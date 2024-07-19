Депозитарный учет долей: как защитить бизнес от рейдерства

Проблема незаконної перереєстрації часток в статутному капіталі товариств з обмеженою відповідальністю існує давно і, на жаль, лишається актуальною. Сьогодні ви власник успішного бізнесу, а завтра відомості про вашу частку в ТОВ дивним чином зникають з Єдиного державного реєстру (далі - ЄДР) без правових підстав.

Такі протиправні перереєстрації компаній на нових власників реалізуються за участі так званих "чорних" реєстраторів або нотаріусів. Останні завідомо чи помилково вносять зміни в ЄДР на підставі неналежних документів.

Коли про це дізнається справжній власник, він намагатиметься повернути собі втрачену компанію. Але практика показує, що всі цінні активи виводяться з компанії впродовж першої доби. Тому, за час проведення рятівної операції в компанії лишаються самі борги та незнайоме прізвище новопризначеного директора.

У червні 2024 р. доступ до ЄДР мають 5 608 приватних нотаріусів; лише в Києві – 1 335. Такі нотаріуси мають право реєструвати операції з частками в ТОВ, зокрема змінювати склад учасників товариства.

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Відкриті статистичні дані (Опендатабот) свідчать, що лише за 2023 рік зареєстровано 312 кримінальних проваджень за фактами рейдерства, що майже втричі більше, ніж за 2022 рік.

Гарна новина полягає в тому, що з’явилося рішення, яке дозволяє захистити бізнес від ризику рейдерства, а також відкриває низку додаткових корисних можливостей. Автори вже мають успішний практичний досвід реалізації цього рішення, яким ми ділимося в цій статті.

Облікова система НДУ надійно захищає частки подібно акціям

З 2023 року оновився Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" і, зокрема, став доступним, так званий депозитарний облік часток ТОВ. Проте на практиці ця норма запрацювала лише у березні 2024 році, коли Національний депозитарій України (далі - НДУ) почав обслуговувати ТОВ в новій обліковій системі часток.

Цей інструмент дозволяє перевести частки учасників з ЄДР до облікової системи часток, яку веде НДУ. Тобто частка залишається в попереднього власника, проте зберігається вона вже не в державному реєстрі, а в спеціальній обліковій системі НДУ подібно акціям та іншим цінним паперам.

У результаті переведення часток в облікову систему НДУ ТОВ залишає за собою гнучкість у прийнятті рішень і відсутність обтяжливого регулювання для акціонерних товариств. При цьому учасники ТОВ отримують найвищий рівень захисту часток, які до цього мали лише акціонери акціонерних товариств.

Часто власники бізнесу не перетворювали зарегульовані та громіздкі акціонерні товариства на ТОВ – саме через надійніший захист прав на акції порівняно з частками в ТОВ, які вразливі до ризику безпідставної перереєстрації. Зараз ця перевага акціонерних товариств над ТОВ зникла.

Три головні кроки для переведення ТОВ в облікову систему

Перевести ТОВ в облікову систему можна впродовж місяця, за умови належної організації, досвіду та ефективної взаємодії всіх залучених учасників. Основні з них - це ТОВ, його учасники, НДУ, депозитарна установа (може бути банк), державний реєстратор (нотаріус). Нижче описані три основні кроки, необхідні для переведення.

1. Оновлення статуту

Перед зверненням до НДУ щодо обліку часток ТОВ в обліковій системі часток потрібно внести зміни до Статуту, які будуть прямо вказувати, що облік часток в статутному капіталі товариства ведеться в обліковій системі НДУ. За законом відсутність відповідних положень у Статуті є підставою для відмови в обліку часток.

2. Переведення обліку часток до облікової системи часток

Оновивши статут, ТОВ укладає з НДУ договір про облік часток. Після цього НДУ подає до Міністерства юстиції України заяву про державну реєстрацію відомостей щодо обліку часток ТОВ в обліковій системі часток.

Договір з НДУ укладається шляхом подання товариством заяви про приєднання до умов публічного договору. Разом із заявою ТОВ має надати документи, перелік яких визначений НДУ. Такі документи включають: установчі документи, анкета-рахунок, схема структури власності, лист-підтвердження про відсутність в структурі власності осіб, які пов’язані з рф або республікою білорусь тощо. Якщо документи подані не в повному обсязі чи неправильно заповнені, НДУ може відмовити у переведенні обліку часток до облікової системи.

Датою початку обліку часток товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до ЄДР. Переведення часток підтверджується випискою з реєстру, де вказується дата початку обліку часток товариства в обліковій системі часток.

3. Відкриття рахунків товариства та учасників ТОВ

Після отримання виписки з ЄДР, НДУ відкриває рахунки ТОВ та учасникам.

Лише учасник, або уповноважена ним особа, матимуть доступ до такого рахунку. Ані державний реєстратор, ані нотаріуси фізично не зможуть вчиняти дії з частками на рахунку в обліковій системі НДУ. У цьому і полягає основна цінність нової процедури, адже саме такий ексклюзивний доступ конкретної, відомої власнику депозитарної установи до частки захищає її від безпідставної перереєстрації невідомим реєстратором чи нотаріусом.

Рахунки власникам часток ТОВ відкриває виключно НДУ. Депозитарна установа (наприклад, банк) на підставі укладеного з учасником договору може ініціювати відкриття рахунку учаснику, надавши відповідне розпорядження НДУ. Подальше обслуговування рахунку учасника товариства може відбуватися як в НДУ, так і у обраній учасником депозитарній установі. Наприклад, учасник може отримувати таку послугу в своєму банку, якому довіряє і де його знають. На час підготовки статті (червень 2024 р.) таку послугу надають три депозитарних установи. Очікуємо, що їх кількість зростатиме.

