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Как найти дополнительные сотни миллиардов на оборону и не навредить экономике?

Как найти дополнительные сотни миллиардов на оборону и не навредить экономике?

Какого эффекта можно ожидать от перезагрузки Бюро экономической безопасности? (укр)
Среда, 10 июля 2024, 18:29
Олег Гетман
координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы
Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
БЭБ законодательство Налоговая Таможенный кодекс
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