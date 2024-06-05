Почему каждый застройщик должен стать послом безбарьерности

У світі все більше уваги приділяється створенню безбар'єрного середовища, що забезпечує доступність для всіх мешканців. Це не лише етична відповідальність бізнесу, а й стратегічна перевага, яка може позитивно вплинути на його результати.

Для забудовників у житловому секторі України питання інклюзивного девелопменту набуває особливої важливості. В умовах відновлення після війни та модернізації інфраструктури безбар'єрність стає ключовим елементом у створенні комфортних та зручних житлових просторів.

Безбар'єрність означає створення середовища, доступного для всіх людей, незалежно від їхніх фізичних можливостей. Це включає такі елементи, як зручні пандуси, широкі дверні прорізи, ліфти, доступні санвузли та громадські зони.

Для забудовників це означає необхідність врахування цих аспектів на всіх етапах проєктування та будівництва.

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Забезпечення доступності для всіх мешканців є важливою соціальною відповідальністю бізнесу. Створюючи інклюзивні простори, ми сприяємо інтеграції людей з обмеженими можливостями у суспільство, робимо їх життя комфортнішим та безпечнішим.

Це особливо актуально в Україні, де кількість людей з інвалідністю зросла через наслідки війни. Згідно з офіційними даними, кількість людей з інвалідністю в Україні складає близько 2,7 мільйона осіб, і ця цифра зростає через поранення та травми, отримані внаслідок військових дій.

Інвестування в безбар'єрність може принести значні економічні вигоди. За даними досліджень, доступні та інклюзивні простори приваблюють більше клієнтів та орендарів. Наприклад, вартість будівництва з урахуванням створення безбар'єрного простору зростає лише на 1-2%, але це значно підвищує вартість нерухомості та її привабливість на ринку.

У Великобританії кожен фунт, витрачений на забезпечення доступності, приносить економічний зиск у розмірі 2,6 фунтів завдяки збільшенню продуктивності та зменшенню витрат на догляд.

Компанії, які дотримуються принципів інклюзивності, отримують позитивний імідж у суспільстві та бізнес-колах. Це сприяє зміцненню довіри та лояльності клієнтів, що є важливим фактором для довгострокового успіху на ринку.

У багатьох країнах діють жорсткі нормативи щодо доступності будівель. В Україні також запроваджуються нові стандарти та регулювання у цій сфері. Відповідність цим вимогам не лише запобігає можливим юридичним проблемам, а й ставить компанію на передову позицію серед конкурентів.

У світі є багато успішних прикладів безбар'єрних житлових комплексів. Наприклад, у Німеччині існують суворі стандарти для новобудов, що включають обов'язкову інклюзивність. Місто Фрайбург є зразковим прикладом, де безбар'єрність є частиною міського планування.

В Сполучених Штатах Закон про американців з інвалідністю (ADA) вимагає, щоб усі громадські будівлі були доступними для людей з інвалідністю. Місто Портленд, Орегон, відоме своїми безбар'єрними парками та громадськими просторами.

На іншому кінці світу, у Сінгапурі, впроваджені програми, що забезпечують інклюзивність у громадських місцях та житлових комплексах, що сприяє високій якості життя для всіх мешканців.

Натомість в умовах України варто також не забувати про вже збудоване житло. Переробка будинку на безбар'єрний може бути досить витратною. Вартість таких змін може варіюватися від 10 000 до 30 000 доларів США залежно від обсягу робіт та необхідних змін.

Наприклад, встановлення ліфта може коштувати від 15 000 до 25 000 доларів, в той час як встановлення пандусів та розширення дверей може обійтися у кілька тисяч доларів.

Є багато способів фінансування подібних ініціатив. Наприклад, державні програми та гранти можуть допомогти розпочати процес. Уряди багатьох країн, включаючи Україну, мають програми підтримки для створення безбар'єрного середовища.

Забудовники чи ОСББ можуть скористатися грантами та субсидіями для фінансування таких проєктів.

Співпраця з приватними компаніями може стати важливим джерелом фінансування. Наприклад, банки можуть надавати пільгові кредити для реалізації інклюзивних проєктів.

Залучення громадських організацій та благодійних фондів може допомогти у фінансуванні безбар'єрних проєктів. Багато організацій готові підтримувати проєкти, спрямовані на підвищення доступності для людей з обмеженими можливостями.

Нарешті, випуск соціальних облігацій може стати ефективним механізмом для залучення інвестицій у проєкти з підвищення інклюзивності. Інвестори все частіше шукають можливості вкладати кошти у проєкти, що мають позитивний соціальний вплив.

Безбар'єрність – це ключ до створення сучасного, інклюзивного та справедливого суспільства. А створення інклюзивного середовища – не лише соціальна відповідальність, але й стратегічна перевага для бізнесу.

Фокус на людям з різними потребами забезпечить рівні можливості для всіх мешканців та сприятиме розвитку конкурентоспроможного і успішного бізнесу.