Кейс Ocean Plaza: Фонд госимущества дарит $200 млн путинскому олигарху и российскому ВПК

Російський олігарх та один зі спонсорів путінського терористичного режиму Аркадій Ротенберг де-факто продовжує контролювати один з найбільших торговельних центрів країни Ocean Plaza.

Якщо аукціон із приватизації Ocean Plaza оголосять найближчими днями, то новий власник торговельного центру буде винен Ротенбергу 8 млрд грн, або $200 млн, і уникнути цього боргу в нього навряд чи вийде.

Ситуацію може виправити Фонд держмайна з Мін'юстом, але чиновники не поспішають втручатися.

Звідки в Ocean Plaza взявся борг, якщо торговельним центром увесь час володів Ротенберг?

Минулого року Вищий антикорупційний суд прийняв без перебільшення історичне рішення і зробив перший крок до націоналізації одного з найбільших і, напевно, найдорожчого торговельного центру країни Ocean Plaza.

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У процесі суд оприлюднив раніше невідомі деталі, які проливають світло на те, як російський олігарх Аркадій Ротенберг отримав у власність торговельний центр і керував ним.

Історія Ocean Plaza починається 2009 року. Саме тоді два українські забудовники звели торговельний центр, і його придбав путінський олігарх Аркадій Ротенберг.

Формальним власником Ocean Plaza стало українське ТОВ "‎ІС Либідь", яким на 100% володіло ТОВ "‎Авангард-Віларті", а те своєю чергою на 100% належало кіпрському офшору Ethoder Investments Limited. І далі за ланцюжком до Ротенберга.

Гроші для придбання Ocean Plaza ТОВ "‎ІС Либідь" отримало від материнської Ethoder Investments Limited як кредит. Сума кредиту – $150 млн, процентна ставка – абсолютно неринкові грабіжницькі 20% річних у доларах. Жоден бізнесмен при здоровому глузді на такі умови не піде.

Тільки сенс кредиту був не у кредитуванні, а в ухиленні від сплати податків. Під приводом виплати відсотків за кредитом з України на Кіпр виводився прибуток Ocean Plaza.

Рішенням ВАКС встановлено, що в період із 2013 по 2020 рік ТОВ "‎ІС Либідь" виплатило відсотків за цим кредитом на близько $249,8 млн. За підрахунками фінмоніторингу, у результаті цієї схеми до держави не дійшло понад $61 млн податків.

Увесь цей час гасилися лише відсотки за кредитом, основна частина заборгованості не змінювалася. Це робилося для того, щоб виводити на Кіпр весь прибуток від діяльності Ocean Plaza.

У 2014 році почалася війна – почав палати схід України, росія захопила Крим. Ротенберг, щодо якого почали вводити санкції, вирішив підстрахуватися. 28 березня 2014 року "кредит" забезпечили іпотекою, кажучи по-простому, будівля Ocean Plaza, опинилася в заставі під $150 млн.

Поширена схема, яку часто використовують для захисту від рейдерства: майно закладається через "фейковий" кредит, і в такий спосіб рейдерам забрати його стає набагато складніше або й зовсім неможливо. Тільки в нашому кейсі схему використовували для захисту від націоналізації.

Пізніше як додатковий запобіжний захід в Ocean Plaza з'явився український акціонер з часткою у 33,35%. На мою думку, такий самий фейковий, як і кредит, і зроблено це було лише для захисту Ротенберга від санкцій, але ця тема тягне ще на одну колонку, тож не будемо відволікатися.

10 травня 2022 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/10779/22-к було накладено арешт на 100% корпоративних прав ТОВ "‎ІС Либідь" і ТОВ "Авангард-Віларті".

А вже 13 вересня 2022 року той самий Печерський суд зняв арешт з 33,35% ТОВ "‎ІС Либідь" і 33,35% ТОВ "Авангард-Віларті". Із зазначеної ухвали випливає, що підставою для цього стало ненадання прокурором доказів, які б свідчили про будь-які логічні та об’єктивні підстави для накладення арешту. За "дивним збігом обставин" прокурор на зазначене судове засідання не з'явився.

20 березня 2023 року рішенням ВАКС було націоналізовано 100% ТОВ "Авангард-Віларті" і 65,65% ТОВ "ІС "Либідь"", яке і є власником торговельного центру Ocean Plaza.

Ще 33,35% через низку махінацій зі зменшенням статутних капіталів і завдяки зняттю арешту Печерським судом на момент винесення рішення про націоналізацію вже належали українському акціонеру, що врятувало 33,35% ТЦ від націоналізації.

