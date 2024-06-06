Управляемая нагрузка: можно ли сбалансировать энергосистему без дополнительных мощностей

Після ударів російських загарбників по ТЕС та ГЕС можливість балансування в енергетичній системі України значно скоротилася. Неврегульована різниця між піковим та нічним споживаннями, за оцінками експертів, становить 3 500 МВт.

Баланс між споживанням та генерацією в енергетичній системі до війни досягався завдяки балансуванням генерації ГЕС і ТЕС. Пиловугільні блоки ТЕС уночі зупиняли, а вранці запускали. На ГЕС зранку та ввечері запускали агрегати.

Балансування атомними блоками дуже небезпечне, Чорнобильська трагедія – результат експериментів з балансуванням.

Альтернативна енергетика вносить свій вклад у забезпечення енергетичного балансу. Недосконале законодавство, яке регламентує "зелену" енергетику, спонукало ринок до неконтрольованого розвитку сонячної генерації, а вітряна та біоенергетика при цьому розвивалися недостатньо.

Реклама:

З травня сонячна генерація блокувалася диспетчерськими обмеженнями, але після зупинки чотирьох атомних блоків на ремонт сонячна енергія, незважаючи на її низьку якість (залежність від погоди, часу доби та пори року), стала в пригоді.

Балансування енергетичної системи на ринку допоміжних послуг

Баланс виробництва і споживання забезпечує НЕК "Укренерго". Одним з механізмів балансування є ринок допоміжних послуг (РДП) у системі "Укренерго".

Коли баланс виробництва і споживання потрібно відновити, "Укренерго" використовує РДП і залучає ресурси учасників ринку, які можуть гарантовано набрати або знизити потужність на визначену величину за обмежений час.

Це дозволяє в реальному часі регулювати частоту та активну потужність в енергосистемі, підтримувати параметри надійності та якості електроенергії, а також відновлювати роботу енергосистеми у випадку системної аварії.

"Укренерго" закуповує допоміжні послуги через систему аукціонів, а витрати на них включені в тариф оператора системи передачі на послуги з диспетчеризації.

Закон "Про ринок електричної енергії" визначає дві основні групи допоміжних послуг: послуги з регулювання частоти та активної потужності і послуги з підтримання параметрів надійності та якості електричної енергії в ОЕС України.

До ринку допоміжних послуг приєдналися лише електростанції, але цей перелік можна розширити. Серед потенційних учасників – системи накопичення енергії, великі споживачі з керованим навантаженням та агрегатори малих споживачів.

Залучення до РДП споживачів з керованим навантаженням

Цінність використання власних потужностей для балансування полягає в тому, що споживачі електричної енергії зможуть "згладити" потреби в електроенергії в моменти максимального навантаження на енергетичну систему.

За наявності технологічної можливості споживачі можуть керувати циклами виробництва та отримувати прибуток від участі в РДП. Вимикаючи за командою оперативно-диспетчерської служби "Укренерго" обладнання зранку та ввечері або вмикаючи вночі, споживачі стануть учасниками цього ринку.

Для енергетичної системи немає різниці – увімкнулася генерація потужністю 1 МВт чи вимкнувся споживач потужністю 1 МВт.

Умови приєднання до ринку допоміжних послуг "Укренерго"

Для входу на ринок допоміжних послуг споживач має пройти кваліфікаційні випробування і набути статус постачальника допоміжних послуг. В Україні мінімальний обсяг потужності, який може бути сертифікований "Укренерго" для цього ринку, становить 1 МВт. Також має бути впроваджена система АСКОЕ.

Діяльність споживача з надання допоміжних послуг не ліцензується. У випадку приєднання електроустановки до мереж оператора системи розподілу споживач має укласти договір з "Укренерго". Крім того, мають бути укладені договори про надання послуг з передачі та про надання послуг з диспетчерського управління.

На ринку можна брати участь самостійно, а можна передати фінансову відповідальність іншому учаснику шляхом входу в балансуючу групу. Учасники ринку, що об’єдналися в балансуючу групу, делегують відповідальність одному з учасників групи, який представляє інтереси всіх членів перед НЕК "Укренерго".

Висновок

Проєкти з балансування будуть корисні передусім українській енергетичній системі. Це дозволить відмовитися від використання гарячих резервів і знизити потребу в довгострокових капіталовкладеннях на створення додаткових генеруючих підприємств, а також скоротити необхідність інших інвестицій.

Споживачі, керуючи циклами виробництва, можуть отримувати прибуток від участі в РДП. Їх видатки на електроенергію можуть знизитися на 15-20%. Такі проєкти будуть вигідні великим промисловим підприємствам, підприємствам переробної галузі та водогосподарського сектору, великим холодильним комплексам, технологічний процес яких не вимагає безперервності.

На Заході до балансування долучаються агрегатори малих споживачів, які беруть на себе комунікацію з диспетчерським центром та використовують можливості великої кількості невеликих споживачів для надання допоміжних послуг.