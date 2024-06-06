Чистая совесть и сладкие обещания. Какие бренды до сих пор не вышли из России?

Потужна відсіч, завдана окупантам Силами оборони України, гуманітарна та військова допомога партнерів, активний волонтерський рух, широкий розголос серед політичних та медійних лідерів думок, масштабні мітинги в різних країнах світу, санкції – все це допомогло Україні вистояти в перші дні повномасштабного вторгнення два роки тому.

Але не тільки світові лідери здатні впливати на хід війни. Можна доволі скептично ставитися до ролі окремого споживача у воєнній економіці, але важко сперечатися з тим, що рішення корпорацій-гігантів може суттєво змінити ситуацію в казні тієї чи іншої держави.

Саме тому свідомий вибір товарів та послуг може повпливати на стратегію компаній та стати серйозною зброєю проти економіки агресора.

Ставлення покупців

Американська платформа відгуків PissedConsumer.com, що бореться за захист прав споживачів, вже третій рік поспіль проводить опитування серед своїх користувачів щодо їх готовності купляти продукти компаній, які не вийшли з росії. Результати опитування дають привід корпораціям-гігантам задуматися.

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У перший рік повномасштабного вторгнення більшість респондентів на питання "Чи підтримуєте ви компанії, які ведуть бізнес у росії, попри міжнародні санкції?" відповідали категоричною відмовою (77,3%).

У 2023 році так звана "втома від війни" зробила свою справу, тому лише 55,6% американських споживачів виявилися проти подібного ведення справ.

На початок третього року повномасштабного вторгнення цей показник різко зріс. У 2024 році 86,3% американських споживачів відповіли, що не підтримують компанії, які продовжують співпрацю з країною-агресором.

Різниця виявилася ще разючішою у відповідях на питання "Чи готові ви купувати продукти брендів, які працюють в росії та підтримують війну проти України".

Опитування показало, що порівняно з 79,7% у 2022 році та 53,1% у 2023 році, на сьогодні 88% американських споживачів не готові віддавати свої гроші за продукти, податки з яких підуть на убивства мирних українців.

Бренди, які не вийшли з росії

З початком повномасштабного вторгнення безліч корпорації зі світовим ім'ям прийняли рішення негайно покинути російський ринок. Були й такі компанії, що вагалися з вибором, але під натиском санкцій та громадської думки поступово згорнули свою діяльність в рф.

Проте, жага легких прибутків та очищення ринку від конкурентів досі приваблює бренди, які не вийшли з росії, та заохочує їх вдаватися до прихованих практик та хитрощів аби замилити очі покупцям.

Procter & Gamble

Список компаній, які ведуть бізнес в росії очолює всесвітньовідомий бренд Procter & Gamble. В березні 2022 року задля "чистоти" сумління компанія заявила, що планує "суттєво скоротити продукцію, щоб зосередитися на життєво-необхідних товарах для здоров'я та гігієни".

В результаті, на території рф досі працює фабрика з виробництва бритв Gillette, забезпечуючи близько 2,5 тис. осіб робочими місцями, а країну-агресорку — мільйонами доларів податків, які витрачаються на війну.

Mondelez

Власник таких відомих брендів, як Oreo, Milka, Барні та Люкс годував своїх споживачів не лише солодким товарами, а й "солодкими" обіцянками "скоротити всю несуттєву діяльність" в росії.

Проте, важко сперечатися, що три фабрики на території країни-агресора приносять доволі суттєвий прибуток, як самій компанії, так і економіці країни. Разом з тим, Дірк Ван де Пут, CEO компанії Mondelez, заявив, що інвесторам компанії "морально байдуже", продовжує вона роботу в росії чи ні.

PepsiCo

Американська компанія PepsiCo оголосила про припинення виробництва Pepsi, 7UP та Mountain Dew в росії ще на початку березня 2022. Зазначивши, що прагнуть "залишатися вірними гуманітарним аспектам", керівництво вирішило не зупиняти виробництво молочних продуктів та дитячого харчування. Проте, газовані напої, досі можна придбати в магазинах та спортзалах москви.

Вплив геополітичних чинників на вибір споживачів

Гарячі обговорення нагальної необхідності постачання допомоги Україні на тлі наближення виборів в США привертають увагу пересічних американців до політичної та економічної ситуації у світі.

Олії у вогонь підливають як внутрішні путінські репресії, так і загострення ситуації зі страйками фермерів по всій Європі.

Тому актуальність теми війни, разом із більш прискіпливим вибором виробників товарів повертається, забезпечуючи вагомий важіль впливу навіть на корпорації-гіганти. Адже, бренди зі світовим ім’ям не надто прагнуть здобути тавро "спонсора тероризму".

Як споживачі можуть вплинути на компанії, які не покинули рф

Враховуючи, що зараз якнайкращий час для дій, варто використовувати весь арсенал, доступний споживачу для впливу на рішення компаній, які не покинули рф.

Свідомий вибір є ключовим для споживачів, дозволяючи їм вирішувати, які бренди відповідають їхнім особистим цінностям. Саме тому важливо знати, які бренди не вийшли з росії, щоб можна було робити вибір, який відображає наші принципи. Повний список таких компаній можна знайти на сайті Єльського університету.

В наш час не складно знайти альтернативу майже будь-якому бренду. Часто трапляється, що якість аналога виявляється набагато краще, а ціна — нижче.

Додаткову користь можна принести, якщо обирати вітчизняного виробника. Таким чином, гроші споживача не потраплять в казну країни-агресора, а допоможуть підтримати економіку рідної країни.

Можна ганьбити бренди в росії, використовуючи свої соціальні мережі, щоб зробити розголос серед своїх друзів та підписників. Багато хто може вперше дізнатися про співпрацю компанії з країною-агресором саме завдяки цьому посту.

Головне, не забути відмітити під постом сам бренд, щоб представники бачили, як їх рішення впливають на вибір покупців.

Цього року статистика PissedConsumer показала, що 65,9% американських споживачів готові надіслати представництвам компаній, які залишаються на території росії, електронного листа, щоб повідомити своє ставлення до їх вибору. І ця практика є доволі дієвою, оскільки компанії вимушені давати офіційну відповідь, яка може суттєво вплинути на репутацію.

Саме загальні зусилля згуртованого народу та світу не дали загарбнику у 2022 році здійснити мрію про "Київ за три дні". Тож важливо пам'ятати, що працюючи над здійсненням нашої мрії немає дрібниць, а свідомий та проінформованій вибір наближає перемогу справедливості.