На початок літа 2024 року у нас склалася така картина. Держава націоналізувала підконтрольні Ротенбергу українські ТОВ – ті, що володіють торговельним центром; наклала санкції на кіпрську юрособу, яка видала "кредит", і готує аукціон із приватизації 66,65% ТОВ "ІС "Либідь"", якому належить 130 тис. квадратних метрів ТЦ Ocean Plaza.

Тут варто згадати важливу деталь. У тому самому рішенні суду, яке я згадую на початку статті, йдеться про лист Служби зовнішньої розвідки України. У ньому підкреслюється, що ТРЦ Ocean Plaza належить українському ТОВ "ІС "Либідь"" лише формально, а фактично його контролює компанія Ротенберга, що надала кредит.

Таким чином націоналізація корпоративних прав ТОВ "ІС "Либідь"" зробила державу Україну боржником Ротенберга на суму понад $200 млн ($150 млн кредиту і ще понад $50 млн відсотків за цим кредитом).

На Ocean Plaza усе ще висить кредит російському олігарху

З відсотками, що набігли, борги ТОВ "ІС "Либідь"" на кінець 2023 року становлять 8,1 млрд грн, або трохи більше ніж $200 млн. Це більше, ніж коштує весь торговельний центр.

Реальна ціна торговельного центру без боргів на сьогодні не більша від $150 млн. Припустимо, що завтра в Ocean Plaza з'являється новий власник і він заплатить за 66,65% стартові $40 млн на аукціоні. На додачу до стартової ціни він буде вимушений виплатити Ротенбергу ще $200 млн.

Таким чином, заплативши $240 млн, новий власник отримає 66,65% від $150 млн. "Абсурд", – скажете ви. Але представники Фонду держмайна так не вважають і живуть у паралельній реальності.

Інформація легко перевіряється у YouControl. Тобто замість реальної ціни, торговельний центр обійдеться вдвічі-втричі дорожче. Розділ – зобов'язання ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь"" на 2023 рік.

Напевно, вам зараз спало на думку, що підсанкційному російському олігархові можна не платити, нехай, мовляв, утреться. Тим паче що юрособа, на яку виводили гроші, під українськими санкціями.

Тільки на тому боці теж не дурні сидять. І кредит, на нашу думку, може бути переоформлений на іншу юрособу, можливо, навіть українську із засновником в особі якоїсь сім'ї індусів із передмістя Лондона. Відразу ж після приватизації ті прийдуть до українського суду з позовом про стягнення боргу.

Український, британський та й який завгодно суд цей позов з великою ймовірністю задовольнить. Кредит та іпотека оформлені відповідно до всіх норм закону, і новому власнику доведеться або віддавати торговельний центр, або проспонсорувати російський ВПК на $200 млн. Ворог буде в захваті від такого повороту подій.

Що потрібно зробити державі, щоб Ротенберг дійсно позбувся Ocean Plaza як активу і не зміг через суд зажадати від держави Україна чи нового власника $200 млн? Йдемо читаємо закон і діємо точно так, як там написано. А саме:

Борги державних підприємств, установ та організацій України та/або господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) належать державі , права вимоги яких були примусово вилучені відповідно до цього Закону як об’єкти права власності Російської Федерації та її резидентів, вважаються погашеними з дня набрання чинності законом України, яким затверджено указ Президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про примусове вилучення відповідних об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

Для старту процесу Мін'юст і Фонд держмайна мають негайно подати позов про вилучення в дохід держави права вимоги за кредитом до компанії, яка на 50% належить державі (ТОВ "ІС "Либідь"").

Перекладаючи з юридичної мови на людську, за допомогою рішення суду помножити на нуль борг держпідприємства ворожому олігарху.

Усе! Після цього борг буде списаний, на торги виставляється чиста юрособа без боргів, і після цього можна буде говорити про справедливі ринкові умови аукціону із приватизації.

Чому Мін'юст і Фонд держмайна не вчиняють дії, передбачені законом, щоб позбавити державу Україна боргу у $200 млн? Це некомпетентність і повільні бюрократичні процеси чи гра на боці ворожого олігарха? Думаю, ми отримаємо відповідь на це запитання найближчим часом.