Для обслуговування рахунків ТОВ та учасник укладають договір шляхом подання заяви про приєднання та надають опитувальник, картку із зразками підписів, згоду на обробку персональних даних. НДУ чи обрана депозитарна установа можуть запитати додаткові документи.

Важливо, що ТОВ завжди може повернутися з облікової системи НДУ назад в ЄДР, прийнявши відповідне рішення на загальних зборах учасників (одноголосно).

Орієнтовна вартість

На час підготовки колонки (червень 2024 р.) для обліку часток в обліковій системі НДУ встановив такі тарифи:

разовий платіж за прийняття на обслуговування: ТОВ - 5 300 грн, учасника – 4 000 грн;

щомісячний платіж за обслуговування ТОВ - 2 775 грн, за обслуговування частки учасника - 2 775 грн додатково, що становить по 33 300 грн на рік.

Актуальні тарифи НДУ можна дізнатися на офіційному вебсайті депозитарію.

Тарифи приватних депозитарних установ дещо нижчі, але можуть бути додаткові умови. Наприклад, в ПУМБ послуга обліку часток надається лише клієнтам банку.

Додаткові можливості облікової системи часток

Крім захисту часток від рейдерства, перехід до облікової системи часток відкриває низку додаткових корисних можливостей для бізнесу.

1. Проведення загальних зборів через електронну систему НДУ

Ця можливість дозволяє учасникам незалежно від їх місцезнаходження провести загальні збори шляхом електронного голосування з використанням електронної системи НДУ. Вся комунікація, реєстрація учасників для участі в загальних зборах та голосування здійснюються також через електронну систему. Це зручно, бо дозволяє учасникам брати участь у зборах з будь-якої точки особисто, що, зокрема, позбавляє необхідності оформлювати довіреності на представників. Крім того, електронні збори захищають від спорів про дотримання формальних вимог.

Тариф НДУ за забезпечення проведення загальних зборів становить 10 000 грн (станом на червень 2024 р.).

2. Відкриття рахунків умовного зберігання (ескроу) часток ТОВ

Ескроу рахунок гарантує виконання зобов’язань за правочинами щодо часток товариства. Практично в кожній M&A угоді з продажу частки в бізнесі перед юридичними командами сторін постає питання, як забезпечити гарантований обмін частки на оплату. Жодна сторона не поспішає виконувати своє зобов’язання першою без гарантії, що друга сторона виконає свою частину угоди.

Ескроу рахунок забезпечує дієве рішення: частка переходить від продавця покупцю, щойно він підтвердить оплату частки. Виконання цього алгоритму заздалегідь закріплюється в ескроу-договорі за участі депозитарної установи. Вона не є стороною угоди і неупереджено забезпечує такий обмін частки на оплату її ціни завдяки інфраструктурі облікової системи НДУ.

3. Виплата дивідендів

Переведення часток в ТОВ в облікову систему дозволяє вдосконалити процедуру виплати дивідендів. У разі використання облікової системи, спочатку ТОВ перераховує кошти на спеціальний рахунок НДУ, після чого вже НДУ переказує дивіденди на рахунки депозитарних установ або безпосередньо учасникам. Кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на рахунках НДУ або депозитарних установ до моменту їх виплати учасникам.

4. Дієві обтяження часток ТОВ у вигляді застави

До облікової системи вносяться відомості про встановлення обтяження щодо часток на рахунках. Якщо частка заблокована у зв'язку з обтяженням, НДУ відмовляє у внесенні змін до облікової системи часток чи виконанні розпорядження щодо такої частки.

У звичайних умовах застава частки в ТОВ не є надійним забезпеченням. Подекуди її використовують, але ефективність її низька, оскільки для звернення стягнення – перереєстрації на кредитора-заставодержателя – необхідне активне сприяння боржника-заставодавця. На практиці таке сприяння явище рідкісне. А без підписаного заставодавцем акта приймання-передачі частки перереєструвати її на нового власника неможливо за законом.

Така залежність від боржника знецінює заставу частки в ТОВ. Проте, якщо частка обліковується в системі НДУ, заставу можна стягнути без участі боржника–заставодавця. Так це працює для акцій. Отже, власник частки отримує додаткові можливості для кредитування свого бізнесу, а кредитори – дієве і ефективне забезпечення. Від цього виграють всі сторони.

Висновки та перший успішний досвід

Головною перевагою облікової системи є централізоване збереження часток в ТОВ. Після переведення ТОВ в облікову систему НДУ єдиним уповноваженим суб’єктом, який технічно має доступ до часток цієї системи, є конкретна депозитарна установа, якій довіряє власник частки, і яка знає свого клієнта – власника частки. Тепер не тисячі осіб по всій країні з доступом до ЄДР можуть проводити реєстраційні дії з частками ТОВ, а лише одна депозитарна установа, за письмовим розпорядженням учасника, уповноваженої ним особи, або у чітко визначених законом випадках, як-от звернення стягнення на частку у заставі.

На початку квітня 2024 р. відбулося перше в Україні переведення часток в ТОВ до облікової системи часток НДУ. Нові інструменти затребувані власниками бізнесу, як безпосередньо для захисту своїх компаній, так і для розширення кредитування їх партнерів, а також для використання в M&A угодах з частками в ТОВ.

І хоч облікова система часток тільки починає працювати, ми віримо, що корисні можливості облікової системи часток сприятимуть підвищенню захищеності прав учасників та товариств в Україні.

Співавторка: Марія Михайловін, юристка ЮФ Василь Кісіль і Партнери