площі може виробляти 14 ГВт-год електроенергії на рік.

Дослідження поширює ці дані на всі дитячі садки, школи та лікарні по всій Україні. Їхнє загальне споживання електроенергії становить 710 ГВт-год на рік. Для порівняння, це рівно половина річного виробництва енергії Каховської ГЕС, яке становило 1420 ГВт-год до того, як вона була зруйнована 6 червня 2023 року.

Всі ці будівлі займають площу 35 квадратних кілометрів. Якщо 1/3 її покрити сонячними панелями, це дасть річне виробництво електроенергії 3700 ГВт-год. Це більше половини річного виробництва сонячної енергії в Україні до війни (6600 ГВт-год), або більше половини енергії, виробленої великим ядерним реактором (6300 ГВт-год).

І все це лише завдяки сонячним батареям на третині дахів дитячих садків, шкіл та лікарень країни.

Меседж дослідження чіткий: підвищення енергоефективності лише соціальної інфраструктури країни матиме значний вплив на загальний попит та виробництво електроенергії, а також кардинально змінить уявлення про важливість та незамінність старих, централізованих джерел енергії.

Сонячна енергія відіграватиме життєво важливу роль у вкрай необхідній енергетичній децентралізації України. Але по-справжньому стійка система вимагає не однієї технології, а ефективного поєднання зелених рішень.

Дійсно, шлях до енергетичної незалежності України лежить через підвищення енергоефективності будівель, ефективне опалення нового покоління та місцеве виробництво енергії з відновлюваних джерел.

Український уряд та партнери України повинні бути більш амбітними в цьому напрямку. А критична соціальна інфраструктура країни може стати зеленим прототипом цього процесу.