Ocean Plaza усе ще управляє команда, найнята Ротенбергом

Завдяки управлінській команді Ocean Plaza близький друг Путіна Ротенберг в обхід податків вивів сотні мільйонів доларів з України. За гроші із цих рахунків син Аркадія Ротенберга Ігор у 2017 році придбав 48% акцій Тульського патронного заводу, а у 2019 році – 50% Ульяновського патронного заводу. Пізніше ці підприємства отримували держконтракти на виробництво озброєння. Яким ворожа армія вбивала українців.

Тільки пособники ворога замість того, щоб стати фігурантами кримінальних справ, продовжують керувати найвідомішим ТЦ країни. Мабуть, для того щоб уникнути відповідальності, формальним директором ТОВ "ІС "Либідь"" перед націоналізацією призначили такого собі Анатолія Сергійовича Номеровського.

Ця людина нікому не відома, нічим не керувала. Підставна особа, або "зіц-голова Фунт", як писали класики. Але Фонд держмайна це влаштовує. Кажуть звітність здає вчасно.

Ще дивніша реакція Фонду держмайна, що володіє мажоритарною часткою в Ocean Plaza. Процитую колишнього в.о. голови Фонду держмайна Олександра Федоришина в інтерв'ю Forbes, де той прямо говорить, що керівництво ніхто міняти не збирається: "Але я своїх колег запитую, що для вас важливіше: влазити в це тривале управління, з якого нам тільки буде "сипатись каміння", чи щоб цей актив був показово, успішно проданий. Ми зробили акцент на приватизацію".

Нещодавно у ще одному інтерв'ю Forbes уже голова фонду Віталій Коваль так і не спромігся відповісти на три (!!!) запитання журналіста, як він збирається розв'язувати питання з багатомільйонними зобов'язаннями: "Я відповім на ваше запитання запитанням до вас. Ви як громадянин України вважаєте, що краще зробити з Ocean Plaza: швидше, але в цьому році чи довше і, можливо, з більшою сумою, але через довгий період?". У мене просто немає коментарів.

Ще одним із представників уже державної ТОВ "ІС "Либідь"" є Валлабх Андреа Рішааль, який, згідно з рішенням ВАКС, є швейцарським юристом родини Ротенбергів. Фонд держмайна, ви існуєте взагалі?

Усе це дає змогу констатувати, що на третьому році повномасштабної війни родина Ротенберга зберігає контроль над Ocean Plaza та його фінансовими потоками!

Фонд держмайна "намалював" ціну Ocean Plaza зі стелі

Відповідно до закону, прийнятого на початку 2022 року, стартова вартість активів для приватизації визначається як балансова вартість. І це теоретично може бути прийнятним для приватизації просто нерухомості. Тільки ось стартову ціну ТОВ "ІС "Либідь"" порахували на рівні шкільного уроку математики. Активи компанії помножили на 0,65 (частку держави) й отримали стартову ціну в 1,6 млрд грн.

Але в нашому випадку в компанії є ще пасив, а це той самий борг у 8 млрд грн. Якщо врахувати його, то вартість вийде зі знаком мінус. А якщо провести інвентаризацію, то сума виявиться третьою. Але інвентаризацію не проводить усе той самий Фонд держмайна. І блокує все той самий вищезгаданий "ефективний менеджмент".

Усе це можна назвати жонглюванням цифрами, підміною понять або як завгодно, але стартова ціна Ocean Plaza абсолютно точно не має стосунку до реальної вартості ТОВ "ІС "Либідь"".

Чому так відбувається? Є кілька ідей. Пасивність чиновників? Можливо. Для Фонду держмайна це не перша подібна історія. Ocean Plaza є одним з безлічі об'єктів, які перейшли у власність держави, після чого держава навіть не намагається розібратися, чим вона володіє, скільки це все коштує і як ним ефективно управляти.

Опір з боку керівництва торговельного центру, яке діє в інтересах Ротенберга? Теж можливо. Несподівана незговірливість міноритарного власника? І знову можливо. У відповідях на ці запитання спробую розібратися в наступних публікаціях.

Три тези замість підсумків

Ротенберг зберігає контроль над торговельним центром і його грошовими потоками через кредит і менеджмент ТОВ "ІС "Либідь"", який роками працював на родину Ротенбергів і вивів в офшори сотні мільйонів доларів. Мінʼюст і Фонд держмайна не вчиняють дій, передбачених законом, і не стягують права вимоги за кредитом на користь держави. При наявності боргу у $200 млн 66,65% ТОВ "ІС "Либідь"" як власник ТЦ Ocean Plaza нічого не коштує.

За таких умов єдиним покупцем державної частки може бути лише Ротенберг або його довірені особи!