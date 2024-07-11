Карпаты зовут: как инвестиции в гостиничный бизнес дают толчок целому региону

Карпати — перлина українського туризму та, як виявилось, перспективний напрям для інвестицій у готельну нерухомість. Наразі спостерігаємо тенденцію серед українців інвестувати саме в готельні номери і саме в Карпатах.

Останні роки показали стрімке зростання попиту на відпочинок у межах України. Українці дедалі частіше обирають Карпати для свого відпочинку. Причин тому безліч: війна і неможливість виїзду, як би прикро це не звучало, доступність — порівняно із закордонними курортами, відпочинок у Карпатах є нижчим за ціною, що особливо актуально в умовах економічної нестабільності.

Автентичність та глобальна українізація: Карпати приваблюють своєю унікальною культурою, традиціями, смачною кухнею та гостинністю. А ще якісним сервісом та різноманітністю відпочинку.

Адже Карпати — це вже не тільки про лижний туризм, тут кожен знайде щось для себе — від активного відпочинку (лижі, сноуборд, трекінг, рафтинг) до спокійного проведення часу на лоні природи (збирання грибів та ягід, риболовля, купання в озерах).

Реклама:

Тобто Карпати можуть зачарувати і закрити потребу туристів з різними уподобаннями. Після перемоги і з вступом України в ЄС ми чекаємо і на іноземних туристів. І до цього потоку потрібно готуватися вже зараз.

Проте, приїжджаючи зараз у Карпати, багато хто стикається з проблемою — знайти прийнятний готель виявляється не так вже й просто. І справа тут і в кількості готелів, і в якості пропонованих послуг (сервісі). Тобто для девелоперів, це чітке розуміння того, що є попит на хороші готелі у туристів, отже, треба будувати.

Чого бракує готельній інфраструктурі Карпат і що потрібно ринку, щоб задовольнити потреби туристів?

Насамперед сучасних готелів з цікавими концепціями. Бо багато готелів у Карпатах були збудовані ще за радянських часів і досі не бачили ремонту. Застарілі меблі, сантехніка, відсутність сучасних зручностей — все це робить відпочинок некомфортним. А вимоги до комфорту і якості відпочинку в туристів зараз дуже високі.

По друге, є проблеми з бронюванням: у пік сезону знайти вільний номер у хорошому готелі Карпат — справжня задача із зірочкою. Ми провели дослідження і виявили, що в цьому регіоні недостатній номерний фонд: кількість туристів, що прагнуть відпочити, зростає. Проте кількість готелів з комфортними умовами проживання не встигає за попитом.

І третє, що я виділила для себе, українським Карпатам потрібен якісний сервіс: на жаль, культура обслуговування в деяких готелях залишає бажати кращого. Туристам доводиться миритися з неуважним персоналом, відсутністю базових послуг та незадовільними умовами проживання.

Тоді залишається питання: що потрібно ринку, щоб задовольнити потік і потреби туристів?

Працювати над тим, щоб готелів ставало більше. Що мається на увазі — інвестувати в будівництво нових сучасних готелів, модернізація наявних готелів з урахуванням сучасних стандартів.

У такий спосіб ми можемо збільшити номерний фонд Карпат. Ну і, звісно, сервіс. Вибирати в партнери професійну керівну компанію, яка дасть гарантії дохідності і вам, як девелоперу, і вашим інвесторам. Бо, як у випадку з проєктом Melis, то у нас стратегічний партнер і співвласник будівництва — керівна компанія Ribas Hotels Group, яка вміє надавати сервіс і гарантує дохідність нашим інвесторам у перші два роки.

Важливо додати, що розвиток готельного бізнесу в Карпатах — це не лише про прибуток для інвесторів, це ще й значний внесок в економіку країни та розвиток регіону. Адже будівництво та обслуговування готелів стимулює створення нових робочих місць, підвищуючи рівень життя місцевого населення.

Також зростання туристичного потоку спонукає до розвитку транспортної, енергетичної, комунікаційної інфраструктури, що позитивно впливає на розвиток регіону загалом. І головне, розвиток готельного бізнесу в Карпатах зробить Україну більш привабливою для іноземних туристів, що позитивно відображається на іміджі країни на міжнародній арені.

Якщо підсумувати для читачів, то від себе скажу, що Карпати чекають на інвестиції, бо незважаючи на позитивну динаміку, регіон відчуває дефіцит якісної готельної інфраструктури, особливо в сегменті середнього та високого рівня. Туристам бракує сучасних готелів з високим рівнем сервісу, розвиненою інфраструктурою та різноманітністю додаткових послуг.